Курс НБУ на 12.06.09

Официальный курс НБУ на 12.06.09 100 USD США – 761.0300 (11 июня – 761.0000) 100 EUR – 1063.0828 (11 июня – 1073.1622) 10 RUR – 2.4619 (11 июня – 2.4606) Учетные курсы банковских металлов на 12.06.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-72526.16 (11 июня-73151.13) 961 XAG 10 Серебро-1148.39 (11 июня-1171.18) 962 XPT 10 Платина-96041.99 (11 июня-96647.00) 964XPD10 Палладий-19520.42(11 июня-19557.70)

Официальный курс НБУ на 12.06.09 100 USD США – 761.0300 (11 июня – 761.0000) 100 EUR – 1063.0828 (11 июня – 1073.1622) 10 RUR – 2.4619 (11 июня – 2.4606) Учетные курсы банковских металлов на 12.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-72526.16 (11 июня-73151.13) 961 XAG 10 Серебро-1148.39 (11 июня-1171.18) 962 XPT 10 Платина-96041.99 (11 июня-96647.00) 964XPD10 Палладий-19520.42(11 июня-19557.70)

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