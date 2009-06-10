ГЛАВНОЕ на 10 июня (вечер)

Финансовый рынок

Инфляция в Украине по итогам 2009 года составит 12-13,5%. Такой консенсус-прогноз Совета Национального банка Украины (НБУ) и соответствующего департамента НБУ озвучил глава Совета Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в среду.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что прогноз сделан без учета возможного повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен в 2009 году инвестировать в экономику Украины 1 млрд. евро.

Как сообщило управление по связях со СМИ секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил глава делегации Совета директоров ЕБРР Терри БРАУН на встрече с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в Киеве в среду.

«Мы хотим работать с вами в период кризиса, но еще большее значение имеет то, что мы хотим с вами работать и после кризиса», - сказал он.

При этом Т.БРАУН добавил, что Украина является ключевой страной как в европейском, так и в мировом контексте, и благодаря скоординированным действиям стороны «сумеют создать более сильную и лучшую Украину».

Представитель ЕБРР напомнил, что банк оказывал Украине помощь в реструктуризации банковского сектора и планирует работать с банками в дальнейшем для кредитования экономики Украины.

По словам Т.БАРАУНА, важными направлениями сотрудничества Украины с ЕБРР также являются энергетическая отрасль и муниципальная инфраструктура. «Мы будем оказывать вам помощь в подготовке к Чемпионату по футболу 2012 года, будем помогать в реализации муниципальных инфраструктурных проектов, необходимых для проведения такого чемпионата», - сказал он .

Ю.ТИМОШЕНКО, в свою очередь, отметила, что Украина и ЕБРР сотрудничают почти в 170 проектах, а объем инвестиций ЕБРР в экономику Украины достигает 5 млрд. долл.

Правительство Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в среду в Киеве подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития энергетики в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, документ от правительства Украины подписал вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, от ЕБРР – директор банка в Украине Андре КУУСВЕК.

По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, ЕБРР является крупнейшим инвестором в Украине: совместно с банком в стране реализуется 150 проектов на общую сумму инвестиций приблизительно 5 млрд. долл.

«На самом деле вы сегодня построили такое сотрудничество с Украиной, которое дает возможность финансировать самые важные направления развития Украины, местного самоуправления, энергетики – всех ключевых отраслей Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава делегации директоров ЕБРР Терри БРАУН, в свою очередь, отметил успешность сотрудничества ЕБРР с Украиной. Он напомнил, что ЕБРР планирует в текущем году увеличить инвестиции в Украину на 15% – до 1 млрд. евро.

Кроме того, Т.Браун подчеркнул, что ЕБРР заинтересован сотрудничать с Украиной в сфере реализации муниципальных инфраструктурных проектов, связанных с подготовкой к проведению чемпионата Евро-2012.

По его словам, делегация директоров ЕБРР находится в Украине с трехдневным визитом для того, чтобы лучше понять текущую ситуацию в стране, сложившуюся под влиянием мирового финансового кризиса.

Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал правлению центрального банка снизить уровень учетной ставки.

Об этом сообщил глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции по итогам заседания совета в среду.

Совет НБУ также рекомендовал приблизить ставки рефинансирования к уровню учетной ставки.

Действующая учетная ставка НБУ не менялась с 30 апреля 2008 года и составляет 12% годовых.

Национальный банк Украины (НБУ) направил 1,7 млрд. грн. на создание резервов под выданные им кредиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в среду.

По его словам, по состоянию на 6 июня, сумма просроченных кредитов, выданных Нацбанком, составляла 2,7 млрд. грн., 1,4 млрд. грн. кредитов были пролонгированы.

Кроме того, Совет НБУ планирует, что превышение доходов над расходами центрального банка в 2009 году составит 8,6 млрд. грн. и рекомендовал правительству направить 1 млрд. грн. из этой суммы на увеличение фонда гарантирования вкладов.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости перехода Счетной палаты на ежемесячный режим проведения оперативного анализа выполнения государственного бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь на сегодняшней встрече Президента с председателем Счетной палаты Валентином СИМОНЕНКО.

В частности, Президент очертил основные мероприятия, на которых Счетная палата сегодня должна дополнительно сконцентрировать свои усилия, среди которых первой назвал необходимость проведения ежемесячных анализов по выполнению бюджета страны с обязательным обнародованием их результатов, - учитывая ограничение правительством информирования общества о реальном состоянии государственных финансов.

Президент отдельно подчеркнул важность решения вопроса по осуществлению по итогам І полугодия проверки законности и эффективности использования средств созданного в бюджете Стабилизационного фонда.

“Как свидетельствует мировая практика, Стабилизационный фонд в кризисных условиях должен выступать «инвестиционным локомотивом» экономики. Однако в Украине эта идея выхолощена как в законе о бюджете, так и практикой правительства. Фактически сегодня Стабилизационный фонд превратился в механизм ручной маскировки Кабинета министров пробелов в экономике в целом и деятельности отдельных предприятий в частности”, - заявил глава государства.

В.ЮЩЕНКО также ожидает от Счетной палаты внесения предложений как относительно устранения нарушений действующего бюджетного процесса, так и относительно совершенствования бюджетного законодательства в целом.

Со своей стороны В.СИМОНЕНКО изложил Президенту свое виденье путей решения актуальных проблем бюджетного процесса и доложил о текущей ситуации в деятельности Счетной палаты. По его убеждению, на сегодня существует ряд главных проблем бюджетного процесса. В первую очередь, речь идет об отсутствии реакции правительства на любые замечания Счетной палаты относительно нарушений бюджетного законодательства.

По словам В.СИМОНЕНКО, с начала года он направил в Кабинет министров 39 обращений относительно обнаруженных аудиторами Счетной палаты нарушений в конкретных министерствах и ведомствах и в целом относительно выполнения бюджета-2009, однако ни одного ответа не получил.

Еще одной проблемой бюджетного процесса В.СИМОНЕНКО назвал нереагирование на замечание Счетной палаты Верховной Рады. В соответствии с Бюджетным кодексом, отметил он, в парламент был направлен отчет Счетной палаты относительно выполнения бюджета по итогам 2008 года и І квартала 2009 г.

«Я неоднократно обращался с просьбами к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ относительно публичного заслушивания этой информации в парламенте и принятия соответствующих мер реагирования. Однако поддержки этих законных требований не получил», - сказал В.СИМОНЕНКО.

Как заявил руководитель Счетной палаты, правительство все больше идет путем засекречивания информации. «Значительная часть информации, которая должна быть публичной, подается Счетной палате как секретная или «для служебного пользования». А это делает невозможным дальнейшее использование данной информации в публичной сфере – в выступлениях, на конференциях и т. п.», – сказал он.

По словам В.СИМОНЕНКО, в Украине усилиями правительства существенно искажена система государственного контроля. В отличие от европейской практики, когда основное внимание правительств уделяется выводам внешних аудиторов, у Кабинета министров Украины на замечания Счетной палаты реакции нет. Вместо этого, добавил он, гипертрофированные полномочия предоставлены КРУ, которое практически превратилось во внутренний карательный орган правительства и лично его руководителя. Выводы КРУ, не подтвержденные реальными фактами, становятся основанием для расправы над «неугодными», как это имело место в случае с министром обороны, сказал руководитель Счетной палаты.

Говоря о Стабилизационном фонде, В.СИМОНЕНКО констатировал: он сегодня используется несоответственно антикризисному законодательству и закону о бюджете-2009, а на собственное усмотрение премьер-министра.

Председатель Счетной палаты обратился к Президенту с просьбой максимально способствовать обнародованию выводов этого ведомства, а также поддержать его законное требование относительно выступления в ВР по итогам бюджетного процесса. В.СИМОНЕНКО также пригласил главу государства на следующей неделе посетить коллегию Счетной палаты, поскольку в это время в Киеве состоится заседание Совета директоров EUROSAI (Счетная палата Украины в 2008 году была принята в Совет руководящих этой организации Высших органов финансового контроля европейских стран).

На встрече Президент также дал высокую оценку единодушному решению 56 государств-участников ОБСЕ от 30 апреля об избрании Счетной палаты Украины Внешним аудитором этой организации. «Это блестящий факт», – подчеркнул он, пожелав Счетной палате успехов в этой ответственной работе.

Также глава государства отдельно поблагодарил руководителя Счетной палаты за поддержку инициативы Президента по реализации Счетной палатой контроля за полнотой и ритмичностью финансирования общегосударственных противопаводковых программ за последние 4 года.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон “О внесении изменений в статью 85 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (относительно обеспечения прав вкладчиков коммерческих банков).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 334 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на обеспечение прав вкладчиков коммерческих банков и на урегулирование и приведение норм Закона «О банках и банковской деятельности» в соответствие с Конституцией Украины.

Проектом закона вносится изменение в часть первую статьи 85 Закона «О банках и банковской деятельности» относительно сокращения срока действия временной администрации банка до трех месяцев.

Статья 85 дополняется после части четвертой новой частью, которой запрещается распространять мораторий на требования физических лиц о выплате средств по договорам депозитных вкладов банка.

Предложенным проектом закона предусматривается возможность выполнения банками обязательств по договорам депозитных вкладов физических лиц, что, в свою очередь, вернет доверие к банковской системе Украины.

Вопрос о рекапитализации банка "Надра" и "Укрпромбанка", возможно, будет решаться в конце июня, после проведения этими банками реструктуризации своей задолженности перед внешними кредиторами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

По его словам, общая задолженность перед внешними кредиторами банков, которые выставлены на рекапитализацию, составляет 1,4 млрд. долл., в том числе банка «Надра» –около 860 млн. долл., «Укрпромбанка» – около 160 млн. долл.

По словам И.УМАНСКОГО, правительство надеется на завершение переговоров о реструктуризации к концу текущего месяца и только после этого намерено рассматривать вопрос о рекапитализации указанных банков.

По его словам, в каждом из этих банков будет составлен график ликвидности, в котором, в частности, планируется предусмотреть реструктуризацию задолженности этих банков перед Национальным банком Украины.

Национальный банк Украины (НБУ) на специальном аукционе в среду продал 1,496 млн. долл. США по курсу 7,63 грн./долл., говорится в сообщении на официальном веб-сайте НБУ.

По данным Нацбанка, в аукционе приняли участие 15 банков, в частности, АБ «Брокбизнесбанк», АКБ «Укрсоцбанк», АКБ «Форум», АКИБ «УкрСиббанк», АО «Укрэксимбанк», ОАО «Кредитпромбанк», ОАО «Платинум Банк», ОАО «Сведбанк», ОАО «Украинский профессиональный банк», ОАО «Универсал Банк», ОАО «ВТБ Банк», КБ «Надра», ЗАО «ПУМБ», ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина», ОАО «Райффайзен Банк Аваль».

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6055/7,6240, к 11:00 сузился спрэд - 7,6080/7,6215, а к 12:00 цены снизились до 7,6065/7,6140. К закрытию ценовые уровни поднялись до 7,6090/7,6160 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:00 Нацбанк вышел на рынок (на аукционе) с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,6300.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2453/0,2463, к 11:00 цены поднялись до 0,2457/0,2465, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 0,2457/0,2464. К закрытию торгов цены снова повысились - 0,2458/0,2465.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,100 (-0,4000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,4050/1,4140.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7065/10,7385, к 11:00 цены ушли вверх - 10,7310/10,7655, а к 12:00 упали до 10,7260/10,7490. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,7070/10,7355.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс сегодняшних торгов по доллару составил 760,54 грн. за 100 долл.

Общий объем покупки валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 224,469 млн. долл., продажи – 221,695 млн. долл., в т.ч. покупка доллара США – 122,941 млн. долл., продажа – 117,129 млн. долл.

Курс НБУ: доллар снизился (на 11 июня)

100 USD США – 761.0000 (10 июня – 761.0100)

100 EUR – 1073.1622 (10 июня – 1062.2939)

10 RUR – 2.4606 (10 июня – 2.4342)

Новости ТЭК

Завтра, 11 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание по вопросам оздоровления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, во время совещания будут проанализированы финансовый и другие аспекты деятельности НАК как основного поставщика энергетических ресурсов украинскому населению и монопольного транзитера российского газа европейским потребителям.

И.ВАННИКОВА заметила, что вследствие критического финансового состояния компании, глава государства считает, что одной из первоочередных экономических задач является безотлагательное реформирование и оздоровление компании и энергетического рынка Украины в целом. Следовательно, подчеркнула И.ВАННИКОВА, Президент ожидает, что правительство на протяжении 30 дней разработает соответствующий план мероприятий по оздоровлению НАК.

Со своей стороны, сообщила она, В.ЮЩЕНКО активно участвует в решении проблем, возникающих у «Нафтогаза» вследствие асимметричных украинско-российских контрактов, заключенных в январе 2009 года.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, из-за бездеятельности правительства Президент в минувшую пятницу был вынужден созвать экстренное совещание с руководством НАК и НБУ. В результате при непосредственном участии Президента был наработан механизм проведения расчета по контрактным обязательствам компании, которые возникли в мае.

«Именно благодаря этому оперативному решению удалось избежать возникновения задолженности национальной компании перед иностранным поставщиком газа, однако дальнейшая финансовая перспектива НАКа остается неопределенной», - сказала И.ВАННИКОВА, добавив, что на эту проблему В.ЮЩЕНКО неоднократно обращал внимание правительства, в том числе в письмах Кабинету министров В.ЮЩЕНКО призвал правительство сбалансировать финансовый план «Нафтогаза».

Совещание по вопросам оздоровления НАК «Нафтогаз Украины» начнется в 10.00 по адресу ул. Б. Хмельницкого, 6.

Кабинет министров Украины на заседании в среду предварительно одобрил решение, согласно которому принадлежащие государству газораспределительные сети, эксплуатируемые газоснабжающими компаниями обл- и горгазов, передаются в управление НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Предлагается все газораспределительные сети передать на баланс "Нафтогазу». НАК будет иметь все соответствующие лицензии на транспортировку и поставку, и, соответственно, все платежи по договорам с потребителями будет получать НАК», - сказал министр.

Он отметил, что данное решение принято в качестве одной из мер по улучшению финансового состояния госхолдинга. При этом Ю.ПРОДАН отметил, что обл- и горгазы продолжат эксплуатацию сетей.

Глава Минтопэнерго также сообщил, что решение пока не утверждено окончательно и должно пройти согласование с министерствами экономики и финансов.

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заверил представителей Европейской комиссии, что Украина есть и в дальнейшем будет оставаться надежным транзитером российского природного газа с востока на запад.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча Б.СОКОЛОВСКОГО с представителями ЕК состоялась сегодня в Секретариате Президента.

Центральной темой переговоров были вопросы надежности транзита российского природного газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» на ближайшую и среднюю перспективу.

Б.СОКОЛОВСКИЙ заверил европейцев, что украинская сторона есть и в дальнейшем будет оставаться надежным транзитером российского природного газа с востока на запад в соответствии со стандартами и техническими и организационными условиями, заложенными при проектировании украинской газотранспортной системы. С целью повышения надежности поставок и транзита природного газа Президент Украины настаивает и лично контролирует ход выполнения договоренностей, зафиксированных в Совместном заявлении о модернизации украинской ГТС от 23 марта 2009 года.

Отвечая на вопросы, Б.СОКОЛОВСКИЙ ознакомил европейских экспертов с оценками и подходами Президента Украины относительно решения и предупреждения потенциальных проблем в сфере поставок и транзита российского газа, которые могут обостриться в основном по двум причинам: из-за медленных темпов реформирования украинского газового сектора и вследствие невыгодных для Украины газовых контрактов от 19 января 2009 года.

В частности, он объяснил причины и природу нарастания объемов кредитных обязательств НАК «Нафтогаз Украины», что существенно осложняет ее деятельность и кредитоспособность.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что глава Украинского государства настаивает на срочном реформировании газового сектора, в том числе – компании «Нафтогаз Украины» с целью ее финансового оздоровления и оптимизации деятельности с соблюдением принципов, принятых в странах ЕС.

Уполномоченный Президента объяснил необходимость и целесообразность внесения на взаимоприемлемых условиях изменений и дополнений в украинско-российские газовые контракты от 19 января 2009 года с целью формирования надежной долгосрочной договорной базы и минимизации влияния личностного фактора в соответствии с европейской практикой.

На основе конкретных фактов он опроверг отдельные необъективные предостережения и домыслы иностранных и украинских политиков относительно рисков в сфере транспортировки российского газа через территорию Украины.

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что Президент Украины положительно оценивает тенденции в налаживании конструктивных отношений между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом».

Как отмечает пресс-служба, делегация ЕК с пониманием восприняла позицию главы Украинского государства по указанным вопросам и заверила в готовности Европейской комиссии к активному сотрудничеству с украинской и российской сторонами с целью совершенствования договорной базы, минимизации персональных влияний и выработки дополнительных механизмов гарантирования поставок и транзита газа на взаимовыгодных условиях.

Европейская сторона подчеркнула необходимость и готовность продолжать дальнейшие совместные действия по реализации положений Совместного заявления о модернизации украинской ГТС от 23 марта 2009 года.

Стороны договорились продолжать переговоры по поднятым и другим вопросам энергетической безопасности на будущей неделе в Брюсселе.

Приватизация

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменения в статью 7 закона Украины «О приватизации государственного имущества» по урегулированию порядка увольнения председателя Фонда государственного имущества Украины».

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменения в статью 7 закона Украины «О приватизации государственного имущества» по урегулированию порядка увольнения председателя Фонда государственного имущества Украины» 20 мая.

Этими изменениями из закона исключена норма о том, что «председатель ФГИУ назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины при согласии Верховной Рады Украины».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, эта норма противоречила Конституции Украины, поскольку к полномочиям парламента принадлежит назначение и увольнение по представлению премьер-министра Украины председателя ФГИУ.

Пищевая промышленность

Правительство Украины приняло решение доработать перечень продуктов питания, на которые будет вводиться регулирование оптовых и розничных цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

В свою очередь, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК отметил, что перечень продуктов будет дорабатываться с учетом сезонности и импорта продуктов.

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