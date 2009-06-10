«Сармат» запустил локальное производство пива «Золотая Бочка»

ЗАО «Сармат» после модернизации запустило локальное производство пива премиального сегмента «Золотая Бочка». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО «Сармат».

Согласно сообщению, производство нового продукта предприятие запустило на этой неделе в Донецке. Производство будет осуществляться по традиционной рецептуре, упаковка пива будет адаптирована к украинскому рынку, но в то же время приближена к оригиналу.

Ранее в течение пяти лет пиво «Золотая Бочка» поставлялось в Украину из России и позиционировалось как импортный продукт в соответствующей ценовой категории.

«Золотая Бочка Светлое» и «Золотая Бочка Классическое», произведенные в Донецке, поступят в продажу в течение двух недель и будут представлены в двух видах упаковки: в бутылках и банках объемом 0,5 л.

Как сообщал УНИАН, в мае 2009 года ЗАО «Сармат» завершило программу модернизации производства, инвестиции в которую составили 12 млн. долл. На предприятии установлены новое оборудование для водоподготовки и система микробиологической стабилизации продукции, модернизированы упаковочные линии. Модернизация производства позволила в мае т.г. начать производство пива международных торговых марок – Velkopopovicky Kozel.

Справка УНИАН. ЗАО «Сармат» – дочернее предприятие одной из крупнейших пивоваренных компаний в мире SABMiller plc, которая работает в более 55 странах на шести континентах и владеет более 200 торговыми марками, среди которых такие международные бренды, как Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft and Grolsch.

ЗАО «Сармат» – единственное пивоваренное производство на территории Донецкой области, основанное в 1962 году. Мощность производства составляет 1,8 гектолитра в год. Портфель брендов компании включает локальные марки «Сармат», «Dnipro»,«DriveMax», а также лицензионный международный бренд Velkopopovicky Kozel и «Золотая Бочка». Локальные марки компании также экспортируются в Россию, Молдову, Беларусь.

Являясь дочерним предприятием группы компаний SABMiller, ЗАО «Сармат» осуществляет импорт и продажи международных и локальных премиальных марок Miller Genuine Draft, Redds, and Pilsner Urquell.

«Золотая Бочка» – один из старейших локальных премиальных брендов на российском рынке.