Органы госрегистрации не смогут использовать в рейдерских схемах

ВР планирует сделать невозможным использование органов государственной регистрации в рейдерских схемах

Киев. 9 июня. УНИАН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей” (относительно невозможности использования органов государственной регистрации в рейдерских схемах).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 366 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести следующие изменения в Закон «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей»:

дополнить статью 8 закона положением о скреплении подписи представителя юридического лица на регистрационной карточке и заявлении о потере (замене) документов печатью этого юридического лица;

дополнить статью 9 закона положением о предоставлении государственному регистратору справки, выданной органом внутренних дел по месторасположению юридического лица (физического лица-предпринимателя) о регистрации заявления о потере оригинала свидетельства о государственной регистрации, если основанием для замены свидетельства является его потеря;

внести в статью 9 закона изменения, согласно которым замена оригинала свидетельства о государственной регистрации в связи с его потерей осуществляется на протяжении двух рабочих дней после публикации сообщения о потере оригинала свидетельства о государственной регистрации в установленном данным законом порядке;

предусмотреть в статье 17 закона, что дата и номер записей о потере оригиналов учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации вносятся в Единый государственный реестр;

предусмотреть в статье 19 закона порядок внесения в Единый государственный реестр сведений о потере оригиналов учредительных документов;

предусмотреть в статье 29 закона предоставление для государственной регистрации изменений к учредительным документам экземпляр оригинала или нотариально заверенную копию решения о внесении изменений в учредительные документы с перечнем присутствующих во время принятия этого решения учредителей (участников, акционеров) юридического лица. В случае потери оригиналов зарегистрированных уставных документов регистрация изменений может быть проведена только после внесения в Единый государственный реестр сведений об их потере.