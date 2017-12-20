"Укрэнерго" создало центр реагирования для противодействия киберугрозам
Также компания проводит меры, направленные на повышение эффективности работы систем для противодействия мировым киберугрозами.
Государственная компании "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, информационная структура которой не раз подвергалась кибератакам, создала центр реагирования на киберинциденты для противодействия возможным киберугрозам, сообщили в комментарии УНИАН в пресс-службе компании.
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"После кибератак на информационную структуру "НЭК "Укрэнерго" в 2015, 2016 и 2017 годах, в части кибербезопасности был принят ряд мер... "Укрэнерго" создало центр реагирования на киберинциденты - внутреннюю команду, которая выполняет задачи по противодействию угрозам и минимизации последствий кибератак", - сообщили в компании.
Кроме того, "Укрэнерго" проводит меры, направленные на повышение эффективности работы систем для противодействия мировым киберугрозами.
"Вероятность кибератаки существует всегда, и к этому надо быть готовыми, принимать превентивные меры, совершенствовать методы выявления и противодействия, постоянно развиваться, чем активно и занимаются ИТ-специалисты и специалисты по информационной безопасности нашей компании", - отметили в компании.
Также компания проводит работы по созданию системы управления информационной безопасностью в соответствии с требованиями международного стандарта.
Кроме того, в рамках обмена опытом по противодействию кибератакам представители "Укрэнерго" приняли участие в ряде профильных мероприятий, в том числе организованных Агентством США по международному развитию и Энергетической ассоциацией США.
Ранее издание The Atlantic со ссылкой на американских специалистов компании по промышленной кибербезопасности Dragos сообщало о вероятности новой атаки на энергосеть Украины. В настоящее время эксперты следят за работой энергокомпаний Украины и команд в России, подозреваемых в совершении кабератак.
Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года "Укрэнерго" подверглась массовой хакерской атаке, распространяющей вирус Petya. Также атаке подверглись несколько украинских банков, предприятия коммерческого и государственного секторов.
В январе 2016 года "Укрэнерго" проинформировала Государственную службу специальной связи и защиты информации о хакерской атаке.
В конце декабря 2015 года украинское предприятие "Прикарпатьеоблэнерго" сообщило о том, что хакеры совершили нападение на его компьютерную систему, вследствие чего около 700 тысяч жителей Ивано-Франковской области остались без электроэнергии.
Согласно данным Госспецсвязи, помимо "Прикарпатьеоблэнерго" кибернападениям подверглись также "Киевоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго" и "Харьковоблэнерго".
Американская компания iSight Partners, специализирующаяся на вопросах киберразведки, утверждает, что к отключению электроэнергии причастна российская группа хакеров Sandworm.