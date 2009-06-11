Преодоление вето на закон об игорном бизнесе - "знаковое событие"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет «хорошим и знаковым событием» преодоление парламентом вето Президента на Закон „О запрещении игорного бизнеса в Украине”.

Как говорится в переданному агентству УНИАН комментарии Ю.ТИМОШЕНКО, «месяц назад мы закрыли игорный бизнес постановлением правительства, но одновременно подали в Верховную Раду проект закона о полном закрытии и запрещении в Украине всех игровых автоматов, всего игорного бизнеса. И тогда, при нашей инициативе, парламент проголосовал, и решение было принято. Потом законопроект пошел на подпись Президенту, и вся игорная мафия нашла аргументы для Президента, чтобы он наложил вето».

«Но сегодня произошло хорошее и знаковое событие. Как раз объединение парламента, объединение всех политических сил дало возможность преодолеть вето Президента, коррумпированное вето, и дать возможность стране жить спокойно без мафиозного игорного бизнеса», - заявила она.

«Кое-кто говорит, что это бизнес, и что кто-то потерял доходы, прибыли и работу. Если так говорят, то и распространение наркотиков – это бизнес, дающий прибыли и работу. Я воспринимаю одинаково наркобизнес и игорный бизнес. Сегодня на игорном бизнесе поставлена окончательная точка. Его не будет в Украине. Украина будет жить спокойно, духовно, морально. И я убеждена, что это пойдет на пользу народу Украины», - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер заверила: «когда я буду ставить целью что-то, я буду ее достигать. Возможно, не сразу, возможно, с большими препятствиями, но обязательно буду достигать результата».

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент Виктор ЮЩЕНКО ветировал данный закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

9 июня на пресс-конференции премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет министров обратится в Верховную Раду с просьбой преодолеть вето Президента.

Сегодня, 11 июня, парламент преодолел вето на Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине». “За” проголосовали 390 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.