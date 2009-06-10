ЕБРР: для стабилизации экономики Украины элита должна быть единой

Председатель делегации Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития Терри БРАУН считает, что для стабилизации экономики и обеспечения выполнения предложений со стороны ЕБРР украинская политическая элита “должна демонстрировать единство”.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам Т.БРАУНА, цель визита делегации Совета директоров ЕБРР - «лучше понять те перемены, которые происходят в Украине, и сделать выводы, которые стоят в контексте преодоления кризиса».

В этом контексте В.ЛИТВИН сказал, что сложности ситуации добавляет противостояние в украинском политикуме. Он подчеркнул необходимость социальной ответственности большого национального бизнеса, «ведь именно он сосредоточен в тех сферах, за счет которых Украина получает свой национальный продукт». По словам В.ЛИТВИНА, это, в первую очередь, металлургия и химическая промышленность.

Председатель Верховной Рады в очередной раз высказал свою позицию о необходимости поддержки в условиях финансового кризиса «надежных банков, а не спасании банкиров».

По словам В.ЛИТВИНА, сотрудничество с ЕБРР является крайне важным, как и сотрудничество с другими международными финансовыми институтами. «Выводы финансовых институтов по поводу тех или иных документов позволяют парламенту выходить на адекватные решения», - отметил он.

В.ЛИТВИН в ходе встречи подчеркнул, что диалог между Украиной и ЕБРР является конструктивным и результативным. «Есть все основания констатировать плодотворность диалога между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития, о чем свидетельствует выделение Украине кредита на реализацию целого ряда проектов», - сказал В.ЛИТВИН.

Как было сказано во время встречи, за время всего сотрудничества с ЕБРР Украине были предоставлены инвестиции на общую сумму 4,4 млрд. евро в рамках реализации почти 200 проектов. Эти средства были направлены на развитие пищевой, нефтеперерабатывающей, транспортной отраслей и коммуникаций, на поддержку финансовой сферы, оказывалась помощь аграрному сектору, на реализацию энергосберегающих проектов и развитие муниципальной инфраструктуры. За 2008 год финансирование проектов увеличилось на 1,1 миллиардов евро.

В.ЛИТВИН отметил, что это «чрезвычайно важно для Украины, которая переживает непростой этап своего развития». При этом он отметил важность «экономической и политической прогнозируемости в Украине» как предпосылки для нормальных отношений между Украиной, Европейским Союзом и ЕБРР в частности.