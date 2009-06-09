КСУ: депутаты местных советов, избранные на внеочередных выборах, получают полномочия на пять лет

Депутаты местных советов и сельские, поселковые, городские председатели, избранные на внеочередных выборах, получают полномочия соответственно на пятилетний и четырехлетний срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК, обнародовав решение КС по соответствующему конституционному представлению Киевского городского совета.

А.СТРИЖАК отметил, что, анализируя положения Конституции и других законодательных актов, судьи КС пришли к выводу, что законодательством не различаются сроки полномочий депутатов местных советов и сельских и поселковых председателей в зависимости от того, избраны они на очередных или внеочередных выборах.

Таким образом, отметил он, депутаты местных советов и городские и сельские председатели после внеочередных выборов относятся к новоизбранным органам местного самоуправления и на них распространяются нормы закона о сроках полномочий: для местных советов – пять лет, а для городских, поселковых, сельских председателей – четыре года.

А.СТРИЖАК также отметил, что обязательная норма об одновременном проведении выборов в парламент и местные советы существовала в законодательстве до проведения внеочередных парламентских выборов. После них, отметил он, законодатель внес изменения, и обязательное одновременное проведение выборов в Верховную Раду и местные советы было отменено.

С другой стороны, по словам А.СТРИЖАКА, в случае, если местные органы власти избраны на внеочередных выборах, а их полномочия будут продолжаться до конца предыдущих избранных местных советов, возникает вопрос о том, кто, таким образом, был наказан. То есть, объяснил он, в случае досрочного прекращения полномочий депутатами местных советов они, таким образом, несут ответственность за невыполнение своих обязательств. Вместе с тем новоизбранный местный совет отвечает только за свои действия, и соответственно, должен работать установленный законом срок.

А.СТРИЖАК также добавил, что Конституционной Суд во время рассмотрения этого дела учитывал принцип одинакового подхода к деятельности представительских органов всех уровней.

Справка УНИАН. Председатель Шевченковской районной государственной администрации столицы Виктор ПИЛИПИШИН утверждал, что Киевсовет обратился в КС фактически для того, чтобы продлить полномочия нынешнего головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО еще на три года. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был избран мэром Киева 26 марта 2006 года и переизбран на досрочных выборах 25 мая 2008 года. Тогда же происходили выборы Киевсовета.

Сразу же после досрочных выборов он заявил, что при поддержке депутатов намерен обратиться в Конституционный Суд Украины для разъяснений относительно периода своего пребывания в должности и сроков работы Киевсовета в связи с внеочередными выборами столичной власти.

В декабре 2008 г. в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Киевского городского совета об официальном разъяснении положений части первой статьи 141 Конституции Украины.

Часть первая статьи 141 Конституции Украины гласит, что “в состав сельского, поселкового, городского, районного, областного совета входят депутаты, которые избираются жителями села, поселка, города, района, области на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет”. (Часть первая статьи 141 в редакции Закона № 2222-IV (2222-15) от 08.12.2004 – вступила в действие со дня приобретения полномочий Верховной Радой Украины, избранной в 2006 году).