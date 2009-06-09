Анонс на 10 июня 2009г.

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал).

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9-00 - Состоится конференция на тему: «Опыт Германии - для создания национального украинского стандарта ЖКХ”. Участники будут ознакомлены с опытом реорганизации жилищно-коммунального хозяйства Восточной Германии, который предлагается за основу для проведения модернизации ЖКХ на территории Украины; будет предоставлена информация о возможностях финансирования и планируемых пилотных проектах в Украине. («Президент Отель», ул. Госпитальная, 12).

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10-00 - Пресс-конференция на тему: "Права потребителей. На самом ли деле они защищаются?», посвященная вопросам украинского законодательства в сфере детского питания и действиям государственных органов защиты прав потребителей относительно производителей детского питания. Участники: Геннадий Радченко, директор по корпоративным вопросам компании Nestle в Украине и Молдове; Елена Еременко, руководитель отдела детского и специального питания Nestle в Украине; Светлана Доценко, менеджер по медицинскому маркетингу компании «Hipp Украина»; Наталия Сидорук, ген.директор компании «Немецкое детское питание»; Александр Куц, исполнительный директор компании «Немецкое детское питание» (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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10-00 - Начнет работу всеукраинская конференция: «Средства защиты на производстве. Европейские подходы, украинские реалии». Участники конференции ознакомятся с опытом украинских производителей средств индивидуальной защиты, которые первыми получили сертификаты соответствия, согласно требованиям технического регламента. Организаторы – Украинская техническая газета под патронатом Госпромнадзора (ул. Вавиловых, 10).

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11-00 - При участии зам.председателя КОГА Юрия Ковбасюка состоится презентация деятельности Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) и представление нового руководителя Киевского регионального представительства ICC Ukraine. В работе также примут участие: президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов, ген.секретарь ICC Ukraine Владимир Михайлов, вице-президенты ICC Ukraine, представители ГУ экономики Киевской ОГА, руководители предприятий и организаций области (КОГА, пл. Леси Украинка, 1, к. 740, 7-й этаж).

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12-00- Пресс-конференция по случаю выхода нового номера журнала «ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины». (Издательство «Экономика», ул. Владимирская, 49-а, конференц-зал).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: "Презентация Всеукраинского проекта по созданию "Плана спасения страны". Участники: инициатор проекта Александр Пабат; эксперт, доктор экономических наук НАН Украины Евгений Хлобыстов; эксперт, руководитель международной научно-практической программы "Инженерный центр реконструкции и развития общества" Евгений Гигаури (“Интрефакс-Украина”, ул. Рейтарская, 8/5А).

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12-30 - В УНИАН состоится в пресс-конференция на тему: «Украинский кондиционерный рынок на пике сезона: проблемы и перспективы развития». Организатор – компания «Ликонд», официальный торговый партнер корпорации Daikin (Япония) в Украине. Вопросы: Украинский кондиционерный рынок в кризисный период: текущая ситуация, общие тенденции развития, прогнозы; Новинки ведущих японских производителей бытового сегмента и тепловые насосы как часть отопительного рынка Украины. Участники: Владимир Степура, директор компании «Ликонд»; Алексей Новожилов, руководитель отдела маркетинга компании «Ликонд» (ул .Крещатик, 4, конференц-зал).

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15-00 - Круглый стол на тему: «Законодательство Украины в поддержку отечественной промышленности в условиях мирового финансово-экономического кризиса: анализ, проблемы, перспективы». Организатор: парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства (ул.. Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 9-й подъезд).

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15-30 - Начнется встреча Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина с делегацией Совета Директоров Европейского Банка Реконструкции и Развития (ул.. Грушевского, 5, зал совещаний, вход через 9-й подъезд). Предусмотрена протокольная съемка. Аккредитация проводится 9 июня с 14-00 до 16-00 по телефону: 255-30-74

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16-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Второй Неофициальный чемпионат Европы по футболу среди строительных организаций, посвященный ЕВРО-2012, памяти выдающегося украинского футболиста Анатолия Пузача”. Чемпионат состоится в Киеве с 10 по 14 июня. Участники: председатель подкомитета коммунального хозяйства ВРУ Зиновий Шкутяк; председатель оргкомитета Виталий Тарасенко; главный арбитр (ФФУ) Виктор Дердо; директор стадиона НТК им.В.Банникова Андрей Грищенко; совладелец ООО «ПСК» Людмила Борисова; владелец «Дома моды Вероника Жанви» Вероника Жанви; президент АО ХК «Киевгорстрой» Петр Шилюк; президент Спортивного клуба ОАО «Киевметрострой» Николай Билицкий; президент Компании «Борсан-алтема» Илмаз Оскан (Турция); директор ООО «ДОФ АРБО» Анатолий Буско (Каминь-Каширский,Волинь); председатель поселкового совета Гориничив, ФК «Гурост-строй», Андрей Гуленко; директор Архитектурной мастерской «Экодар» Наталия Лесе; президент ООО «TRADE MASH 1990» Айхан Оздемир (Турция); президент компании «Вигвам престиж» Владзимер Корсак (Беларусь); председатель правления ассоциации MS PPU Стефан Перковски (Польша); директор киевского представительства MS PPU Светлана Генина, ген.директор ТОВ«СТАТУС+» Александр Жиленков и др. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал)

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17-00 - Пресс-конференция Главы Совета НБУ Петра Порошенко по итогам заседания совета

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- В Симферополе состоится сбор руководителей и представителей предприятий, которые предоставляют услуги по организации питания военнослужащих Вооруженных Сил Украины и входят в Ассоциацию пищевых предприятий “Армия”. В работе сбора также примет участие руководство Департамента государственных закупок и ресурсного обеспечения Министерства обороны Украины. Нужна аккредитация. Телефон: 8 (067) 462-20-07.