Руководитель Национального космического агентства Украины Александр ЗИНЧЕНКО прогнозирует, что на протяжении трех-пяти лет Украина возобновит подготовку космонавтов.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Москве.

«Думаю, что не за горами – на протяжении трех-пяти лет – Украина будет очень серьезно возвращаться к этой теме», - сказал А.ЗИНЧЕНКО.

Он заметил, что Украина принимает участие в программах по пилотируемой космонавтике, но в последнее время в силу ограниченности финансовых ресурсов непосредственно работы по подготовке личного состава не проводились.

А.ЗИНЧЕНКО отметил, что Украина имеет огромный опыт в проведении работ космонавтами-исследователями. По его словам, очень большую часть работ на орбите невозможно выполнить соответствующими приборами, если в них не принимает участия человек.

Он заметил, что на переговорах с российскими коллегами были рассмотрены планы исследовать Марс, Луну и «ближний» космос. По его словам, все сроки проведения таких работ были сокращены.