"Укрэнерго" создало центр реагирования для противодействия киберугрозам

Государственная компании "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, информационная структура которой не раз подвергалась кибератакам, создала центр реагирования на киберинциденты для противодействия возможным киберугрозам, сообщили в комментарии УНИАН в пресс-службе компании.

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"После кибератак на информационную структуру "НЭК "Укрэнерго" в 2015, 2016 и 2017 годах, в части кибербезопасности был принят ряд мер... "Укрэнерго" создало центр реагирования на киберинциденты - внутреннюю команду, которая выполняет задачи по противодействию угрозам и минимизации последствий кибератак", - сообщили в компании.

Кроме того, "Укрэнерго" проводит меры, направленные на повышение эффективности работы систем для противодействия мировым киберугрозами.

"Вероятность кибератаки существует всегда, и к этому надо быть готовыми, принимать превентивные меры, совершенствовать методы выявления и противодействия, постоянно развиваться, чем активно и занимаются ИТ-специалисты и специалисты по информационной безопасности нашей компании", - отметили в компании.

Также компания проводит работы по созданию системы управления информационной безопасностью в соответствии с требованиями международного стандарта.

Кроме того, в рамках обмена опытом по противодействию кибератакам представители "Укрэнерго" приняли участие в ряде профильных мероприятий, в том числе организованных Агентством США по международному развитию и Энергетической ассоциацией США.

Ранее издание The Atlantic со ссылкой на американских специалистов компании по промышленной кибербезопасности Dragos сообщало о вероятности новой атаки на энергосеть Украины. В настоящее время эксперты следят за работой энергокомпаний Украины и команд в России, подозреваемых в совершении кабератак.

Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года "Укрэнерго" подверглась массовой хакерской атаке, распространяющей вирус Petya. Также атаке подверглись несколько украинских банков, предприятия коммерческого и государственного секторов.

В январе 2016 года "Укрэнерго" проинформировала Государственную службу специальной связи и защиты информации о хакерской атаке.

В конце декабря 2015 года украинское предприятие "Прикарпатьеоблэнерго" сообщило о том, что хакеры совершили нападение на его компьютерную систему, вследствие чего около 700 тысяч жителей Ивано-Франковской области остались без электроэнергии.

Согласно данным Госспецсвязи, помимо "Прикарпатьеоблэнерго" кибернападениям подверглись также "Киевоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго" и "Харьковоблэнерго".

Американская компания iSight Partners, специализирующаяся на вопросах киберразведки, утверждает, что к отключению электроэнергии причастна российская группа хакеров Sandworm.