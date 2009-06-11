ГЛАВНОЕ на 11 июня (день)

Хроника дня

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ТЭК

Ющенко снова говорит о пересмотре договоренностей «Газпрома» и «Нафтогаза» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в очередной раз настаивает на пересмотре январских договоренностей между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Об этом он заявил сегодня в ходе совещания относительно финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», которое проводит в компании.

«Эти договоренности экономически не обоснованы, не отвечают национальным интересам. Эти договора асимметричны», - сказал он.

При этом глава государства отметил, что существующая ставка на транзит российского газа по территории Украины в 4-6 раз меньше, чем в Европе.

«Мы имеем убыточную деятельность по транзиту», - добавил он.

Также Президент отметил, что будет настаивать на соблюдении законодательства, в котором закреплено, что газотранспортная система Украины должна быть в собственности только государственной монополии.

Ющенко настаивает на финансовом оздоровлении «Нафтогаза»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на скорейшем финансовом оздоровлении НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом он заявил сегодня в ходе совещания относительно финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», которое проводит в компании.

«Я считаю критическим финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины». В ближайшие десять дней необходимо сформировать совместный план спасения компании», – сказал он.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что к разработке такого плана должны подключиться все заинтересованные министерства и ведомства, в том числе Национальный банк, Государственная налоговая администрация, прокуратура и другие органы. "Они должны консолидироваться и решить вопрос, как спасти компанию", - сказал он.

«Критические платежи, которые осуществляются, долго продолжаться не могут. Они либо породят пирамиду, когда "ляжет" «Нафтогаз», либо приведет к краху финансовой системы», – сказал Президент.

Также он отметил, что с начала года НАК «Нафтогаз Украины» реализовала газа на сумму 23 млрд. грн., за который произведен расчет только на 17,3 млрд. грн.

По данным В.ЮЩЕНКО, с начала года объем импортного газа превысил 4 млрд. кубометров, и компания для его оплаты использовала кредиты "Ощадбанка" на сумму 140 млн. долл. и 485 млн. долл., а также получила аванс за транзит газа на год вперед в размере 450 млн. долл.

Долговые обязательства «Нафтогаза» составляют 80 млрд. грн.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что долговые обязательства НАК «Нафтогаза Украины» на сегодня составляют 80 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе совещания относительно финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», которое проводит в компании.

По его словам, за 18 месяцев объем долговых обязательств компании увеличился с 26 до 80 млрд. грн.

«В Полтаве сказали бы – кончай отец торговать, т.к. нечем сдачу давать”, - сказал Президент.

По словам главы государства, «тут прямая политическая коррупция, эта тема для детальной проверки Генпрокуратуры».

«Нафтогаз» нужно освободить от уплаты НДС и ренты за транзит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что НАК «Нафтогаз Украины», которая не является прибыльной компанией, нужно освободить от уплаты НДС и ренты за транзит, учитывая ее сегодняшнее финансовое положение.

Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам финансовой ситуации НАК «Нафтогаз Украины».

«Компания, у которой убытки по году оцениваются в 3,4 млрд. (грн.). Компания, у которой даже при таких убытках непокрытый дефицит ожидается 27 млрд. Другими словами, лучше было бы первую и вторую цифру сложить и сказать: у нас более 30 млрд. - это убытки от деятельности и затраты, которые не покрываются бюджетом НАК «Нафтогаз». И можно поверить, что эта компания за 5 месяцев текущего года заплатила бюджету 20 млрд. грн. налогов?» - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Что делает правительство? ... почему с национальной компании сегодня стягивают - я употребляю правильное слово, не платятся налоги, а стягиваются, грабительски стягиваются налоги по ренте, в том числе и по ренте за транзит?» - спросил Президент.

Он отметил, что рентная плата вводится тогда, когда деятельность субъекта позволяет получать сверхрыночную прибыль.

«Я хочу вас заверить, у этой компании нет прибыли, у этой компании полный убыток. Как можно с этой компании взимать налог, когда у нее негативный финансовый результат?» - сказал Президент.

Кроме того, он подчеркнул, что с НАК «Нафтогаз» в нынешней ситуации не должен взиматься НДС, поскольку этот налог является налогом на потребителя, а не на субъекта хозяйственной деятельности.

«Но если у субъекта хозяйствования входная цена на газ рыночная, а исходящая административная, тогда НАК «Нафтогаз» не может НДС, получив на границе, дальше передать потребителю. По сути, НДС становится налогом с деятельности НАК «Нафтогаз». Это является прямой иммобилизацией оборотных средств через чрезмерные необоснованные платежи в бюджет, - сказал Президент. – На мой взгляд, у нас бездарная фискальная, а если сказать шире, то бюджетная политика в отношении НАК «Нафтогаз Украины». При таком отношении правительства к НАК мы будем иметь компанию-банкрота».

Виктор ЮЩЕНКО заявил, что налоговая нагрузка на НАК «Нафтогаз Украины» составляет 37% его дохода.

По его словам, за пять месяцев валовый доход НАК «Нафтогаз Украины» составил 55,5 млрд. грн., а уплаченные налоги за этот период - 20,4 млрд. грн.

«Налоговая нагрузка на убыточную компанию составляет 37%. Такая обдираловка не возможна», - добавил он.

Президент неоднократно заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства. 9 июня он заявил, что правительство должно провести реформирование энергетического рынка и оздоровить финансовое состояние НАК в ближайшие 30-50 дней.

Кабинет министров одобрил увеличение уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир МАКУХА сегодня в ходе совещания о финансовом состоянии «Нафтогаз», которое прошло под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«Вчера было принято постановление, ключевым моментом которого является увеличение уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины», - сказал он.

При этом он добавил, что данным документом также предусматривается увеличение уставных фондов дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаза» и «Украгзвыдобування».

Напомним, сейчас уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» составляет 5 млрд. 564,714 млн. грн.

«Нафтогаз» просит госгарантий на получение кредитов на 15 млрд. гривень НАК «Нафтогаз Украины» просит Кабинет Министров предоставить государственные гарантии для получения кредитов на сумму 15 млрд. грн. для закупки импортного газа, который будет закачиваться в подземные хранилища газа.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО в ходе совещания о финансовом состоянии компании, которое состоялось сегодня в Киеве под председательством Президента Виктора ЮЩЕНКО.

По словам И.ДИДЕНКО, кроме того, для стабилизации финансового состояния компании «Нафтогаз Украины» предлагает списать штрафы и пеню по уплате налогов, что позволит дополнительно мобилизовать 300-400 млн. грн.

Также И.ДИДЕНКО отметил, что компания предлагает с 1 января 2010 года установить нулевые ставки ренты за добычу и транзит газа.

Финансы

Украинские банки в январе-мае текущего года получили убыток в размере 7,1 млрд. грн., тогда как за пять месяцев 2008 года прибыль банков составила 4,3 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков за пять месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 1,5 раза – до 61 млрд. грн., расходы -– почти в 2 раза, до 68,1 млрд. грн.

По данным НБУ, из общего объема доходов банков процентные доходы составили 52,2 млрд. грн. (85,5% от общих доходов), комиссионные доходы – 6,6 млрд. грн. (10,8%), другие доходы – 2,2 млрд. грн.

В общем объеме расходов банков процентные расходы составили 28,8 млрд. грн. (42,3% от общих расходов), отчисления в резервы – 23,7 млрд. грн. (34,8%), комиссионные расходы – 1 млрд. грн. (1,5%), другие расходы – 15,2 млрд. грн.

Собственный капитал банков с начала года сократился на 2,263 млрд. грн. и на 1 июня т.г. составил 117 млрд. грн., или 13,6% банковских пассивов.

В структуре собственного капитала оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 76,9%, дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, – 1,6%, эмиссионные разницы – 5,1%, общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков – 12,6%, результаты прошлых лет – 0,6%, результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, – 0,3%, результаты текущего года – "минус" 6,1%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании – 9%.

Обязательства банков с начала года сократились на 7% – до 746 млрд. грн.

Средства физических лиц в банках с начала года сократились на 21,9 млрд. грн. и на 1 июня т.г. составили 191,3 млрд. грн., или 25,6% от общего объема обязательств.

Средства субъектов хозяйствования с начала года сократились на 25,3 млрд. грн. и на 1 июня составили 118,6 млрд. грн.

Срочные средства населения составляют 149,7 млрд. грн., или 78,2% от общей суммы средств населения, а средства по требованию – 41,6 млрд. грн., или 21,8%.

По состоянию на 1 июня 2009 года активы банков составляли 863 млрд. грн., общие активы – 933,2 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 80%.

Банковская сеть за май сократилась на 28 филиалов, с начала года – на 103 – до 1211 филиалов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

За май количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, сократилось на 1 банк до 184 банков (Нацбанк принял решение об отзыве лицензии и начале процедуры ликвидации банка «Причерноморье» - УНИАН).

Из банков, имеющих лицензию, 159 банков (86,4% от общего количества) - акционерные общества (из них 128 банков (69,6%) - открытые акционерные общества, 31 банк (16,8%) - закрытые акционерные общества), 25 банков (13,6%) - общества с ограниченной ответственностью.

В состоянии ликвидации находятся 11 банков, из них 8 банков ликвидируются по решению НБУ, 3 - по решению хозяйственных (арбитражных) судов.

Минфин выплатил 38,25 млн. долл. дохода по евробондам-2003

Министерство финансов Украины 10 июня т.г. осуществило очередную выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2003 года на сумму 38,25 млн. долл.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

В 2003 году Украина осуществила выпуск евробондов на сумму 1 млрд. долл. с погашением в 2013 году. Процентная ставка составила 7,65% годовых.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,66 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара почти не изменился по сравнению с 10 июня.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,58-7,645 грн./долл., по продаже – 7,645-7,69 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного понизился по сравнению с 10 июня и составляет 10,62/10,79 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,49-10,70 грн./евро, по продаже – в пределах 10,73-10,87 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,7% по сравнению с 10 июня и составляет в среднем 0,2333 грн./рубль, продажи – незначительно понизился, до 0,2527 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,2445 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,66 грн./долл. (курс почти не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,65 грн./евро, продажи – 10,79 грн./евро (курс незначительно изменился со вчерашнего дня).

Курс покупки/продажи российского рубля в киевских банках почти не изменился по сравнению с 10 июня и составляет в среднем 0,2313 грн./рубль, продажи – 0,2551 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 11 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,61, к евро – 10,731622, к российскому рублю – 0,24606.

Агро

Кабмин ограничил рентабельность мукомолов и пекарей

Кабинет Министров установил рентабельность производства пшеничной муки высшего, первого и второго сортов, ржаной обдирной муки на уровне не выше 10%, хлеба массовых сортов – не выше 12%.

Как сказано в сообщении пресс-службы Министерства экономики Украины, соответствующее постановление было принято на заседании правительства.

Постановлением предусматривается, что в 2009 году максимальное ежеквартальное увеличение уровня рентабельности производства хлеба не должно превышать 3% от ее фактического уровня за предыдущий отчетный период.

Также Кабмин отменил полномочия местных органов исполнительной власти по установлению рентабельности производства мукомолов и пекарей.

Кроме того, постановлением отменяется предельный размер торговой надбавки в размере не выше 15% без учета расходов на транспортировку в междугородном сообщении и предоставление местным органам исполнительной власти полномочий по определению размеров предельных поставочно-сбытовых розничных надбавок и розничной надбавки к оптово-отпускной цене производителя.

Сокращено также количество наименований социально значимых продовольственных товаров, цены на которые регулируют местные органы власти. В данном списке: мука пшеничная высшего и первого сортов, хлеб, гречневая и манная крупы, мясо птицы (тушки и отруби), вареные колбасы, сосиски, сардельки, коровье питьевое (пастеризованное) молоко жирностью от 2,5% до 3,2%, кисломолочный сыр жирностью до 9%, сметана жирностью до 20%, сливочное масло жирностью до 80%, куриные яйца, сахар-песок, подсолнечное масло.

Регионы

Самая высокая инфляция в мае в Крыму и Одесской области, в Винницкой - дефляция Самая высокая инфляция в мае против апреля зафиксирована в Севастополе – 1,4%, Автономной Республике Крым – 1,1% и Одесской области – 1,1%, в Винницкой обл. была дефляция – 0,2%.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, с начала года (май 2009 года против декабря 2008 года) потребительские цены больше всего выросли в АР Крым – 8,9%, Одесской области – 8,7%, Севастополе и Донецкой области – 8,6%. Меньше всего цены выросли в Киевской – 5,7% и Волынской – 5,5% областях.

Лидерами роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в мае стали Севастополь – 1,6% (с начала года рост 9,8%), АР Крым – 1% (9,5%) и Одесская область – 0,8% (9,2%). В семи областях Украины (Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой) в мае против апреля зафиксировано снижение цен на продукты питания в среднем на 0,4%.