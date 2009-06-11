Жительница Свердловска выиграла 270 тысяч в лотерею «ХТО ТАМ»

Жительница Свердловска (Луганская обл.) Любовь Ш. в минувшую субботу выиграла главный приз лотереи «ХТО ТАМ». Как сообщили УНИАН в пресс-службе оператора государственных лотерей компании "МСЛ", женщина решила взять приз деньгами (270 тыс. грн), чтобы купить квартиру в родном городе.

По словам Любови Ш., она сможет осуществить свою давнюю мечту и купить трехкомнатную квартиру в центре города для себя и своего сына.

Справка УНИАН. Лотерея «ХТО ТАМ» была задумана как первая семейная квартирная лотерея от оператора государственных лотерей «М.С.Л.». Главным призом является квартира (денежный эквивалент – 270 тыс. грн.). Розыгрыш проводится еженедельно по субботам. Кроме главного приза еженедельно в лотерее разыгрываются также автомобиль и многочисленные призы (бытовая техника, компьютеры).