Литвин предлагает фракциям БЮТ и ПР признать - “вляпались”
11:50, 10 июня 2009Разное
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...и не обвинять друг друга
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает фракциям БЮТ и Партии регионов признать, что “вляпались”, и не обвинять друг друга.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пленарном заседании парламента представителям этих фракций, которые заявляли, что не их политическая сила предлагала изменения в Конституцию в части выборов Президента в парламенте и продления полномочий нынешней ВР.
«Очевидно, - сказал В.ЛИТВИН, - у нас была бы единственно правильная позиция, когда бы после произошедших событий лучше бы все помолчали, понимая, что вляпались, а теперь пытаются друг друга обвинять».
«Помолчали бы, сделали соответствующие выводы», - посоветовал В.ЛИТВИН.
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