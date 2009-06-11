Переговоры Таможенного союза с ВТО пройдут на следующей неделе
16:41, 11 июня 2009Разное
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В Женеве
Переговоры представителей Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана с представителями ВТО состоятся на следующей неделе в Женеве. Об этом сообщил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков, передает РИА "Новости".
«В Женеве будут определяться подходы к продолжению процесса присоединения стран Таможенного союза к ВТО», – сказал он.
Напомним, 9 июня премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия, Белоруссия и Казахстан намерены присоединиться к ВТО в качестве единой таможенной территории.
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