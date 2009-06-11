Омельченко вышел из коалиции

Народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО считает, что Александр ОМЕЛЬЧЕНКО подал заявление о своем выходе из парламентской коалиции «на эмоциях», из-за невозможности реализовать свои планы относительно Киева.

Об этом В.ПИСАРЕНКО заявил в комментарии УНИАН.

«По моему мнению, это эмоциональное решение, и оно, скорее всего, связанно с вопросом относительно ЧЕРНОВЕЦКОГО, течение обстоятельств относительно которого в парламенте очень беспокоит Александра Александровича», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

По его словам, на сегодня сложившаяся политическая ситуация не позволяет реализовать все те замыслы, которые А.ОМЕЛЬЧЕНКО имеет относительно Киева.

В то же время, по мнению В.ПИСАРЕНКО, так эмоционально ставить под вопрос свое существование в коалиции является неправильным решением.