Пилипишин призывает ВР поддержать отчет ВСК по ситуации в Киеве

Председатель Шевченковского района столицы Виктор ПИЛИПИШИН, возглавляющий Киевскую городскую организацию Народной партии, призывает народных депутатов 11 июня проголосовать за отчет Временной парламентской следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.ПИЛИПИШИНА.

Руководитель Шевченковского района считает, что следующие выборы Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета должны состояться одновременно с выборами Президента Украины. Соответствующее решение, по его убеждению, вынудит политиков национального масштаба и претендентов на кресло главы государства “наконец отдать долг киевлянам, иначе они не смогут рассчитывать на позитивные результаты на выборах”.

„Последнее решение Конституционного Суда в угоду ЧЕРНОВЕЦКОМУ – это катастрофа не только для Киева, но и для Украины. 19 лет ни у кого не вызывало сомнений, что местные выборы во всей стране должны происходить одновременно. Судьи нарушили этот принцип и, пытаясь угодить столичному мэру, бросили страну в бездну постоянных, чуть ли не еженедельных, выборов”, - считает В.ПИЛИПИШИН.

Он сообщил, что вместе со своей командой будет инициировать сразу два процесса: с одной стороны - городской референдум о недоверии мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, с другой - обращение к национальным лидерам с требованием провести выборы мэра одновременно с президентскими.

„Президентские выборы фактически уже начались. И мы будем требовать, чтобы одновременно с выборами главы государства состоялись и выборы мэра Киева. Это вынудит людей, которые видят себя в роли гаранта Конституции, защитника национального суверенитета наконец отдать долг киевлянам и принять решение по г. Киеву. Если же они этого не сделают, то получат соответствующий вердикт от киевлян. Мы сделаем все возможное, чтобы донести позицию политиков до каждого жителя”, - отметил В.ПИЛИПИШИН.

Как сообщал УНИАН, проект постановления «Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа» парламент рассмотрит завтра, 11 июня. Как говорится в проекте постановления, ВСК ВР учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в Киеве, предлагает обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением отстранить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от выполнения обязанностей главы Киевской городской государственной администрации.

9 июня председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК обнародовал решение КС по конституционному представлению Киевского городского совета, согласно которому депутаты местных советов и сельские, поселковые, городские председатели, избранные на внеочередных выборах, приобретают полномочия соответственно на пятилетний и четырехлетний срок.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был переизбран на должность Киевского городского председателя на внеочередных выборах 25 мая 2008 года.