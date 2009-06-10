Слушания в ВР по состоянию Киева нужно провести немедленно

Блок Виталия Кличко требует безотлагательно провести в Верховной Раде парламентские слушания относительно критического состояния Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Кличко.

Как отмечается в сообщении, сегодня городские депутаты Блока приобщилась к акции протеста общины, которая состоялась у здания Верховной Рады Украины.

«Парламентарии должны прислушаться к сотням тысяч киевлян: предпринимателей, медицинских работников, педагогов, общественных организаций, которые уже 4 года противостоят произволу и коррупции команды киевского мэра, и пришли под стены парламента отстаивать свое право на лучшую жизнь”, - заявляют в Блоке.

Представители Блока Кличко подчеркивают, что несколько сотен митингующих, пришедших под Верховную Раду, возмущены игнорированием их требований и исключением из повестки дня заседания ВР повторного заслушивания отчета Временной следственной комиссии, которая расследовала деятельность киевской власти.

«Это означает одно - депутаты парламента отказались защищать киевских избирателей, отказались установить справедливость и навести порядок в столице», - заявили в Блоке относительно позиции представителей общественных организаций и предпринимателей Киева.

“Блок Виталия Кличко вместе с митингующими настаивает на срочном проведении в Верховной Раде парламентских слушаний относительно критического состояния Киева”, - отмечается в сообщении. Также депутаты фракции Блока Кличко и столичная община предупреждают, что в случае игнорирования их требований “сегодняшняя акция станет стартом бессрочной кампании за смену власти в Киеве”.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что проект постановления «Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа» парламент рассмотрит завтра.

Проектом постановления предлагается, в частности, рекомендовать Президенту рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания в должности председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в столице.