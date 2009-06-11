Анонс на 11 июня

Совещание под председательством Президента по вопросу оздоровления НАК «Нафтогаз Украины».

Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Заседание НКРЭ.

Пресс-конференция на тему: “Как изменилось отношение украинцев к потреблению товаров повседневного потребления за последний год. Результаты социологического исследования потребительского поведения украинцев”.

Пресс-конференция на тему: «Преступное нападение на директора компании «Фармак».

Заседание коллегии Министерства по делам семьи, молодежи и спорта под председательством министра Юрия Павленко.

Пресс-конференция на тему: “Корреспондент” в четвертый раз называет имена 50 самых богатых украинцев”.

Совместное заявление Горбаля и Минфина о рекапитализации Укргазбанка.

Пресс-конференция партнера ЮФ "Василь Кисиль и партнеры" Олега Алешина и старшего юриста Наталии Доценко-Белоус на тему: "Опционы на поставку арендных услуг vs. Постановление КМУ №278".

Пресс-конференция на тему: «Почему в Украине не действует программа достройки жилья?».

Пресс-конференция Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров на тему: “Существует ли жизнь после смерти, существует ли автоимпорт после введения 13% надбавки к пошлине? Результаты авторынка Украины после трехмесячного запрещения автоимпорта. Отмена правительством надбавки 13% к ввозной пошлине на автомобили ежемесячно обеспечит пополнение Госбюджета на 500 млн. грн.”.

Публичные дебаты на тему: «Во время кризиса государство должно прекратить поддержку предприятий».

(УНИАН)