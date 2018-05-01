Баланс недели: облегчения для бизнеса, пике гривни и стокгольмская пощечина "Газпрому"

Уходящая неделя запомнится многим украинцам снежной осадой. И хотя метеорологи о стихии предупреждали заранее, все произошло традиционно «неожиданно» – судя по ситуации, которая соответствовала поговорке «не пройти, не проехать».

Все началось утром понедельника. Снежная буря обесточила 147 населенных пунктов в шести областях - на севере, востоке, в центральной части Украины. Но главное испытание она устроила автомобилистам, создав транспортный коллапс.

Особо это коснулось Киевской области и столицы. Из-за снежной бури 18 декабря киевская власть запретила въезд в город крупногабаритным машинам, а для очистки улиц от снега вывела 450 единиц техники, которая затем работала в круглосуточном режиме. Несмотря на это, в полной мере справиться с огромным количеством осадков – а их только за первый день в столице выпала треть месячной нормы - не удалось, город остановился в пробках. В связи с этим «Киевпасстранс» заявил, что наземный общественный транспорт будет курсировать без соблюдения расписания движения.

Не обошлось без заторов и в регионах. «Укравтодор» ввел ограничения для движения большегрузного транспорта, помимо Киевской, еще в 4 областях - Житомирской, Черкасской, Полтавской и Винницкой. На фоне этого на въезде в города образовались многокилометровые пробки. Яркий пример – ситуация на трассе Киев-Одесса, на границе Киевской и Черкасской областей, где из-за обледенения дороги застряли порядка 800 фур, создав пробку на 7 километров. Чтобы оценить реальный масштаб транспортного коллапса и принять соответствующие меры, на место события на вертолете прилетел глава Национальной полиции Сергей Князев. Чем это помогло, неизвестно, но через сутки, благодаря работе спасателей, движение на трассе было возобновлено.

Также непогода сказалась на железнодорожном движении и осуществлении авиаперелетов. Так, аэропорт «Киев» часть рейсов перенаправил в «Борисполь», а некоторые и вовсе отменил. Порядка 30 пассажирских поездов не смогли прибыть к пункту назначения согласно графику.

Отреагировал на снежный апокалипсис и премьер-министр Владимир Гройсман. На заседании Кабинета министров он призвал государственные ведомства и местные органы власти максимально быстро реагировать на последствия снегопадов, которые привели к пробкам в населенных пунктах, на дорогах государственного и местного значения. «Призываю местные органы власти, национальную полицию, ГСЧС и всех причастных - максимально быстро реагируйте на вызовы, которые сейчас стоят... Представьте, что в пробках стоят ваши близкие», - сказал он, при этом не забыв и похвалить за проведенную работу.

Защита бизнеса

Помимо борьбы с последствиями снежной стихии, правительство на уходящей неделе занималось вопросом устранения давления на бизнес со стороны представителей контролирующих органов.

Так, премьер на заседании правительства поручил до конца текущего года создать мониторинговую комиссию для анализа работы силовых структур в отношении бизнеса с привлечением представителей бизнес-ассоциаций. Кроме того, было решено ввести представителей бизнес-ассоциаций и в состав антирейдерских штабов, созданных в регионах Украины.

Также Гройсман поручил в течение трех месяцев разработать систему оценки рисков в работе бизнеса, на основании анализа которых контролирующие органы смогут проводить проверку.

«Мы вам отведем три месяца, чтобы вы создали систему рисков и чек-листы проверки этих рисков. Январь, февраль, март - до 1 апреля, в каждом контролирующем органе должна быть система предотвращения рисков и чек-листы, которые мы будем мониторить», - сказал премьер.

Таким образом, для каждого вида бизнеса в 2018 году будет сформирован единый перечень регуляторных требований, а контролирующие органы должны будут в течение трех месяцев перейти на утвержденные правительством индивидуальные стандарты, что позволит проверять предпринимателей вопреки мораторию. Кстати, в 2018 году он должен стать «разумным».

«Мораторий на проверки бизнеса в этот раз будет «разумным» - это сохранит высокий уровень безопасности и не позволит давить на бизнес», - сказал премьер.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, в 2018 году будет снят запрет на проверки для 13 органов, в частности, ветеринарного контроля и атомного регулирования.

«Есть сферы, в которых мы больше не можем запрещать проверки. Безопасность граждан - наша важнейшая задача», - сказал Нефедов.

Еще одним важным шагом на пути к улучшению бизнес-среды стало решение правительства отменить более 300 регуляторных актов в рамках дерегуляции.

В частности, изменения позволят поднять лимиты обязательного использования кассовых аппаратов для видов деятельности, которые не несут значительных рисков, упростить процедуру учета наличных средств, стимулировать внутреннее производство химической продукции, упростить растаможивание товаров в портах, административное сопровождение добычи энергоресурсов, отменить устаревшие регуляции.

И если кому-то из контролирующих органов не нравятся принятые правительством решения, то им лучше подать в отставку. Об этом заявил Гройсман: «Если кто-то из контролирующих структур не воспринимает философию правительства, которая заключается в том, что нужно не мешать бизнесу работать, не создавать людям препятствия. Если кто-то этого не понимает - пожалуйста, немедленно он должен выходить за рамки власти. И это принципиально важный вопрос».

Безусловно, дерегуляция – вещь хорошая, но важно не заиграться с ней. Похоже, в правительстве это понимают.

«Всеохватывающая дерегуляция привела ко многим вещам, когда можно неправильно себя вести. 90% предпринимателей добросовестны и никогда не будут злоупотреблять такими вещами, но есть и те, кто злоупотребляет», - акцентировал Гройсман.

В этой связи Кабинет министров поручил Министерству экономического развития и торговли, Офису эффективного регулирования, Секретариату правительства, Министерству юстиции наработать предложения по повышению ответственности за нарушение бизнесом ряда норм.

Как отметил Гройсман, после отмены некоторых регуляторных актов представители бизнеса стали злоупотреблять качеством предоставляемых услуг, поэтому необходимо повышать их ответственность перед потребителями.

Планы «Укрзализныци»

На уходящей неделе, в преддверии праздничных дней, правительство решило провести два заседания вместо одного традиционного. В среду заслушивали исполняющего обязанности главы «Укрзализныци» Евгения Кравцова, который поделился планами инвестиционных проектов на 2018 год. Их суммарная стоимость составила 18 млрд грн.

«Общая стоимость всех запланированных инвестпроектов составляет 18 миллиардов гривен, и большую их часть мы планируем внедрить в 2018 - начале 2019 года», - сказал Кравцов.

Среди приоритетов - закупка в 2018 году 30 дизельных магистральных локомотивов General Electric с уровнем локализации их производства в Украине 10%, производство в 2018 году 3 тысяч вагонов, закупка 10 тысяч вагонов при участии Европейского банка реконструкции и развития.

«Весь парк у нас 25 тысяч вагонов - то есть, обновление половины парка, это - беспрецедентно», - отметил Кравцов.

Кроме того, в приоритетах - модернизация сообщения Мариуполь-Запорожье суммарной стоимостью 780 млн грн, что позволит увеличить пропускную способность с 21 до 50 пар поездов в день с экономическим эффектом в 108 млн грн в год. Еще одним приоритетным сообщением является направление Долинская-Николаев-Колосовка, модернизация которого обойдется в 722 млн грн, а экономический эффект от реализации проекта - 722 млн грн с окупаемостью в течение 7 лет. Также планируется электрификация направления Ковель-Изов-государственная граница, экономический эффект от которой составит 187 млн грн в год, направления Потоки-Золотнишино с экономическим эффектом 73 млн грн, а также реализация инвестиционной программы по поставке и распределению электроэнергии с экономическим эффектом 395 млн грн в год.

«По всем проектам ежегодный экономический эффект 2,4 миллиарда гривен. Это - беспрецедентная цифра», - подчеркнул Кравцов.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил в ближайшее время подать на рассмотрение правительства финансовый план «Укрзализныци» с учетом планируемых инвестпроектов.

Помимо инвестпланов, на заседании затронули вопрос формирования руководства «Укрзализныци». После ухода Балчуна Кабмин назначил и.о. главы правления «Укрзализныци» Кравцова. Тогда заявили, что назначение временное и необходимо сразу же объявить «кадровый» конкурс. Однако по сегодняшний день этого не произошло.

Также завис в воздухе вопрос формирования набсовета. Конкурс по отбору независимых его членов Кабмин объявил еще в октябре, но решения пока нет. По словам Кравцова, на участие в конкурсе было подано более 50 заявок, многие из которых - от иностранцев.

Гройсман призвал членов правительства вносить предложения по формированию эффективного управления «Укрзализныцей», а также выразил сомнения по поводу профессионализма многих претендентов на должности членов наблюдательного совета государственной компании.

«Вносите предложения для формирования эффективного правления. А мы будем думать о том, как сформировать профессиональный набсовет. У нас есть заявки, но я бы сказал, что ко многим конкурсантам есть вопросы по поводу их профессионализма. Нужно сформировать набсовет из 7 качественных людей, с профессионализмом и незапятнанной репутацией», - сказал Гройсман.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ситуация, которая сейчас сложилась в «Укрзализныце», связывает руки, приводит к большим потерям и коррупции. По его словам, Кравцов работает с командой прошлого руководителя компании, а это не дает возможности принимать необходимые решения.

На заседании правительства была затронута еще одна наболевшая проблема «Укрзализныци» - блокирование тендеров. Для решения этого вопроса Гройсман поручил Министерству внутренних дел провести расследование. «Арсений Борисович (Аваков, министр внутренних дел - УНИАН), у меня есть поручение расследовать вопрос блокирования тендеров «Укрзализныци». Я считаю, что это не просто блокировка тендеров, это - преступление против государства», - подчеркнул Гройсман.

Пике нацвалюты

На уходящей неделе украинцев повергли в шок курсы валют. Котировки гривни по отношению к доллару снизились до минимального значения за последний год – 27,90 грн/долл. Стоимость же покупки доллара в киевских обменниках повысилась до диапазона 28,4-28,8 грн/долл. За последнюю неделю национальная валюта по отношению к «зеленому» подешевела более чем на 40 копеек, а за месяц – больше чем на гривню. Учитывая такую тенденцию, Национальный банк провел валютные аукционы: в понедельник регулятор продал 75,2 млн долл. по курсу 27,855 грн/долл., а в пятницу – 42,9 млн долл. по курсу 27,9306 грн/долл.

В Нацбанке заявили, что стабилизировать ситуацию на валютном рынке возможно рыночными методами без введения новых административных ограничений.

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, к рыночным механизмам относится проведение регулятором интервенций на валютном рынке для сглаживания его чрезмерных колебаний. При этом в НБУ считают, что фундаментальных причин для девальвации гривни на сегодня нет.

Стоит отметить, что скачки курса доллара в конце года уже стали для Украины предновогодней традицией. Среди причин падения нацвалюты - рост спроса на валюту для платежей по валютным кредитам и отсутствие потребности у экспортеров продавать валютную выручку после получения возмещения НДС. Основным же двигателем падения, считают в НБУ, являются сезонные и психологические факторы.

«С другой стороны, есть психологические факторы, и отсутствие сотрудничества с МВФ – один из них», - сказал Сологуб.

Президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала считает, что если Украина не возобновит сотрудничество с Международным валютным фондом в 2018 году, то курс гривни может опуститься ниже 30 грн/долл.

«Если до конца 2 квартала 2018 года и начала политической кампании не сможем возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом, то можно забыть о стабильности гривни. Резервы могут начать существенно падать... Если сотрудничества с МВФ не будет, то курс явно перешагнет отметку 30 грн/долл., и где он остановится, тяжело предсказать», - сказал он.

При этом, по его мнению, если наша страна продолжит сотрудничество с МВФ, то курс гривни будет находиться в пределах 26-29 грн/долл. до конца следующего года.

Но министр финансов Александр Данилюк другого мнения. Он считает, что заложенный в государственном бюджете на 2018 год курс гривни на уровне около 30 грн/долл. является самым реалистичным.

«Мы, когда формировали бюджет, то ориентировались на такой курс гривни, и считаем, что он реалистичный на следующий год», - сказал министр.

Кстати, в проекте госбюджета среднегодовой курс гривни – 29,3 грн/долл., на конец года - 30,1 грн/долл.

Вслед за курсом валют поползли вверх и цены на топливо. Так, стоимость бензина марки А-95 в понедельник в крупных сетях АЗС под брендами ОККО и WOG превысила 30 грн за литр. Для многих экспертов это не стало неожиданностью, ведь тенденция роста цены наблюдается уже четыре месяца. С августа по ноябрь включительно средние цены на топливо выросли на 2,8-3,3 грн за литр.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, на стоимость автомобильного топлива повлияли рост цены на баррель нефти и падение курса национальной валюты. В середине декабря 2017 года Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая должна проанализировать возможный сговор на рынке светлых нефтепродуктов. И вот только на уходящей неделе АМКУ заявил, что начал расследование возможных согласованных антиконкурентных действий сетей АЗС под брендами ОККО и WOG на рынке топлива. По информации АМКУ, комитет выявил факты одновременного и однонаправленного установления цен на топливо в этих сетях АЗС.

«В течение 2017 года комитетом было зафиксировано более 10 таких случаев, что может быть обусловлено не только объективными факторами, но и следствием антиконкурентных согласованных действий», - заявили в комитете.

Очевидно, скоро последуют соответствующие решения. Остается их только дождаться.

Стокгольмская пощечина «Газпрому»

Завершилась уходящая неделя очень значимой и положительной новостью. Стокгольмский арбитраж в рамках дела по взаимным искам «Нафтогаза» и «Газпрома» полностью отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати», общая сумма которых составляла 56 млрд долл. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

«Нафтогаз» выиграл арбитраж против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Арбитражный суд полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму 56 млрд долл. за 2009-2017 годы», - говорится в сообщении.

Кроме того, в полученном «Нафтогазом» окончательном решении арбитраж снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м.

Также Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу украинской стороны и снизил для «Нафтогаза» обязательные годовые объемы покупки голубого топлива у «Газпрома» в 10 раз, в соответствии с потребностью Украины, - с 52 млрд куб. в год до 5 млрд куб. м в год.

Еще одно важное решение Стокгольмского арбитража - «Нафтогаз» не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

«Будущие поставки на указанные территории не затронут «Нафтогаз» до прекращения оккупации территорий на востоке Украины. В любом случае такие поставки не будут засчитаны в ежегодные контрактные объемы», - говорится в сообщении НАК.

«Нафтогаз» оценивает общий положительный эффект от решений Стокгольмского арбитража в пользу украинской компании в споре с «Газпромом» по контракту на закупку газа в более 75 млрд долл.

Остается еще не решенным транзитный вопрос. «Нафтогаз» требует компенсации от «Газпрома» до 16 млрд долл. по транзитному контракту. Решение Стокгольмского арбитража по этому спору ожидается в середине февраля.

Обещание работать на украинцев

В последний рабочий день недели премьер-министр Владимир Гройсман решил на пресс-конференции подвести итоги своей работы в 2017 году, а также поделиться планами на следующий год.

Среди экономических новостей от премьера - правительство разрабатывает новую формулу цены на газ в следующем отопительном сезоне, конечная стоимость топлива будет зависеть от колебаний на внешних рынках.

«Мы формируем новую формулу, которая будет действовать со следующего отопительного сезона. Цена будет зависеть не от нас, а от колебаний на внешних рынках», - сказал премьер.

При этом, по словам главы правительства, в текущем отопительном сезоне оснований для повышения цены на газ нет.

Также Гройсман коснулся вопроса колебаний курса гривни. По его мнению, это носит сезонный характер, ситуация стабилизируется в январе.

Кроме того, премьер дал прогноз по ВВП - «супер-классный» экономический рост в Украине будет в IV квартале 2018 года. Правда, при определенных условиях. «На самом деле я считаю, что, если нам удастся консолидироваться и принять около 10 инициатив экономических, в четвертом квартале 2018 года будет супер-классный экономический рост», - сказал Гройсман.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли премьер принятие парламентом законопроекта под названием «Покупай украинское, поддерживай украинцев», Гройсман заявил: «Я поддерживаю, что нужно покупать украинское и платить украинцам. Я считаю, что наступило время дискуссий - как создавать условия для создания национального продукта и стимулирования покупки украинских товаров, качественных товаров». При этом он отметил, что в самом законе есть много дискуссионных моментов, которые требуют профессионального осмысления.

Как отметил Гройсман, сейчас на повестке дня повышение пенсий военным пенсионерам. «Сейчас наша правительственная команда работает с СНБО (Совет национальной безопасности и обороны – УНИАН), чтобы финализировать предложения»,- сказал премьер.

Он напомнил, что средняя пенсия для военнослужащих в следующем году вырастет на 1,5 тыс. грн, и уверил: «Даже если законопроект будет принят в январе или феврале, я буду настаивать, чтобы перерасчет пенсий был с января».

Итогом же конференции премьер-министра стало обещание в следующем году работать на украинцев. «В 2018 году я планирую работать на украинцев, и это для меня вызов и та ценность, которую я берегу», - сказал глава правительства, отвечая на вопрос, останется ли он на нынешней должности.

Александр Куницкий