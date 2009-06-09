ГЛАВНОЕ на 9 июня (вечер)

Хроника дня

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Главные новости второй половины дня: спад ВВП в первом квартале - 21,2%; в Украине урожай пшеницы в 2009-2010 МГ может составить 20 млн. т; Ющенко критикует КМУ за манипуляции с выполнением госбюджета и предостерегает от использования "Нафтогаза" в популистских целях; Тимошенко заявляет, что в среду КМУ примет решение о рекапитализации 3-х банков

Макропоказатели: Спад ВВП в первом квартале 2009 года составил 21,2% – Счетная палата

По оценкам Счетной палаты Украины, спад валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в первом квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 21,2%.

Об этом говорится в сообщении Счетной палаты, переданном агентству УНИАН.

«Как известно, до сих пор правительством не обнародована оценка реального ВВП. Однако Счетная палата провела свои подсчеты реальной динамики ВВП и совершенно четко заявляет: валовой внутренний продукт Украины уже по итогам первых трех месяцев упал на 21,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», – говорится в сообщении.

Счетная палата отмечает, что экономический спад не мог не сказаться на доходах бюджета, и заявляет, что бюджет-2009 по итогам первого квартала не выполнен ни по доходам, ни по расходам. «Плановые цифры бюджета – и по доходам, и по расходам – устанавливаются бюджетной росписью самого Министерства финансов. По подсчетам Счетной палаты, которые никто не берется опровергнуть, полный провал бюджетной политики скрыт за счет переплаты налогов и сборов в 1,6 раза», – сообщает Счетная палата.

По ее данным, сумма переплат налогов и сборов в первом квартале текущего года составила 13,8 млрд. грн., а сумма невозмещенного налогоплательщикам НДС – почти 15 млрд. грн., но даже с учетом этого запланированные доходы общего фонда не выполнены. При плане 35,4 млрд. грн. поступило 34,5 млрд. грн., или 97,4%.

«Возник следующий инструмент выхода из катастрофического положения – реанимация взаимозачетов. Таких расчетов в первом квартале проведено на 4,6 млрд. грн. Взаиморасчеты сегодня стали применять и по «Нафтогазу Украины», и по Аграрному фонду. В НАКе 5 млрд. грн. в системе продаж переведены на взаимозачеты, на 1 млрд. грн. рассчитались с Аграрным фондом за покупку зерна. Это практика, ведущая в никуда», – подчеркнул председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО.

В Счетной палате уверены, что госбюджет на текущий год требует существенной доработки в части его приведения в соответствие с экономическими реалиями и вызовами мирового финансового кризиса.

Как сообщал УНИАН, по данным Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, ВВП Украины в январе-марте 2009 года упал на 20-23%.

В начале 2009 года Государственный комитет статистики Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время, Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.

С начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Согласно последним предоставленным данным, в апреле т.г. продолжалось незначительное замедление индекса производства базовых отраслей (ИПБО) – до 28,5% (в годовом исчислении) по сравнению с 32% в январе 2009 года. За январь-апрель 2009 ИПБО составил «минус» 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Финансы: Правительство Украины планирует в среду принять решение о рекапитализации трех банков - Тимошенко Правительство Украины планирует на заседании в среду принять окончательное решение о рекапитализации первых трех банков – "Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции во вторник.

«Мы, я думаю, завтра окончательно примем решение о вхождении правительства, как минимум, в три банка в качестве собственника», - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что основная работа по подготовке банков к рекапитализации возложена на Национальный банк.

Премьер также подчеркнула, что на сегодняшний день график рекапитализации, согласованный с МВФ и Всемирным банком, не сорван.

Напомним, президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во вторник подверг правительство критике за задержку процедуры рекапитализации комбанков.

«Я не знаю страны в мире, которая бы за девять месяцев кризиса не сделала бы ни одной операции по рекапитализации системы (банковской – УНИАН). Украина – единственный случай. И каждый раз премьер-министр мне заявляет: «Все підготовлено»... или на 22 миллиарда, или на 40 миллиардов, и рекапитализация системы, экономики пойдет», – заявил В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что из-за задержки рекапитализации банков за 5-6 месяцев экономика страны недополучила десятки миллиардов гривен.

Как сообщал УНИАН, по информации источника в Кабинете Министров, принятие правительством Украины окончательного решения о рекапитализации первых трех банков затягивается из-за отсутствия в Кабмине необходимых документов от Национального банка.

По его данным, на прошлой неделе Нацбанк так и не передал Министерству финансов уставные документы этих банков, приведенные в соответствие с достигнутыми 27 мая т.г. между Минфином и Нацбанком договоренностями по вопросу рекапитализации.

Напомним, окончательное решение о рекапитализации первых трех банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев» – Кабмин намеревался принять в субботу, 30 мая, затем, по неофициальной информации, – на внеочередном заседании 5 июня.

Информацию о состоянии капиталов банков, а также о суммах, необходимых для вливания в банки, которые планируется рекапитализировать, Министерство финансов и Нацбанк согласовали 27 мая. Объем капитализации по каждому банку, по информации и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, составляет приблизительно 3 млрд. грн.

Президент критикует правительство за манипуляции с выполнением госбюджета Об этом глава государства заявил на пресс-конференции во вторник.

"Каждый месяц идет манипуляция с выполнением государственного бюджета", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что за последние четыре месяца 30-40% объемов ежемесячных поступлений в бюджет приходится на последний день месяца. "Эмиссийной проводкою... или на НАК "Нафтогаз", а там манипуляции с таможенной службой на 2-3 миллиарда оформляются, или на кредиты, которые потом направляются на соответствующее финансирование, по сути, фиктивных операций", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, отметил глава государства, налоги с плательщиков взимаются вперед. "Очевидно, права была премьер-министр, когда заявила на одном из последних совещаний своей фракции, что на три месяца вперед собраны налоги", - добавил он.

По данным В.ЮЩЕНКО, сумма таких налогов составляет 12 млрд. грн., а, кроме того, не возмещен НДС на 13,5 млрд. "У нас такой цифры не было с начала истории, причем 4 млрд. грн. уже подтверждены проверками", - сказал президент.

По его мнению, не нужно быть экспертом, чтобы понять, что в 2009 году не будет заявленного правительством роста ВВП на 0,4% и инфляции уровне 9,5%. "Давайте не забывать, что 14% падения ВВП у нас было в четвертом квартале (2008 года - УНИАН). Давайте будем помнить, что у нас не будет инфляции 9,5%, давайте не будем забывать, что у нас сегодня три четверти годовой инфляции уже выбрано", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день ресурсов бюджета едва хватает для финансирования наиболее важных, “критических” расходных статей.

Главы правительств стран ЕврАзЭС учредили Антикризисного фонд

Фонд начнет работать в этом году, его возглавит вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин. "Главами правительств государств ЕврАзЭС при участии Армении подписан договор об учреждении Антикризисного фонда", - заявил Путин во вторник на пресс-конференции по итогам заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭС. По его словам, фонд начнет свою работу уже в этом году. Российский премьер пояснил, что средства фонда пойдут странам-участникам в виде суверенных займов и стабилизационных кредитов. Кроме того, они будут привлекаться для финансирования межгосударственных инвестиционных проектов. Путин напомнил, что общий объем Антикризисного фонда составит 10 миллиардов долларов, из которых Россия внесет основную часть средств - 7,5 миллиарда долларов. Премьер пояснил, что Кудрин назначен председателем совета фонда с учетом доли России. Кудрин ранее во вторник сообщил, что процедура ратификации договора об учреждении фонда, после которой фонд сможет начать свою работу, может занять около двух месяцев. В ЕврАзЭС входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Молдавия, Украина и Армения имеют статус наблюдателей при союзе.

ТЭК: Ющенко предостерег от использования "Нафтогаза" в популистских целях

Правительство должно провести реформирование энергетического рынка и оздоровить финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины» в ближайшие 30-50 дней, заявил президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

«Если правительство не поймет, что через реформирование НАК «Нафтогаз» можно дать ответ, как спасти его от банкротства, остальные ответы будут непрофессиональными», - сказал президент.

В.ЮЩЕНКО охарактеризовал финансовое состояние компании, кредитные обязательства которой фактически превысили поступления (59,8 млрд. грн. против 59 млрд. грн.). Дополнительной нагрузкой на компанию являются платежи, которые она вынуждена направлять в государственный бюджет.

«Не была бы такой ужасной эта ситуация, если бы НАК не был втянут в манипуляции по так называемому выполнению бюджета. С начала года из баланса НАК забрано 17 миллиардов гривен бюджетных платежей. Компания, не имеющая доходов, которые бы превышали расходы, уплатила 17 миллиардов в бюджет. Очевидно, это игра последними козырями. Это серьезно иммобилизовало оборотные средства НАК «Нафтогаз», - констатировал президент.

Он предостерег от дальнейшего использования НАК в популистских социальных целях.

«У правительства есть 30 дней, чтобы, если есть профессиональное видение модернизации энергетического рынка, все это сделать, реформировать надлежащим образом, и под реформированный НАК «Нафтогаз» и рынок можно привлекать, (кредитные и инвестиционные - УНИАН) ресурсы», - сказал президент.

Он напомнил о договоренности с ведущими международными финансовыми учреждениями о 5 млрд. долл. инвестиций в украинскую газотранспортную систему (Брюссельские договоренности от марта этого года - УНИАН).

«Если НАК «Нафтогаз» не будет сбалансирован финансово, давать международные финансы, чтобы покрывать операционные убытки компании, никто не будет. Поэтому, с одной стороны, есть ресурсы, как выправить ситуацию, а с другой стороны, нет готовности правительства реформировать этот рынок», - предупредил глава государства

"Газпром" предупредил ЕК о рисках, связанных с возможным невыполнением Украиной контрактных обязательств по приобретению российского газа,

Об этом сообщил РИА Новости представитель управления информации российского газового холдинга. Во вторник по инициативе Еврокомиссии в центральном офисе "Газпрома"состоялась рабочая встреча заместителя председателя правления холдинга Александра Медведева и представителей Еврокомиссии.

Делегация Еврокомиссии была подробно проинформирована о рисках, связанных с возможным невыполнением Украиной контрактных обязательств по приобретению российского газа. "Особое внимание делегации было обращено на то, что надежность транзита газа в Европу по территории Украины в предстоящий зимний период будет напрямую зависеть от способности НАК "Нафтогаз Украины" своевременно приобрести и закачать в свои ПХГ необходимое количество газа.

В этой связи было отмечено тяжелое финансовое положение "Нафтогаза Украины", - сказал представитель управления информации. Александр Медведев подчеркнул, что "Газпром" будет делать все возможное, чтобы не допустить еще одного энергетического кризиса, и полностью открыт для совместного решения этого крайне важного вопроса.

В состав делегации Еврокомиссии вошли директор по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии директората внешних отношений Гуннар Виганд, глава оперативной группы по энергетической и ядерной безопасности, советник по энергетике Фаузи Бенсарса, начальник департамента по международным отношениям в области энергетики Паола Маркес, посол Еврокомиссии в России Марк Франко и другие представители.

Как сообщалось ранее, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу 4 июня решил направить в Москву и Киев комиссию "по установлению фактов"в ситуации с поставками газа. На основе анализа, который представят эксперты по итогам поездок в Россию и на Украину, Баррозу подготовит доклад по ситуации с газовыми поставками к саммиту ЕС 17-18 июня в Брюсселе. Координационная группа ЕС по газу соберется на заседание в бельгийской столице 18 июня, чтобы с участием представителей "Газпрома"и "Нафтогаза"обсудить ситуацию с платежеспособностью Украины по расчетам за российское топливо.

Премьер-министр РФ Владимир Путин в начале июня заявил, что проблемы с оплатой газа Украиной могут вызвать остановку транзита газа в Европу уже в конце июня. Как сообщили в понедельник в "Газпроме", "Нафтогаз Украины"в полном объеме рассчитался за майские поставки. По данным "Нафтогаза", в мае 2009 года компания получила от "Газпрома" 2,376 миллиарда кубометров российского газа, в том числе для закачивания в подземные хранилища, общей стоимостью 646,8 миллиона долларов.

Соглашения о поставках газа на Украину и его транзите в Европу в 2009-2019 годах были подписаны 19 января в Москве. Подписанию документов предшествовал "газовый кризис", в результате которого европейские потребители почти три недели не получали топливо. Президент России Дмитрий Медведев 22 мая на саммите РФ-ЕС в Хабаровске предложил Евросоюзу для обеспечения энергобезопасности подумать о предоставлении синдицированного кредита Украине. По словам президента, помощью украинскому государству должна заниматься не одна Россия. Медведев заявил тогда, что у России есть сомнения в платежеспособности Киева за газ, который необходимо закачать в подземные хранилища. Это 19,5 миллиарда кубометров газа стоимостью свыше 4 миллиардов долларов. Украина является основным транзитером российского газа в Европу.

«Энергоатом» намерен в июле привлечь 400 млн. грн. для погашения текущей задолженности за поставки СЯТ

НАЭК «Энергоатом» намерен в июле привлечь 400 млн. грн. для погашения текущей задолженности за поставки свежего ядерного топлива (СЯТ) в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

«Я думаю, в этом месяце мы погасим все долги. Мы сейчас собираемся взять кредит - примерно около 400 млн. грн. – и параллельно сейчас работаем на счет валютного кредита», - сказал он, отметив при этом, что переговоры о привлечении кредитного ресурса ведутся как с украинскими, так и с российскими банковскими учреждениями.

По словам Ю.НЕДАШКОВСКОГО, в настоящее время задолженность компании перед российским поставщиком корпорации «ТВЭЛ» составляет около 80 млн. долларов и равняется полуторамесячным проплатам атомного оператора по поставкам ядерного топлива.

Президент компании сообщил, что задолженность возникла в связи с дефицитом финансового ресурса. В частности, отметил Ю.НЕДАШКОВСКИЙ, по оценкам экспертов, дефицит средств компании в текущем году при действующем тарифе составляет около 2 млрд. грн.

Кроме того, на сегодняшний день компания испытывает трудности с привлечением кредитного ресурса. В частности, Ю.НЕДАШКОВСКИЙ сообщил, что недавно компания вынуждена была закрыть свои обязательства по кредитной линии «Альфа-банка» и выплатить около 450 млн. грн.

Президент НАЭК также отметил, что одним из факторов, способствовавших возникновению текущей задолженности, стали ощутимые курсовые колебания национальной валюты по отношению к доллару, поскольку расчеты за СЯТ с российским поставщиком ведутся в долларах США.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

АПК: В Украине урожай пшеницы в 2009-2010 МГ может составить 20 млн. тонн – МинАП

В Украине урожай пшеницы в 2009-2010 маркетинговом году может составить 20 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, по предварительным «очень грубым» подсчетам, урожай зерна в новом маркетинговом году может составить 42-43 млн. тонн, в том числе пшеницы – около 20 млн. тонн, кукурузы – 10,5-11 млн. тонн и еще около 10 млн. тонн ячменя и 1 млн. тонн ржи.

При этом министр сказал, что не готов озвучить прогноз экспорта зерна урожая нового года, отметив, что «15-17 млн. тонн экспорта и больше – это может быть реально».

Украина с начала текущего МГ экспортировала более 23 млн. тонн зерна и более 3 млн. тонн масличных – Минагрополитики

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль-2008-июнь-2009) экспортировала 23,3 млн. тонн зерна и 3,37 млн. тонн масличных, сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК на пресс-конференции в Киеве во вторник.

«На сегодня экспорт идет в соответствии с нашими расчетами», – сказал он.

По словам министра, в частности, экспортировано 12,1 млн. тонн пшеницы, 6,1 млн. тонн ячменя, 5 млн. тонн кукурузы.

Кроме того, экспорт рапса составил 2,5 млн. тонн, сои – 275 тыс. тонн сои, подсолнечника - около 600 тыс. тонн.

При этом Ю.МЕЛЬНИК выразил уверенность в достижении планового показателя экспорта зерновых на текущий МГ на уровне 25 млн. тонн.

Аграрии Украины с начала 2009 г. привлекли 1,9 млрд. грн. кредитов – Минагрополитики Предприятия агропромышленного комплекса Украины, по состоянию на 9 июня, привлекли с начала 2009 года, по оперативным данным, 1,917 млрд. грн. кредитных средств, сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Министр отметил, что в 2008 году сумма привлеченных аграриями кредитов на эту дату составляла 6,5 млрд. грн.

Кроме того, по данным Ю.МЕЛЬНИКА, на сегодня банки пролонгировали кредиты на сумму около 3 млрд. грн. из заявленных к пролонгации 4 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия агропромышленного комплекса привлекли 17 млрд. 292 млн. грн кредитных средств - в 1,5 раза больше, чем в 2007 году.

Из общего объема привлеченных кредитов краткосрочные составили 8,215 млрд. грн., среднесрочные – 6,068 млрд. грн., долгосрочные – 3,009 млрд. грн. Из них льготные кредиты – 11 млрд. 766 млн. грн., в частности краткосрочные – 6,056 млрд. грн., среднесрочные – 4,125 млрд. грн., долгосрочные – 1,583 млрд. грн.

Кроме того, в 2008 году обслуживалось 6,272 млрд. грн. переходящих кредитов.

Строительство: Минрегионстрой в июне проведет конкурс среди застройщиков на получение господдержки для достройки жилья Министерство регионального развития и строительства Украины планирует в июне 2009 года провести конкурс с элементами аукциона по отбору объектов (застройщиков) для предоставления государственной поддержки на достройку объектов незавершенного строительства, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, конкурс будет проведен среди заказчиков, прошедших квалификационный отбор в соответствии с требованиями правительственного постановления №127 от 11 февраля 2009 года «Некоторые вопросы ипотечного кредитования» и совместного приказа Минрегионстроя, Министерства финансов и Министерства экономики.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» дал согласие выкупить облигации Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 30 млн. грн. (общая сумма – 1 млрд. грн.) на начало программы по достройке жилья со степенью готовности более 70%.

По словам заместителя министра регионального развития и строительства Украины Анатолия ТКАЧУКА, с 9 июня Минрегионстрой совместно с другими министерствами начнет работу по проведению конкурса и определению первых объектов для достройки. Он считает, что начинать следует с наименее дорогостоящих объектов. «В первую очередь получат возможность достроить те, у кого наименьшая цена и у кого наименьшая сумма», – пояснил он.

Рейдерство: Органы госрегистрации не смогут использовать в рейдерских схемах

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей” (относительно невозможности использования органов государственной регистрации в рейдерских схемах).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 366 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести следующие изменения в Закон «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей»:

дополнить статью 8 закона положением о скреплении подписи представителя юридического лица на регистрационной карточке и заявлении о потере (замене) документов печатью этого юридического лица;

дополнить статью 9 закона положением о предоставлении государственному регистратору справки, выданной органом внутренних дел по месторасположению юридического лица (физического лица-предпринимателя) о регистрации заявления о потере оригинала свидетельства о государственной регистрации, если основанием для замены свидетельства является его потеря;

внести в статью 9 закона изменения, согласно которым замена оригинала свидетельства о государственной регистрации в связи с его потерей осуществляется на протяжении двух рабочих дней после публикации сообщения о потере оригинала свидетельства о государственной регистрации в установленном данным законом порядке;

предусмотреть в статье 17 закона, что дата и номер записей о потере оригиналов учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации вносятся в Единый государственный реестр;

предусмотреть в статье 19 закона порядок внесения в Единый государственный реестр сведений о потере оригиналов учредительных документов;

предусмотреть в статье 29 закона предоставление для государственной регистрации изменений к учредительным документам экземпляр оригинала или нотариально заверенную копию решения о внесении изменений в учредительные документы с перечнем присутствующих во время принятия этого решения учредителей (участников, акционеров) юридического лица. В случае потери оригиналов зарегистрированных уставных документов регистрация изменений может быть проведена только после внесения в Единый государственный реестр сведений об их потере.

Транспорт: «Херсонэлектротранс» угрожает забастовкой в связи с невыплатой зарплаты

Коллектив «Херсонэлектротранса» не будет выводить троллейбусы на линии, если до 20 июня не получит компенсацию за перевозку льготников и долги по заработной плате.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор КП «Херсонэлектротранс» Сергей КОСТЮЧОК.

«Трудовой коллектив отправил письма председателю облгосадминистрации Борису СИЛЕНКОВУ, прокурору города Григорию МАРЕНЧУКУ и в СБУ с требованием посодействовать выплате из госбюджета компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий», - сказал он.

С.КОСТЮЧОК уточнил, что государство должно выплатить предприятию 2,5 млн. грн. субвенции за 2009 год.

Он отметил, что задолженность по зарплате на «Херсонэлектротрансе» составляет 1,2 млн. грн., а с начислениями на фонд оплаты труда - около 2,5 млн. грн. При этом зарплата не выплачивается с апреля этого года.

Автопром: Fiat не откажется от покупки Chrysler

9 июня итальянский автопроизводитель Fiat заявил, что по-прежнему рассчитывает на покупку американского Chrysler, несмотря на решение Верховного суда США, наложившего временный запрет на сделку.

Представитель Fiat заявил, что компания по-прежнему нацелена на альянс с Chrysler «даже после 15 июня».

По достигнутой ранее договоренности, итальянская компания может отказаться от сделки, если до этой даты план реструктуризации Chrysler не будет одобрен властями США. Американский автопроизводитель подал заявление о банкротстве в конце апреля 2009 г. 31 мая суд по делам о банкротстве в Нью-Йорке одобрил план по спасению компании, предусматривающий продажу 20% акций итальянскому Fiat c возможностью впоследствии увеличить долю. 8 июня Верховный суд США наложил временное ограничение на сделку по иску группы американских пенсионных фондов, выступающих против объединения с Fiat, сообщает "Коммерсант.ru" со ссылкой на AFP.

ЧП: Air France срочно меняет датчики скорости в самолетах А330 иА340

Авиакомпания Air France обещает уже во вторник заменить в самолетах А330 и А340 датчики скорости, неправильная работа которых, по мнению экспертов, могла стать причиной крушения рейса 447. По данным французского Бюро расследования авиакатастроф (BEA), перед крушением с борта самолета буквально посыпались сообщения о поломках - всего было получено 24 автоматических сообщения. В частности, три датчика скорости, установленные на борту, демонстрировали разные данные, что приводит к неполадкам в работе систем, использующим эту информацию. В том числе, по данным Бюро, было получено сообщение о неисправности системы автоматического пилотирования. Рейс Air France 447 вылетел 1 июня из международного аэропорта Рио-де-Жанейро и должен был приземлиться в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Связь с самолетом была потеряна через четыре часа после вылета, когда лайнер шел над Атлантикой. На борту находились 228 человек. Эта катастрофа стала крупнейшей в мире за последние восемь лет и самой крупной за 75-летнюю историю Air France.

Эксперты выдвигают различные версии трагедии, а специалисты ВЕА обещают предоставить первые результаты случившегося той ночью в небе над Атлантикой в конце июня. Одним из факторов катастрофы, по мнению экспертов, могла быть неправильная работа датчиков лайнера, определяющих скорость. Эксперты утверждают, что датчики демонстрировали разные данные при крушении рейса Рио - Париж. Однако сама Air France не подтверждает прямую связь между работой этих зондов и крушением A330, выполнявшего рейс Рио-де-Жанейро - Париж. Вместе с тем, представители французских профсоюзов после встречи с руководителями Air France заявили, что компания уже во вторник заменит на дальнемагистральных самолетах Airbus A330 и A340 по меньшей мере по два датчика скорости (трубки Пито). Как сообщает радиостанция France Info, девять самолетов Airbus A330 и A340 уже оборудованы по меньшей мере двумя новыми зондами измерения скорости. Ускорить программу по замене анемометрических зондов (трубок Пито) на самолетах A330 и A340, которая была запущена еще 27 апреля, авиакомпания решила еще на минувшей неделе. По данным компании, зонды на самолетах Airbus A320 были заменены ранее по рекомендации авиаконструктора, поскольку впитывали воду и демонстрировали неполадки в работе. С А340/330 таких случаев прежде не было. Однако с мая 2008 года были зафиксированы случаи "потери анемометрической информации в полете"на A340 и A330. Airbus установил, что проблемы происходят из-за обледенения зондов - эта проблема, по данным авиаконструктора, пропадала через несколько минут.