В Москве предприятия игорного бизнеса закрываются досрочно, не дожидаясь 1 июля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Сергей Байдаков на заседании межведомственной комиссии правительства Москвы по игорному бизнесу. При этом он отметил, что «за май – июнь с заявлениями о снятии с учета игрового оборудования обратилось 15 организаторов».

С.Байдаков отметил также, что «это не только владельцы небольших игорных залов». «На днях закрылось казино «А- клуб» на Новом Арбате в помещении ресторана «Ангара», за тот же период с объектов игорного бизнеса на территории Москвы демонтировано 40 рекламных конструкций», – отметил он.

Вместе с тем, по словам С.Байдакова, все городские службы постепенно переводятся в режим повышенной готовности. «Мы должны быть готовы к круглосуточной работе, к проведению рейдов, выявлению тех, кто захочет нарушить закон». Кроме того, «мы рассчитываем на помощь жителей и СМИ», сказал он. «Для этого, – пояснил С.Байдаков, – с 1 июля 2009 года будет работать «горячая линия», на телефоны которой сможет позвонить любой желающий и сообщить нам о нарушителях законодательства», передает ИТАР-ТАСС.