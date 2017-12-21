Portmone.com – лучший сервис онлайн-платежей Украины

14 декабря, в Национальной филармонии Украины определились победители конкурса PaySpace Magazine Awards 2017. Компания portmone.com завоевала золото сразу в трех номинациях, а именно:

Лучший сервис по переводу денег с карты на карту;

Лучший сервис онлайн-платежей;

Лучший партнер интернет-магазинов по приему платежей.

Лучшие из лучших

В этом году премия PSM Awards 2017 собрала 180 участников – лучших представителей Украины в сфере e-commerce и FinTech. Лидеров выбирали интернет-пользователи во время открытого голосования. Всего организаторам конкурса удалось собрать 55 тысяч голосов, с помощью которых были определены победители в 18 номинациях.

Команда portmone.com унесла три золотые статуэтки, улучшив прошлогодний показатель и подтвердив статус одного из сильнейших игроков финансового рынка Украины.

Лучший сервис по переводу денег с карты на карту

Своим пользователям portmone.com предлагает быстрые и безопасные денежные переводы. Услуга доступна как зарегистрированным, так и не зарегистрированным клиентам. А сам перевод денежных средств можно осуществить, воспользовавшись сайтом компании либо мобильным приложением.

Лучший сервис онлайн-платежей

Пальмовую ветвь победы в этой номинации компания одержала второй год подряд. Удивительного в этом ничего нет, учитывая тот факт, что с помощью portmone.com можно оплатить услуги любого коммунального предприятия, ТВ и Интернет-провайдера, страховой компании или охранного агентства. Сервис предлагает два вида оплат: по прямому договору либо свободным реквизитам. Таким образом, клиент может совершить любой платеж в несколько кликов в онлайн режиме.

Лучший партнер интернет-магазинов по приему платежей

Компания активно развивается в B2B-сегменте, предлагая свои продукты интернет-магазинам. Получить информацию о решениях для приема платежей можно на сайте компании в разделе «Для бизнеса».

Сегодня продуктами portmone.com уже пользуются: Good Wine, Domino`s Pizza, Укрпошта, WonderBox, OLX, Oriflame, Intertop, Нова пошта и десятки других e-commerce проектов.