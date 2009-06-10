ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Украина на последнем месте по антикризисной эффективности», в котором говорится, что индекс антикризисной эффективности Украины в марте составил –1,269 пункта, что является наихудшим значением среди восьмерки стран рейтинга, который составляет российская аудиторско-консалтинговая фирма ФБК. По мнению экспертов фирмы, снижение индекса Украины предопределило обвальное падение промпроизводства и оборота розничной торговли в марте…

http://delo.ua/news/107621/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: На каких условиях можно продлить депозит» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/107606/

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Еще «Дело» в материале «Автопродажи в мае: минус 74%» пишет о том, что в мае 2009 года отечественные автодилеры реализовали 12,7 тысячи автомобилей. Это на 74% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Фактически рынок откатился до уровня 2002-2003 годов…

http://delo.ua/news/107612/

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«Коммерсант» (Украина) публикует материал «Рейтинги упали», в котором пишет, что Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила отменить обязательное рейтингование эмитентов облигаций. Впрочем, перечень компаний, которые обязаны получать рейтинг, утвержден законом. Это противоречие позволит отменить решение госкомиссии, считают юристы. Но даже если оно останется в силе, компании вряд ли откажутся от получения рейтингов, считают в единственном уполномоченном агентстве "Кредит-Рейтинг"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1185778

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Также «Коммерсант» в материале «Промышленность обесценивается» пишет, что украинские промышленные предприятия после четырех месяцев повышения цен на свою продукцию снизили отпускные цены – на 0,7%. Участники рынка и эксперты объясняют майскую дефляцию в промышленности снижением спроса, что означает отсутствие причин для возобновления роста производства в ближайшее время…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1185779

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«Газета по-киевски» в материале «Киев – хуже Москвы, но лучше Рио-де-Жанейро» пишет -канадский Ванкувер третий год подряд признается самым комфортным для жизни городом мира. Киев – на 91-м месте…

http://mycityua.com/articles/city/2009/06/10/085236.html

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Издание «Сегодня» в материале «Бензин подорожал на 40 копеек!» пишет о том, что во вторник водители протирали глаза от удивления: на многих заправках резко подорожал бензин. Сразу на 40 копеек! Самый ходовой, А-95, еще сутки назад стоивший 6,18 грн., вчера продавался уже по 6,58 грн. за литр. По мнению экспертов, в ближайшую неделю (или даже дни) к этому уровню подтянется цена на всех украинских заправках (кое-где есть еще старые запасы топлива)…

http://www.segodnya.ua/news/14056914.html

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"УНИАН-экономика" в рубрике «Тема дня» подает материале «Хочу перед отпуском знать: какую стадию кризиса переживает Украина?», в котором пишет - мировой кризис пока не собирается терять позиции. И хотя незначительный подъем на рынках и зафиксирован, эксперты прогнозируют очень длительное восхождение. Но, похоже, альпинизм для Украины не стоит на порядке дня…

http://economics.unian.net/rus/detail/13731

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «Ничего, кроме денег» пишет о том, что субсидии на 25 млрд руб. достаточно российскому «АвтоВАЗу», чтобы пережить кризис. В ближайшие четыре года государство не будет оказывать предприятию никакой другой помощи. Остальным автопроизводителям обещаны госгарантии по кредитам…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/10/199804

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Издание «Известия» в публикации «Российский газ уплывет в США» пишет о том, что пока Европа думала и искала замену поставкам российского газа по всему миру, "Газпром" тоже не терял времени даром. Газ с новых месторождений в вечной мерзлоте будет экспортироваться в... Соединенные Штаты. Никаких труб для этого тянуть не потребуется - топливо повезут в сжиженном виде на специальных танкерах-газовозах. В результате сбыт газа для России только упростится - ведь танкер легко можно отправить на любой приспособленный портовый терминал в мире…

http://www.izvestia.ru/economic/article3129402/

(УНИАН)