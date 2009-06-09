В Днепропетровской обл. закрыто 500 игорных заведений

В Днепропетровской области в результате проверок на протяжении месяца закрыто 55% (500) игорных заведений.

Об этом УНИАН сообщили в Днепропетровской облгосадминистрации.

159 залов игровых автоматов закрыто из-за выявленных нарушений пожарной безопасности. Свыше 200 игорных заведений из-за отсутствия разрешительных документов прекратили работу по собственной инициативе.

Администрации около 140 залов игровых автоматов не пустили представителей контролирующих органов в помещения для проверок. По данным ОГА, их работа не будет возобновлена до фактического проведения проверок.

В Днепропетровской области на 1 мая действовало 906 игорных заведений.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске в ночь на 7 мая в зале игровых автоматов ООО «Метро ДжекПот», принадлежащего ООО «Порыв», произошел пожар, в результате которого погибли 9 и травмированы 11 человек.