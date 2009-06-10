Киев на грани глобальной техногенно-экологической катастрофы

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа заявляет, что столица находится на грани глобальной техногенно-экологической катастрофы. Главная причина – ненадлежащее выполнение обязанностей должностными лицами КГГА.

Об этом говорится в отчете образованной постановлением ВР от 19 февраля 2009 года ВСК по изучению деятельности Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности киевского городского председателя. Текст отчета имеет в своем распоряжении УНИАН. (Данный отчет комиссии поддержали 10 из 11 членов ВСК. В то же время 5 июня Верховная Рада Украины не утвердила его. За принятие соответствующего постановления проголосовали только 210 народных депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале, - УНИАН.)

Как отмечается в документе, "эта катастрофа будет иметь необратимые последствия для жизни как для миллионов жителей Киева, так и для десятков миллионов граждан, живущих ниже по каскаду днепровских водохранилищ".

По данным авторов отчета, наиболее опасными являются такие проблемы и объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города:

Правобережный канализационный коллектор;

Бортничская станция аэрации с ее подводными водовыпусками в Киевское водохранилище;

неготовность города к пропуску паводка 1% обеспеченности и связи с застройкой Троещины, Харьковского массива, Конча-Заспы;

застройка Левобережной дамбы Киевской ГЭС, длина которой составляет 41 км;

строительство мостового перехода окружной дороги через Киевское водохранилище;

многолетние сбросы неочищенных поверхностных стоков р. Лыбидь в Каневское водохранилище;

стоковые воды от полигонов твердых бытовых отходов в р-не с.Пирогово и с.Подгорцы;

застройка Левобережной заводи р. Десна, особенно в районе Деснянского водозабора;

необоснованный отбор песка из русла Десны и верховья Каневского водохранилища;

незащищенность существующих водозаборов.

Как отмечается в отчете, "Правобережный канализационный коллектор находится в критическом состоянии. Его авария приведет к экологической катастрофе невиданных масштабов. Это будет означать отсутствие питьевой воды по крайней мере для 35 млн. людей, поскольку будут выведены из строя все поднепровские водозаборы".

"Много десятилетий без какой-либо очистки сбрасывает загрязненные стоки правобережной части города в верховье Каневского водохранилища открытый канализационный коллектор Лыбидь. Результаты анализов стоков свидетельствуют о кратном превышении нормативных значений по основным загрязнителям. Их дополняют особо опасные стоки от полигонов твердых бытовых отходов в районе Пирогово и Подгорков", - говорится в отчете.

Основные фонды Бортничской станции аэрации изношены практически на 100%, нуждаются в немедленной коренной реконструкции и переоснащении, отмечают депутаты. По их информации, станция используется ненадлежащим образом, программа ее реконструкции и возобновления отсутствует. Полная реконструкция требует более чем 400 млн. евро. Оптимальным является строительство современной компактной новой станции ниже по течению Днепра или применение новых технологий по примеру многих европейских столиц.

Авторы отчета отмечают, что "незаконная застройка 40-километровой Левобережной дамбы Киевской ГЭС и левобережной заводи Десны, варварское вымывание песка для нужд комбинатов железобетонных изделий может сформировать в ближайшее время еще одну масштабную катастрофу. При 1% паводке, к которому город не готов, левобережная часть Киева, Конча-Заспа и другие будут затоплены. Массовая незаконная добыча песка является прямой экологической угрозой и для Днепра, и для его островов, площадь которых непрестанно уменьшается, коренные берега размываются, опорам мостов угрожает нарушение, особенно в период паводков". В то же время депутаты говорят, что руководство КГГА игнорирует предложения ученых и специалистов относительно разрешения водохозяйственно-экологической проблемы города для предупреждения возможных техногенно-экологических катастроф.

В отчете отмечается, что в особом внимании нуждается мостовой переход большой окружной дороги через Киевское водохранилище: "В нем замыто свыше 90 млн. куб. м радиоактивного ила – это свыше 330 тыс. железнодорожных вагонов. Если их зацепить, получим новую радиоактивную катастрофу для городов Поднепровья..."

По информации депутатов, водные артерии лишены постоянного наблюдения санэпидемслужбы. Регистрируются повышенные концентрации нефтепродуктов, солей тяжелых металлов. Расположенные на их берегах предприятия, автостоянки, гаражные кооперативы очистительных сооружений ливневых стоковых вод не имеют, их территории не благоустроены, надлежащее благоустройство отсутствует.

Внутренние водоемы города не приведены в надлежащее состояние, экологические паспорта отсутствуют. Следствие – полный произвол со сбросами в канализационную сеть и поверхностные водные объекты. Это значительно углубляет экологический кризис как в городе, так и во всем Среднем Поднепровье.

В отчете отмечается, что поверхностные водные стоки на территории города отводятся сетью коллекторов дождевой канализации. Из 132 имеющихся коллекторов оборудованы очистительными сооружениями только 5. Это может привести к непредсказуемым санитарно-эпидемическим последствиям.

Как отмечают авторы документа, днепровская водопроводная станция, введенная в эксплуатацию в 1939 г., изношена более чем на 75%. Деснянская, которая работает с 1961 г., – более чем на 70. Их реконструкция нуждается в десятках миллионов гривен. Из 431 водного объекта ни один не отвечает водохозяйственно-экологическим требованиям по качеству воды в них.

Кроме того, говорится в отчете, в столице насчитывается 1196 потенциально опасных объектов с высокой степенью риска, в том числе 39 химически опасных и 2 радиационно опасных – Институт ядерных исследований НАН Украины и спецкомбинат «Радон». В 2008 г. зарегистрировано свыше 1300 чрезвычайных ситуаций, в т.ч. больше 1000 – техногенного характера. Количество погибших – свыше 400.

Говоря о спецкомбинате «Радон», авторы отчета напоминают, что "14 лет прошло после того, как загрязнение промышленной площадки тритием было признано как радиационная авария 3-й группы. Стоимость робот по минимизации последствий аварии – ликвидировать ее невозможно – превышает 17 млн. грн. Выделено меньше 4,5".

Они отмечают, что 12 га территории ОАО «Радикал», который является одним из главных загрязнителей окружающей среды, - зона сплошного, в первую очередь ртутного, загрязнение. В подземных водах содержание ртути превышает норму в 12 раз.

Практически в центральной части города находится Пункт захоронения радиоактивных отходов, на котором хранится 3,6 тыс. тон твердых радиоактивных отходов и 480 куб. м жидких радиоактивных отходов. С 1993 г. здесь имеет место вытекание трития, который в ближайшем будущем может привести к масштабной радиационной аварии, количество жертв которой, по осторожным подсчетам, превысит 100 000 жителей этой части города, отмечает в своем отчете ВСК.