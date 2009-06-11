Колесниченко: переговоры БЮТ и Партии регионов продолжаются

Партия регионов не вышла из переговорного процесса с Блоком Юлии Тимошенко, заявил народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО в эфире программы «По сути» на телеканале «Перший громадський».

В.КОЛЕСНИЧЕНКО подтвердил продолжение консультаций между Партией регионов и БЮТ по вопросам внесения изменений в Конституцию, и не исключил в дальнейшем совместных голосований двух фракций за ключевые законопроекты.

«Вопрос о конституционных изменениях постоянно идет. Специалисты на уровне ученых, на уровне юристов постоянно ведут переговоры, и из этого переговорного процесса мы не вышли, и никто не исключает, что в ближайшее время мы сможем договориться по тем или иным изменениям в Конституцию. Однако это не означает, что будет создана новая коалиция», - завил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Комментируя слухи о тайных договоренностях между БЮТ и Партией регионов, В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что если проанализировать работу Верховной Рады за последний год, то практически 80% законопроектов были проголосованы от 300 до 400 народных депутатов. «Если это форма тайного сговора, тогда да - это тайный сговор. Так в этом и заключается работа Верховной Рады, чтобы консолидировать людей вне зависимости от политических флагов для голосования за те или иные законопроекты», - заявил он.

«Безусловно, мы не голосуем за вопросы, которые по политическим мотивам не устаивают нас и наших избирателей. Это идеологические вопросы, и безусловно, мы, как правило, не принимаем участия в вопросах кадровых ротаций», - подчеркнул В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

По мнению депутата, именно идеологическая несовместимость помешала созданию коалиции БЮТ и Партии регионов.

«Все это время наши специалисты искали точки соприкосновения их предложений и наших для того, чтобы совместно войти на изменения в Конституцию. Если бы состоялись договоренности по изменениям в Конституцию, то безусловно, вторым этапом могло быть рассмотрение коалиции. Однако и в этой части наши избиратели не поддерживали эту идею хотя бы по нескольким ключевым моментам. Во-первых, это вопрос русского языка, это вопрос исторической правды и справедливости, ну и вопрос канонической церкви - он не идет в состав Конституции, но для нас он принципиально важен и для наших избирателей», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.