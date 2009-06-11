Черновецкий поручил проверить все МАФы

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в связи со взрывом возле станции метро «Лукьяновская» дал поручение провести тщательную проверку МАФов, которые реализуют продовольственные и непродовольственные товары населению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил: «Безответственность владельцев киосков, халатное отношение к своим обязанностям и коррупция в контролирующих органах районной власти приводит к ужасным последствиям. Отсутствие надлежащего контроля и несоблюдение правил безопасности приводят к тому, что в опасности оказываются жизни киевлян».

Мэр Киева подчеркнул, что данный случай будет тщательно расследован и виновные будут наказаны.

«Мы не оставим без внимания этот случай. Будет проведено тщательное расследование взрыва и все виновные в этом происшествии будут наказаны, невзирая на статусы и должности», – подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Киевский городской председатель отметил отсутствие надлежащего контроля со стороны районной власти над деятельностью и соблюдением техники безопасности в МАФах.

«Районным чиновникам всех уровней, прежде всего, следует думать о людях, их благополучии и безопасности, а не о собственном спокойствии или призрачных политических перспективах. Если бы их работа была направлена на это, то подобных трагических происшествий не было бы ни в Шевченковском районе, ни в любом другом районе столицы», – заявил мэр Киева.

Как сообщалось, 10 июня в 18.30 в киоске по продаже табачных изделий по улице Мельникова,1 возле станции метро «Лукьяновская» произошел взрыв баллона с пропан-бутановой смесью, который использовался для обогрева помещения киоска в холодное время года. В результате взрыва пострадали двое продавцов и трое прохожих.