Самые дефицитные профессии в США

Несмотря на то, что в США – рекордный уровень безработицы, в некоторых профессиональных областях ощущается дефицит работников. Список этих профессий обнародовало издание Forbes, основываясь на исследовании рынка труда кадрового агентства "Manpower".

Лидирует в списке самых дефицитных профессий США инженер. Трудности с поиском данных специалистов связаны с тем, что американские вузы стали выпускать меньше этих специалистов и теперь выпускников не хватает для того, чтобы заменить старые кадры. Кроме того, работодатели не хотят платить сразу нескольким инженерам с различными специальностями, предпочитая искать одного, который бы был подготовлен в ряде областей. А найти такого специалиста очень непросто.

Далее в списке – медсестра. Этих специалистов не хватает как в медицинских учреждениях, так и в сфере домашнего ухода за тяжелобольными людьми.

На третьем месте – технические специалисты, работники, которые получили специализированные знания в профтехучилищах. Среди них – электрики, протники, каменщики, сварщики, сантехники и т.д.

Традиционно отмечается нехватка учителей. Зарплата этих работников по-прежнему низкая, поэтому данная профессия популярностью не пользуется.

Американские работодатели нуждаются также в торговых представителях, так как они обеспечивают компании "живые деньги". Вместе с тем, профессионалов в этой области не так много.

Работодатели испытывают трудности с поиском водителей. Эти работники в США получают небольшую зарплату, а по роду деятельности они должны часто находиться далеко от дома.

Так как потребность компаний в компьютерах и компьютерных сетях растет с каждым годом, IT-специалисты остаются востребованными несмотря на кризис.

Рабочие профессии одни из самых дефицитных в США. Американцы их не жалуют из-за отсутствия перспектив, тяжелого физического труда и низких зарплат.

В отличие от США, в Украине востребованность той или иной профессии на данный момент определяется кризисом. Если до кризиса самым большим спросом пользовались банкиры и финансисты, то теперь работодатели больше всего нуждаются в менеджерах по продажам.

Напомним, в апреле безработица в США достигла 9,4% - это максимальный уровень с 1983 года.

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