Курс НБУ на 11.06.09

Официальный курс НБУ на 11.06.09100 USD США – 761.0000 (10 июня – 761.0100) 100 EUR – 1073.1622 (10 июня – 1062.2939) 10 RUR – 2.4606 (10 июня – 2.4342) Учетные курсы банковских металлов на 11.06.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-73151.13 (10 июня-72486.20) 961 XAG 10 Серебро-1171.18 (10 июня-1136.19) 962 XPT 10 Платина-96647.00 (10 июня-94745.75) 964XPD10 Палладий-19557.70 (10 июня-19177.45)

Официальный курс НБУ на 11.06.09 100 USD США – 761.0000 (10 июня – 761.0100) 100 EUR – 1073.1622 (10 июня – 1062.2939) 10 RUR – 2.4606 (10 июня – 2.4342) Учетные курсы банковских металлов на 11.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-73151.13 (10 июня-72486.20) 961 XAG 10 Серебро-1171.18 (10 июня-1136.19) 962 XPT 10 Платина-96647.00 (10 июня-94745.75) 964XPD10 Палладий-19557.70 (10 июня-19177.45)

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