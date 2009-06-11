Королевская: предприниматели могут судиться с властью

Народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция БЮТ) предлагает предпринимателям, которые в результате действия закона потеряют свой игорный бизнес, судиться с властью с целью получения компенсаций за ранее вложенные в эту сферу деятельности средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила сегодня, комментируя преодоление Верховной Радой вето Президента на закон о запрете игорного бизнеса в Украине.

«Мы были единственным государством в мире, где не было государственного регулирования игорного бизнеса», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, подчеркнув, что в течение трех месяцев необходимо приложить усилия для принятия соответствующего регуляторного законодательства в этой сфере и предоставить представителям игорного бизнеса работать в специально созданных игровых зонах на нормальных цивилизованных условиях.

В то же время, как заметила народный депутат, лица, утратившие работу в игорном бизнесе, должны на общих основаниях зарегистрироваться как безработные.

На вопрос журналистов, каким образом владельцы игорного бизнеса, вложившие в него значительные средства, могут получить компенсации, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что 70% этого бизнеса действовало в тени. «Конечно, те суммы, которые были уплачены легально, есть судебная практика, пожалуйста, подавайте в суд, и согласно решению суда возвращайте эти средства», - посоветовала предпринимателям Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщил сегодня с парламентской трибуны представитель Президента Украины в Верховной Раде Игорь ПОПОВ, по оценкам экспертов, в результате запрета игорного бизнеса в Украине работу потеряют около 200 тысяч человек.