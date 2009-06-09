Тимошенко не уйдет в отпуск на время выборов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не намерена идти в отпуск для проведения президентской избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Как я могу бросить страну во время кризиса и пойти в отпуск?!», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что до президентских выборов будет заниматься работой как премьер-министр, а избирательной кампанией будут заниматься депутаты от БЮТ.