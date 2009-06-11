Ющенко отложил визит в Австралию

Государственный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Австралию перенесен из-за финансово-экономической ситуации в государстве.

Об этом сообщает пресс-служба Президента со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Ирину ВАННИКОВУ.

Она отмечает, что В.ЮЩЕНКО обеспокоен финансово-экономической ситуацией в государстве.

«Исходя из финансово-экономической ситуации, которая сложилась в Украине, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает нецелесообразным покидать страну для осуществления долговременных зарубежных командировок. Именно поэтому глава государства принял решение перенести государственный визит в Австралию», – подчеркнула И.ВАННИКОВА.

Пресс-секретарь главы государства добавила, что, по убеждению Президента, правительство не имеет собственной экономической программы. «Идет ежедневная импровизация», – заметила она. «Кабмин фактически сделал бюджетный процесс заложником своей популистской политики и одним из основных объектов маскировки реального состояния экономики», - сказала она.

Президент также констатирует отсутствие работы над государственным бюджетом на 2010 год. «По словам В.ЮЩЕНКО, правительство идет той дорогой ручного бюджета, ручного перераспределения, как и в бюджете 2009 года», – подчеркнула И.ВАННИКОВА.