Украина независимо от позиции ЕС оценит действие Соглашения о свободной торговле

Украина в 2018 году независимо от позиции Европейского Союза проведет оценку действия Соглашения о свободной торговле, которое начало применяться с 1 января 2016 года.

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Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская на пресс-конференции в Киеве.

«Со своей стороны, независимо от того, какова будет позиция Европейского Союза, Украиной в следующем году запланирована оценка соглашения и тех зон роста, которые есть в соглашении», - сказала она.

При этом Микольская подчеркнула, что Украина ведет диалог с ЕС о совместной оценке действия Соглашения.

«У нас есть диалог с Европейским Союзом о том, что нужно сделать оценку действия нашего Соглашения о свободной торговле, которая станет основой для любых других переговоров, консультационных и экспертных процессов», - отметила торговый представитель.

Как сообщал УНИАН, ранее Микольская заявляла, что оценка действия Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Европейским Союзом станет основой для дальнейшего решения по формату будущих отношений с ЕС в этой сфере.

Объем украинского экспорта товаров в страны ЕС по итогам января-сентября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 2,8 млрд долл. (на 29,1%) - в стоимостном измерении - это наибольший рост экспорта товаров среди всех партнеров Украины. В экспорте товаров в страны ЕС сохраняется положительная динамика по всем отраслям промышленности.