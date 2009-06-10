ГЛАВНОЕ на 10 июня (день)

Хроника дня

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Первая половина дня был насыщена событиями. Национализация первых трех банков... Подтверждение премьером информации об увеличении размера траншей МВФ... Заявление Тимошенко о возможности возобновления выплат по вкладам Сбербанка СССР... Ющенко указал правительству на недоработку бюджета-2010...

Экономика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает руководителей областей наработать совместный план действий до конца 2009 года, поскольку правительство «ушло в политику».

Об этом он заявил сегодня на совещании с председателями областных, Киевской и Севастопольской государственных администраций и председателем Совета министров АРК Крым.

Президент подчеркнул, что необходимо разработать план действий, в котором, среди прочего, предусмотреть вопрос возврата долгов по зарплате, прекратить тотальное невыполнение правительством социальных программ, а также прекратить блокирование со стороны Кабинета министров программ развития.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня губернаторы и местная власть в целом должны стать ключевыми фигурами в организации повседневной жизни в стране.

«Вы должны понимать, что правительство ушло в политику, а парламент из нее не выходил», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что сегодня надеяться на то, что парламент примет программу развития, нельзя. «Ожидать от парламента украинского прорыва – это пустые слова о правилах игры. С такими проводниками, как эти политические силы, которые сегодня представляют власть в Украине, невозможно в парламенте сделать концентрированную, сильную, национальную политику», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что отсутствие большинства в парламенте свидетельствует о том, что программу национального развития принимать некому. «Идет ежедневная импровизация. В правительстве нет собственной экономической программы. Украинский прорыв, я так понимаю, уже завершился. Я думаю, что мы станем свидетелями второго украинского прорыва, как блокбастер – украинский прорыв-2. Все это суета, все это несерьезно», - сказал Президент.

Тимошенко подтвердила информацию об увеличении траншей МВФ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует укрепление курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время открытия заседание Кабинета Министров Украины.

По ее словам, укреплению гривни будет способствовать решение Международного валютного фонда (МВФ) об увеличении суммы траншей финансовой помощи, которая выделяется Украине.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в результате первого пересмотра программы сотрудничества Украины и МВФ было принято решение о выделении в июне-июле траншей в сумме 3,2 млрд. долл., в ноябре текущего года – 3,8 млрд. долл. (согласно первому варианту заключенного соглашения Украина должна была получить в августе 1,1 млрд. долл., в ноябре 3 млрд. долл. – УНИАН).

По словам премьера, часть выделенных МВФ средств будет зачислена в международные валютные резервы Национального банка Украины, что, собственно, и станет главным фактором укрепления гривни.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила позитивную динамику по итогам мая текущего года показателя уровня инфляции в стране. В частности, она отметила, что за май Винницкая область продемонстрировала дефляцию. В регионе наблюдалось снижение цен как на основные виды продуктов питания, так и на другие товары.

В Украине в мае инфляция составила 0,5%, с начала года – 7,4%, в январе-мае - 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае т.г. к маю 2008 г. – 14,7%.

Финансы

МВФ прибудет в Украину в конце июня Миссия Международного валютного фонда (МВФ) планирует прибыть в Украину в конце июня для очередного пересмотра программы сотрудничества в рамках выделения кредита stand-by.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня об этом на брифинге сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила надежду, что Верховная Рада в течение двух пленарных недель примет законопроекты по финансовому оздоровлению банков и усилению независимости Национального банка, что предусмотрено меморандумом о сотрудничестве с МВФ.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявил журналистам, что на сегодняшний день МВФ анализирует выполнение Украиной условий меморандума о сотрудничестве, а также готовит корректировки к программе сотрудничества.

Кабмин определил долю участия в первых трех комбанках

Кабинет Министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, государство входит в капитал «Укргазбанка» на 84,21%, сумма рекапитализации составит 3,2 млрд. грн. Доля государства в капитале «Родовид Банка» составит 99,97%, на это выделяется 2,809 млрд. грн. В капитале банка «Киев» государству будет принадлежать 99,93%, сумма рекапитализации – 3,563 млрд. грн.

Управляющих в национализированные банки назначат на следующей неделе Правительство Украины на следующей неделе планирует назначить новых управляющих в «Укргазбанке», «Родовид Банке» и банке «Киев», решение о рекапитализации которых было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

Об этом сообщила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, до конца недели будут доработаны все документы по рекапитализации банков.

«С начала следующей недели новые управляющие этими тремя банками от имени правительства, мы рассчитываем, приступят к работе», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Сроки назначения новых управляющих будут зависеть от скорости работы в этом направлении правительства и Национального банка.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что правительству и новым управляющим необходимо будет определенное время для того, чтобы проанализировать финансовое состояние этих банков – изучить их активы и баланс. «Для этого будет проведен специальный дополнительный аудит, который даст нам более глубокие знания о ситуации в этих банках. И после того как мы сможем организовать работу в этих банках, банки начнут выполнять свои обязательства перед клиентами», – сказала премьер.

По ее словам, когда ситуация в этих банках стабилизируется и восстановится их платежеспособность, активы банков, которыми владеет правительство, будут выставлены на аукционную продажу, причем участвовать в них смогут и бывшие владельцы банков. «Если победят (прежние владельцы банков – УНИАН) на открытых аукционах, то да, а если не победят, то нет», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В "Укргазбанке" временная администрация Вчера Национальный банк Украины ввел временную администрацию в "Укргазбанке".

Об этом заявил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Не надо демонизировать этот процесс. Введение временной администрации – это технологически необходимое средство», – сказал он.

При этом И.УМАНСКИЙ отметил, что в условиях работы временной администрации многие процессы, такие как, например, осуществление дополнительной эмиссии в банке, будут происходить намного быстрее, чем это предусмотрено в обычных условиях.

Также И.УМАНСКИЙ отметил, что доля вхождения государства в «Укргазбанк» на уровне менее 85% свидетельствует о том, что состояние в этом банке лучше, чем в других рекапитализируемых банках.

Напомним, введение временной администрации является обязательным условием рекапитализации банков при участии государства.

МВФ и ВБ высоко оценивают работу Кабмина по восстановлению доверия к банкам

Представители Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в Украине высоко оценивают работу правительства Украины по восстановлению доверия к банковской системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на совместном с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО брифинге после принятия Кабинетом министров решения о рекапитализации трех банков.

«Мы приветствуем успехи, которые были достигнуты за последнее время в работе по восстановлению доверия к банковской системе Украины… Эти усилия увенчались результатами, потому что прекратился отток депозитов из банковской системы, более того, объем депозитов уже растет», - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

В свою очередь директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙДЕР отметил: «Правительство, которое сделало этот чрезвычайный шаг, показывает, что оно защищает налогоплательщиков. Поэтому очень важно, чтобы мы продолжали хорошо и тесно сотрудничать во всех наших последующих шагах в этом процессе».

Представители ВБ и МВФ подчеркнули, что это лишь первый шаг и впереди предстоит достаточно серьезная работа по восстановлению нормальной деятельности всего банковского сектора.

Президент: Работы над госбюджетом-2010 нет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО беспокоит отсутствие работы над государственным бюджетом на 2010 год.

Об этом он сказал сегодня на совещании с председателями областных, Киевской и Севастопольской государственных администраций и председателем Совета министров АРК Крым.

«Правительство идет той дорогой ручного бюджета, ручного перераспределения, как и в бюджете 2009 года», - сказал Президент.

Он сообщил, что получил информацию об использовании средств Стабилизационного фонда. По его словам, 80% областей не согласовывали объем финансирования, предусмотренного в бюджете на текущий год.

«Таким образом, я имею основания заявить, что политика развития, которая принята правительством, не имеет публичности, не имеет согласованности с местной властью и в очередной раз является пиаром для определенных народных депутатов из политической силы БЮТ. Это трагедия», - сказал Президент, отметив, что нельзя допускать того, чтобы территория развивалась в зависимости от того, сколько депутатов от БЮТ представлено в местных советах. Президент подчеркнул, что это не является государственной политикой, и он призвал губернаторов отреагировать на это.

Также В.ЮЩЕНКО в очередной раз подверг критике действия правительства по наполнению бюджета текущего года. Он высказал мнение, что сегодня правительство не имеет реальной оценки состояния финансов в стране. С этим, по словам В.ЮЩЕНКО, связано и утаивание статистики. Президент предполагает: если бы статистика была положительной, правительство ее обнародовало бы раньше, чем это успел бы сделать Госкомстат.

Поступления от акциза в бюджет выросли в мае на 70%

В мае налоговики перечислили в Сводный бюджет акцизный сбор с произведенных в Украине товаров на сумму 1 млрд. 469 млн. грн., что на 69,8% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

Рост поступлений акцизного сбора в мае 2009 г., отмечает ГНАУ, достигнут благодаря ликеро-водочной продукции – поступления увеличились на 19,9%, по сравнению с маем 2008 г. (+61,7 млн. грн.), и составили 371,9 млн. грн., винодельческой продукции – на 9,2% (+2,6 млн. грн.) до 31,4 млн. грн., табачной продукции – в 1,9 раз (+ 457,3 млн. грн.) до 702,3 млн. грн., бензинов моторных - на 95% (+111,9 млн. грн.) до 229,7 млн. грн., других нефтепродуктов – на 12,7% (+7,3 млн. грн.) и достигли 65,3 млн. грн.

За пять месяцев с начала года налоговики мобилизовали в Сводный бюджет акцизный сбор с произведенных в стране товаров на сумму 5 млрд. 534 млн. 200 тыс. грн., что на 44,6% больше, по сравнению с аналогичным периодом в 2008 г.

Рост поступлений акцизного сбора за пять месяцев года (по сравнению с аналогичным периодом 2008 года) достигнут благодаря ликеро-водочной продукции – на 4,4% (+60,4 млн. грн. - увеличение до 1 млрд. 433,7 млн. грн.), винодельной продукции – на 0,51% (+0,65 млн. грн., до 128,8 млн. грн.), табачной продукции – в 1,3 раза (+1 млрд. 387,7 млн. грн., до 2 439,4 млн. грн.), бензинов моторных – на 45,3% (+270,3 млн. грн., до 867,1 млн. грн.), других нефтепродуктов – на 33,8% (+90,7 млн. грн.) и составили 359,4 млн. грн.

31 марта Верховная Рада приняла закон о повышении с 1 июля акцизного сбора на этиловый спирт и ликероводочную продукцию с 12,5 грн. за литр 100%-ного спирта до 34 гривен. Помимо этого, дополнительным налогом облагаются вина. Так, предполагалось, что акциз на натуральные вина повысится с 1 копейки до 50 копеек за литр, а крепленые вина (в зависимости от содержания спирта) — до 1,4 и 34 грн. за литр.

ТЭК

Тимошенко: за росскийский газ платили из ресурсов “Нафтогага” Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что НАК «Нафтогаз Украины» для выполнения своих обязательств перед российским ОАО «Газпром» использовал эмиссионные средства в размере 3,8 млрд. грн.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Ни о каких эмиссионных средствах речь не идет, привлечены кредитные ресурсы НАК «Нафтогаза», которые будут возвращены сразу после того, как газ из газовых хранилищ будет продаваться потребителям. Это нормальная мировая практика. И ничего экстраординарного здесь нет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр подтвердила, что финансовые разрывы в бюджете НАК «Нафтогаз» связаны с необходимостью закачки природного газа в подземные хранилища для накопления запасов.

«Закачка газа в газовые хранилища связана с возникновением дополнительных финансовых потребностей «Нафтогаза» на покрытие кассовых разрывов, но поскольку газ закачивается, не потребляется и плательщиков нет, необходимо привлекать кредитные ресурсы», - подчеркнула она.

5 июня Президент на заседании СНБО заявил, что майский платеж за российский газ будет перечислен «Газпрому» за счет эмиссии в размере 3,8 млрд. грн.

По словам Президента, газовые долги Украины за май составляют 157 млн. дол. и почти 500 млн. дол. – за газ, закачанный в подземные газовые хранилища.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,67 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара незначительно повысился по сравнению с 9 июня.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,60-7,65 грн./долл., по продаже – 7,64-7,70 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,8% по сравнению с 9 июня и составляет 10,64 грн./евро, продажи – на 0,5%, до 10,82 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,50-10,73 грн./евро, по продаже – в пределах 10,68-10,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,5% по сравнению с 9 июня и составляет в среднем 0,2322 грн./рубль, продажи – незначительно понизился, до 0,2534 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,2445 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,66 грн./долл. (курс почти не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,66 грн./евро, что на 0,9% дороже, чем вчера, продажи – 10,82 грн./евро (дороже на 0,5%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,7% по сравнению с 9 июня и составляет в среднем 0,2327 грн./рубль, продажи – незначительно повысился, до 0,2552 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 10 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6101, к евро – 10,622939, к российскому рублю – 0,24342.

Агро

Украина в зерновом пуле будет играть роль «третьей-запасной»

Зерновой пул Украины, Российской Федерации (РФ) и Казахстана неизбежно превратится в восточный гарем, в котором украинскую пшеницу ждет участь наложницы с правами «третьей - запасной».

Такое мнение высказал УНИАН глава аналитического отдела КУА «Бонум Груп» Александр Дмитриев.

По его словам, «зерновая ОПЕК» Украины, Российской Федерации (РФ) и Казахстана, о создании которой было заявлено 9 июня 2009г. на Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге, способна отобрать у США первенство среди мировых экспортеров пшеницы. На начальном этапе альянс, скорее всего, ограничится координацией маркетинговой политики.

Между тем, по мнению эксперта, дальнейшая кооперация в области производства менее вероятна, так как не несет прямой выгоды Украине. В едином производственном комплексе она рискует закрепиться на правах экспортера фуражного зерна, в то время как основные прибыли получат соседи – продавцы дорогой мягкой пшеницы.

За 10 месяцев данного маркетингового года (с июля 2008г. по май 2009г.) показатели экспорта пшеницы у соседей по СНГ были достаточно высокими. Суммарный результат проданного за рубеж товара превысил 31 млн. тонн, из которых на Россию пришлось до 16 млн., Украину – почти 11 млн., а на Казахстан – чуть менее 5 млн. Американские же аграрии, долгое время бывшие лидерами мирового пшеничного экспорта, в нынешнем году планируют продать лишь 27 млн. тонн. В этой связи эксперт отмечает, что весь годовой экспортный рынок пшеницы мира составляет около 112-115 млн. Соответственно, участники зернового пула даже с учетом двухмесячной форы «держат» его 23-24% и законное в нем первое место.

По данным эксперта, доля трех стран на мировом пшеничном рынке в последние годы неуклонно увеличивается. За 2000-09гг. их суммарный экспортный вес возрос почти в четыре раза (с 6% в 2000г.). Усиление постсоветских стран произошло «за счет» США (за аналогичный срок потеряли 8% мирового рынка), Австралии и Канады (ухудшили позиции на 3% каждая). Переломным стал рынок Северной Африки и Ближнего Востока (его вес - 25-30% общемирового), который за эти годы в значительной мере переориентировался на причерноморскою и прикаспийскую пшеницу.

Результаты могли быть более впечатляющими при условии расширения географии продаж. Западные экспортеры до сих пор выступают гегемонами в Африке и Восточной Азии, в частности, на рынках таких крупных потребителей, как Нигерия или Япония. Разделение постсоветским пулом рынков сбыта на три группы помогло бы избежать взаимной конкуренции и стало бы началом конца доминирования соперников в «неосвоенных» странах.

Эксперт подчеркивает, что вслед за разделением географии продаж зерновой союз неизбежно придет и к оформлению единой линейки продуктов согласно классу и цене. От этого выиграет, в первую очередь, казахстанская сторона, специализирующаяся на высококачественной мягкой пшенице. Украина же, в структуре пшеничного экспорта которой фураж составляет до 45%, лишь закрепит не лучшее реноме. В такой ситуации союз из равноправной «шведской» семьи превратится в восточный гарем, в котором украинскую пшеницу ждет участь наложницы с правами «третьей - запасной».

Общество

Тимошенко обещает продолжить выплаты вкладчикам Сбербанка СССР Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает продолжить выплаты компенсаций по вкладам Сбербанка СССР при отсутствии препятствий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Мы продолжим эту программу, когда мне перестанут мешать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр не уточнила, кто именно и на каком уровне создает препятствия для выполнения ее предвыборных обещаний выплатить компенсации гражданам, которые хранили вклады в Сбербанке СССР.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что в рамках реализации соответствующей программы 8 млн. человек получили компенсации в размере 1 тыс. грн.

«Эта цифра и объем денег, который никогда за времена независимости Украины не возвращался за сбережения», - подчеркнула она.

Правительство намеревалось выплатить в 2009 году по сбережениям в Сбербанк СССР 250 млн. грн.

Ющенко: компенсации по вкладам Сбербанка СССР получат 87 тыс. человек Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что компенсационные средства за вкладами Сбербанка СССР в этом году смогут получить всего 87 тыс. человек из 12,9 миллионов, которые включены в реестр вкладчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании с председателями областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций и председателем Совета министров АРК Крым.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодня госбюджетом для выплаты гражданам компенсаций обесцененных сбережений предусмотрено 250 млн. грн., однако по одной тысяче гривен получат всего 87 тыс. человек.

Остальные средства предусмотрены на выплаты наследникам вкладчиков в сумме не более 500 грн.

«Вот и вся социальная политика», - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, он не понимает, как остальные граждане получат эти выплаты.

«Вот цена прожектов, которые год назад начинались с того, что за два года будут проведены расчеты с вкладчиками Сбербанка (СССР) в сумме 127 млрд. грн. Все пропало», - сказал Президент.

Столица на грани техногенно-экологической катастрофы

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа заявляет, что столица находится на грани глобальной техногенно-экологической катастрофы. Главная причина – ненадлежащее выполнение обязанностей должностными лицами КГГА.

Об этом говорится в отчете образованной постановлением ВР от 19 февраля 2009 года ВСК по изучению деятельности Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности киевского городского председателя. Текст отчета имеет в своем распоряжении УНИАН. (Данный отчет комиссии поддержали 10 из 11 членов ВСК. В то же время 5 июня Верховная Рада Украины не утвердила его. За принятие соответствующего постановления проголосовали только 210 народных депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале, - УНИАН.)

Как отмечается в документе, "эта катастрофа будет иметь необратимые последствия для жизни как для миллионов жителей Киева, так и для десятков миллионов граждан, живущих ниже по каскаду днепровских водохранилищ".

По данным авторов отчета, наиболее опасными являются такие проблемы и объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города:

Правобережный канализационный коллектор;

Бортничская станция аэрации с ее подводными водовыпусками в Киевское водохранилище;

неготовность города к пропуску паводка 1% обеспеченности и связи с застройкой Троещины, Харьковского массива, Конча-Заспы;

застройка Левобережной дамбы Киевской ГЭС, длина которой составляет 41 км;

строительство мостового перехода окружной дороги через Киевское водохранилище;

многолетние сбросы неочищенных поверхностных стоков р. Лыбидь в Каневское водохранилище;

стоковые воды от полигонов твердых бытовых отходов в р-не с.Пирогово и с.Подгорцы;

застройка Левобережной заводи р. Десна, особенно в районе Деснянского водозабора;

необоснованный отбор песка из русла Десны и верховья Каневского водохранилища;

незащищенность существующих водозаборов.

Как отмечается в отчете, "Правобережный канализационный коллектор находится в критическом состоянии. Его авария приведет к экологической катастрофе невиданных масштабов. Это будет означать отсутствие питьевой воды по крайней мере для 35 млн. людей, поскольку будут выведены из строя все поднепровские водозаборы".

"Много десятилетий без какой-либо очистки сбрасывает загрязненные стоки правобережной части города в верховье Каневского водохранилища открытый канализационный коллектор Лыбидь. Результаты анализов стоков свидетельствуют о кратном превышении нормативных значений по основным загрязнителям. Их дополняют особо опасные стоки от полигонов твердых бытовых отходов в районе Пирогово и Подгорков", - говорится в отчете.

Основные фонды Бортничской станции аэрации изношены практически на 100%, нуждаются в немедленной коренной реконструкции и переоснащении, отмечают депутаты. По их информации, станция используется ненадлежащим образом, программа ее реконструкции и возобновления отсутствует. Полная реконструкция требует более чем 400 млн. евро. Оптимальным является строительство современной компактной новой станции ниже по течению Днепра или применение новых технологий по примеру многих европейских столиц.

Авторы отчета отмечают, что "незаконная застройка 40-километровой Левобережной дамбы Киевской ГЭС и левобережной заводи Десны, варварское вымывание песка для нужд комбинатов железобетонных изделий может сформировать в ближайшее время еще одну масштабную катастрофу. При 1% паводке, к которому город не готов, левобережная часть Киева, Конча-Заспа и другие будут затоплены. Массовая незаконная добыча песка является прямой экологической угрозой и для Днепра, и для его островов, площадь которых непрестанно уменьшается, коренные берега размываются, опорам мостов угрожает нарушение, особенно в период паводков". В то же время депутаты говорят, что руководство КГГА игнорирует предложения ученых и специалистов относительно разрешения водохозяйственно-экологической проблемы города для предупреждения возможных техногенно-экологических катастроф.

В отчете отмечается, что в особом внимании нуждается мостовой переход большой окружной дороги через Киевское водохранилище: "В нем замыто свыше 90 млн. куб. м радиоактивного ила – это свыше 330 тыс. железнодорожных вагонов. Если их зацепить, получим новую радиоактивную катастрофу для городов Поднепровья..."

По информации депутатов, водные артерии лишены постоянного наблюдения санэпидемслужбы. Регистрируются повышенные концентрации нефтепродуктов, солей тяжелых металлов. Расположенные на их берегах предприятия, автостоянки, гаражные кооперативы очистительных сооружений ливневых стоковых вод не имеют, их территории не благоустроены, надлежащее благоустройство отсутствует.

Внутренние водоемы города не приведены в надлежащее состояние, экологические паспорта отсутствуют. Следствие – полный произвол со сбросами в канализационную сеть и поверхностные водные объекты. Это значительно углубляет экологический кризис как в городе, так и во всем Среднем Поднепровье.

В отчете отмечается, что поверхностные водные стоки на территории города отводятся сетью коллекторов дождевой канализации. Из 132 имеющихся коллекторов оборудованы очистительными сооружениями только 5. Это может привести к непредсказуемым санитарно-эпидемическим последствиям.

Как отмечают авторы документа, днепровская водопроводная станция, введенная в эксплуатацию в 1939 г., изношена более чем на 75%. Деснянская, которая работает с 1961 г., – более чем на 70. Их реконструкция нуждается в десятках миллионов гривен. Из 431 водного объекта ни один не отвечает водохозяйственно-экологическим требованиям по качеству воды в них.

Кроме того, говорится в отчете, в столице насчитывается 1196 потенциально опасных объектов с высокой степенью риска, в том числе 39 химически опасных и 2 радиационно опасных – Институт ядерных исследований НАН Украины и спецкомбинат «Радон». В 2008 г. зарегистрировано свыше 1300 чрезвычайных ситуаций, в т.ч. больше 1000 – техногенного характера. Количество погибших – свыше 400.

Говоря о спецкомбинате «Радон», авторы отчета напоминают, что "14 лет прошло после того, как загрязнение промышленной площадки тритием было признано как радиационная авария 3-й группы. Стоимость робот по минимизации последствий аварии – ликвидировать ее невозможно – превышает 17 млн. грн. Выделено меньше 4,5".

Они отмечают, что 12 га территории ОАО «Радикал», который является одним из главных загрязнителей окружающей среды, - зона сплошного, в первую очередь ртутного, загрязнение. В подземных водах содержание ртути превышает норму в 12 раз.

Практически в центральной части города находится Пункт захоронения радиоактивных отходов, на котором хранится 3,6 тыс. тон твердых радиоактивных отходов и 480 куб. м жидких радиоактивных отходов. С 1993 г. здесь имеет место вытекание трития, который в ближайшем будущем может привести к масштабной радиационной аварии, количество жертв которой, по осторожным подсчетам, превысит 100 000 жителей этой части города, отмечает в своем отчете ВСК.

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