ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Кабмин окончательно решился на национализацию трех банков», в котором говорится, что правительство приняло окончательное решение о национализации «Родовид Банка», банка «Киев» и «Укргазбанка». Процедура вхождения государства в капитал этих банков займет минимум две недели, сообщил «Делу» источник в правительстве. Участники рынка позитивно оценили начало рекапитализации финучреждений…

http://delo.ua/news/107704/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Где дают кредит на покупку залогового имущества» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/107689/

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Еще «Дело» в материале «Банки понижают ставки по депозитам» пишет о том, что за последний месяц средняя доходность вкладов в гривне снизилась на 0,2-0,3 процентных пункта. Проценты по долларовым депозитам также снизились - в среднем на 0,2-0,25 процентных пункта. Наибольшее сокращение ставок отмечено в сегменте краткосрочных депозитов сроком до 1-3 месяцев…

http://delo.ua/news/107703/

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«Коммерсант» (Украина) публикует материал «Верховная Рада припарковала предприятия», в котором пишет, что 10 июня парламент принял закон о предоставлении льгот новым предприятиям, создаваемым на территории индустриальных парков. Документ одобряют не только депутаты, но и эксперты. Правда, последние отмечают, что принятие закона в целом потребует внесения нормы об увеличении размера парков и более четкого механизма контроля…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1186818

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Также «Коммерсант» в материале «Губернаторов оставили без мучного» пишет, что Кабмин решил позволить хлебопекам повысить рентабельность своего производства более чем в два раза, до 10-12%. Это означает, что главы областных госадминистраций больше не смогут сдерживать цены на хлеб и они, по экспертным оценкам, вырастут на 10-15%. Такое непопулярное среди избирателей решение призвано поддержать хлебопеков. По мнению экспертов, переложить всю ответственность за подорожание Кабинет министров сможет на губернаторов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1186838

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Издание «Экономические известия» в материале «Продавцы жилья паникуют» пишет, что, по итогам мая, некоторые аналитики отмечают небольшой рост стоимости жилья в Киеве. Однако такой подъем свидетельствует больше о панических настроениях продавцов, а также о попытках искусственно остановить падение цен самими риэлторами. Тем временем статистика продолжает показывать хоть и небольшое, но продолжающееся уже почти год снижение стоимости квартир в столице…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4179846

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Также «Экономические известия» в публикации «Коломойский спонсирует автолюбителей» пишут о том, что отечественный нефтерынок замер в ожидании новых расследований Антимонопольного комитета. Некоторые операторы розничных сетей АЗС решились повысить цены на бензины — кое-кто из них сразу на 40 коп./л. В то же время отдельные участники рынка, подконтрольные ФПГ «Приват», продолжают торговать на 50-60 коп./л дешевле средней рыночной стоимости горючего…

http://www.eizvestia.com/state/full/4179853

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«Газета по-киевски» в материале «Квартира в лизинг: в разы дороже, чем за наличку» пишет - в Боярке, что под Киевом, уже сдают квартиры в аренду с правом выкупа, без первого взноса. Правда, условия трудно назвать выгодными. Подобные операции с недвижимостью узаконены Кабмином в марте. В «Киевгорстрое» поспешили объявить о начале работы с лизингом неделю назад, но заключать реальные договора в холдинге смогут не раньше, чем через месяц, а от арендатора-покупателя будут требовать полностью рассчитаться в течение двух-трех лет…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/06/11/084234.html

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Издание «Сегодня» в материале «Кризис кончился – умираем…» пишет - перипетии с коалициями – это, конечно, интересно. Это зрелище. Но хочется еще и хлеба. Как там с нашей экономикой? Вытянет ли ее мотор еще несколько обострений политической борьбы?..

http://www.segodnya.ua/blogs/olesbuzinablog/14057246.html

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Сайт "УНИАН-экономика" в публикации «Секреты фискальной политики Кабмина: сколько продлится стабильность?» пишет о том, что Кабмину пятый месяц подряд удается перевыполнять бюджет. Секрет достижения в активизации фискальной политики и откровенном манипулировании финпотоками и цифрами...

http://economics.unian.net/rus/detail/13892

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Также сайт УНИАН-экономика в статье «Рекапитализация банков началась. Насколько быстро ее можно провести…» пишет – Кабмин, наконец, окончательно принял решение о рекапитализации 3 первых банков. Теперь стоит задача, как можно быстрее ее провести, но закон гласит…

http://economics.unian.net/rus/detail/13873

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Еще сайт УНИАН-экономика в публикации «Новые условия МВФ, или Кризис не собирается на попятные…» пишет о том, что смягчение МВФ условий сотрудничества с Украиной отображает осознание того, что перспективы роста сейчас намного слабее, чем в последнем квартале 2008 года…

http://economics.unian.net/rus/detail/13828

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Газпром» зовут на Балканы» пишет о том, что российский Газпром получил предложение о покупке акций крупнейшей в Словении топливной компании Petrol. Решение пока не принято, сообщил в среду журналистам председатель правления концерна Алексей Миллер…

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/06/10/785979

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Издание «Известия» в публикации «Почему эмирам кризис не страшен?» подает репортаж о поездке в Эмираты, автор которого пишет - собираясь в Объединенные Арабские Эмираты, я проштудировал западную прессу на предмет публикаций об этой стране - настрой большинства материалов был панический. Неужели и впрямь одна из самых процветающих стран арабского мира оказалась на пороге катастрофы? Первое впечатление - строительный бум…

http://www.izvestia.ru/world/article3129419/

(УНИАН)