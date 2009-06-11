ГЛАВНОЕ на 11 июня (вечер)

Игорный бизнес в Украине

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 390 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время обсуждения вопроса народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, обращаясь к представителю Президента в Верховной Раде Игорю ПОПОВУ, назвал странной ситуацию, когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сначала пообещал подписать данный закон, а в последний день срока подписания или наложения вето все же воспользовался правом вето.

«Сколько сегодня стоит вето Президента на такой важный закон для государства?», - спросил В.ПИСАРЕНКО, обращаясь к И.ПОПОВУ.

В ответ И.ПОПОВ заявил: «Вето Президента стоит несколько дешевле, чем законы, принятые в Верховной Раде Украины». Он добавил, что это потому, что у Президента работает немного меньше людей, они обрабатывают немного больше информации». «И поэтому, я думаю, не будем меряться, чьи решения дороже стоят для налогоплательщиков в Украине», - добавил И.ПОПОВ.

При этом он отметил, что на решение Президента по вето на данный закон повлияло то, что прошли массовые акции работников игорного бизнеса. Он добавил, что это были «непроплаченные демонстрации, люди живые, они реально протестовали и не могли понять своего будущего на ближайшие несколько месяцев».

После того, как депутаты проголосовали за преодоление вето, народный депутат от НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО заявила, что это популистские шаги, поскольку до трагедии в Днепропетровске (пожар в зале игровых автоматов – УНИАН) народные депутаты не рассматривали те четыре законопроекта, который были зарегистрированы. По ее словам, профильный комитет «не рассматривал эти законопроекты, их систематически заваливали на Согласительном совете, чтобы их не ставить в повестку дня».

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, за неделю до трагедии в Днепропетровске «правительство здесь умоляло, чтобы мы в зале рассмотрели комплексный законопроект, но этого не произошло». «И сегодня ради популизма принимается закон, который в тень загоняет игорный бизнес, который работает именно на всех тех, кто крышует игорный бизнес», - добавила депутат.

И.ГЕРАЩЕНКО выразила возмущение по поводу того, что народные депутаты не захотели прислушиваться к обоснованным предложениям Президента относительно урегулирования данного вопроса.

«Вы готовитесь все к избирательной кампании и собираетесь из игорного бизнеса на ваши кассы брать деньги», - подчеркнула И.ГЕРАЩЕНКО.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет «хорошим и знаковым событием» преодоление парламентом вето Президента на Закон „О запрещении игорного бизнеса в Украине”.

Как говорится в переданному агентству УНИАН комментарии Ю.ТИМОШЕНКО, «месяц назад мы закрыли игорный бизнес постановлением правительства, но одновременно подали в Верховную Раду проект закона о полном закрытии и запрещении в Украине всех игровых автоматов, всего игорного бизнеса. И тогда, при нашей инициативе, парламент проголосовал, и решение было принято. Потом законопроект пошел на подпись Президенту, и вся игорная мафия нашла аргументы для Президента, чтобы он наложил вето».

«Но сегодня произошло хорошее и знаковое событие. Как раз объединение парламента, объединение всех политических сил дало возможность преодолеть вето Президента, коррумпированное вето, и дать возможность стране жить спокойно без мафиозного игорного бизнеса», - заявила она.

«Кое-кто говорит, что это бизнес, и что кто-то потерял доходы, прибыли и работу. Если так говорят, то и распространение наркотиков – это бизнес, дающий прибыли и работу. Я воспринимаю одинаково наркобизнес и игорный бизнес. Сегодня на игорном бизнесе поставлена окончательная точка. Его не будет в Украине. Украина будет жить спокойно, духовно, морально. И я убеждена, что это пойдет на пользу народу Украины», - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер заверила: «когда я буду ставить целью что-то, я буду ее достигать. Возможно, не сразу, возможно, с большими препятствиями, но обязательно буду достигать результата».

Народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция БЮТ) предлагает предпринимателям, которые в результате действия закона потеряют свой игорный бизнес, судиться с властью с целью получения компенсаций за ранее вложенные в эту сферу деятельности средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила сегодня, комментируя преодоление Верховной Радой вето Президента на закон о запрете игорного бизнеса в Украине.

«Мы были единственным государством в мире, где не было государственного регулирования игорного бизнеса», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, подчеркнув, что в течение трех месяцев необходимо приложить усилия для принятия соответствующего регуляторного законодательства в этой сфере и предоставить представителям игорного бизнеса работать в специально созданных игровых зонах на нормальных цивилизованных условиях.

В то же время, как заметила народный депутат, лица, утратившие работу в игорном бизнесе, должны на общих основаниях зарегистрироваться как безработные.

На вопрос журналистов, каким образом владельцы игорного бизнеса, вложившие в него значительные средства, могут получить компенсации, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что 70% этого бизнеса действовало в тени. «Конечно, те суммы, которые были уплачены легально, есть судебная практика, пожалуйста, подавайте в суд, и согласно решению суда возвращайте эти средства», - посоветовала предпринимателям Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщил сегодня с парламентской трибуны представитель Президента Украины в Верховной Раде Игорь ПОПОВ, по оценкам экспертов, в результате запрета игорного бизнеса в Украине работу потеряют около 200 тысяч человек.

Финансовый рынок

Верховная Рада завтра будет рассматривать законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН, заметив, что этот вопрос завтра будет включен первым в повестку дня.

Сегодня депутаты отказались рассматривать данный законопроект.

Представитель фракции КПУ Адам МАРТЫНЮК отметил, что данный законопроект был роздан народным депутатам только сегодня, а он содержит 600 поправок в Бюджетный кодекс. По его словам, в такой ситуации невозможно принимать важный законопроект.

ООО «Укрпромбанк» проводит переговоры по реструктуризации своей внешней задолженности на общую сумму 120 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«В рамках процедуры подготовки к рекапитализации «Укрпромбанка» государством одним из основных условий является реструктуризация внешней задолженности. «Укрпромбанк» продолжает переговорный процесс с кредиторами по вопросам реструктуризации данной задолженности, общий размер которой составляет 120 млн. долл.», - сообщает пресс-служба.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6105/7,6275, к 12:00 сузился спрэд - 7,6175/7,6250. К закрытию ценовые уровни повысились до 7,6180/7,6260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:15 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,6100.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2454/0,2464, к 12:00 цены поднялись до 0,2457/0,2465. К закрытию торгов цены достигли верха - 0,2463/0,2470.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9250 (+0,0150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3965/1,4060.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6310/10,6545, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6630/10,6870. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,6460/10,6835.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс сегодняшних торгов по доллару составил 761,86 грн. за 100 долл.

Общий объем покупки валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 275,261 млн. долл., продажи – 240,792 млн. долл., в т.ч.: покупка доллара США – 195,818 млн. долл., продажа – 158,689 млн. долл. (курс – 7,6165/7,6212); покупка евро – 27,817 млн. евро., продажа евро – 27,318 млн. евро. (курс – 10,6652/10,707); покупка английского фунта – 3,902 млн. фунтов., продажа английского фунта – 4,028 млн. фунтов. (курс – 12,4884/12,4896); покупка рубля – 474,106 млн. руб., продажа рубля – 554,109 млн. руб. (курс – 2,45/2,46 грн. за 10 руб.).

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.0300 (на 11 июня – 761.0000)

100 EUR – 1063.0828 (на 11 июня – 1073.1622)

10 RUR – 2.4619 (на 11 июня – 2.4606)

Строительство

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 354 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно мер стимулирования строительства социального жилья».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 309 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Хозяйственный кодекс Украины, законов «О естественных монополиях», «Об электроэнергетике», «О трубопроводном транспорте», «О жилищно-коммунальных услугах», «О теплоснабжении», «О местном самоуправлении в Украине», «О планировании и застройке территорий».

В настоящее время заказчик строительства для того, чтобы подключиться к сетям водо-, энерго-, тепло-, газоснабжения, должен получить от предприятий, которые осуществляют это снабжение, технические условия на подключение, а затем бесплатно передать построенные объекты или сети поставщику тепла, воды, газа или электроэнергии.

Изменения в перечисленные законі предусматривают возмещение инвестору или застройщику расходов на сооружение или реконструкцию объектов, сетей водоснабжения и водоотвода, теплоснабжения, энергоснабжения, и газоснабжения.

Возмещение стоимости строительства должно сделать предприятие, которому предоставлено право предоставления технических условий на строительство, и которому передаются на баланс и в эксплуатацию отмеченные объекты и сети.

Новости ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) обнародовала проект постановления об утверждении Порядка проведения аукционов по доступу к трансграничным мощностям для экспорта электроэнергии.

Текст документа обнародован на веб-сайте комиссии в четверг вечером.

Согласно документу, организатором аукционов является системный оператор НЭК «Укрэнерго».

На продажу на аукционе выставляются услуги системного оператора по обеспечению доступа к пропускной способности межгосударственных сетей мощностью, которая отвечает величине свободной пропускной способности на соответствующем сечении. Не подлежат продаже на аукционе уже используемая пропускная способность межгосударственных сетей, а также пропускная способность, которая резервируется для выполнения поставок по внешнеэкономическим контрактам, заключенным во исполнение межгосударственных соглашений и согласованным Минтопэнерго.

Для непосредственной организации аукционов создается аукционная комиссия в составе трех членов по принципу привлечения по одному представителю от НЭК «Укрэнерго», Минтопэнерго и НКРЭ. На аукционную комиссию возложены функции составления годового графика аукционов, прием заявок участников, а также определения начальной цены и шага аукциона. Контракт с победителем аукциона заключает представитель НЭК «Укрэнерго» только после принятия соответствующего решения аукционной комиссии.

Аукцион проводится каждый месяц при условии наличия свободной пропускной способности межгосударственных электрических сетей. Доступ к сечению предоставляется на календарный год либо на один месяц.

К участию в аукционах допускаются компании, обладающие лицензией на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу, заключившие внешнеэкономические контракты на экспорт электроэнергии и не имеющие просроченной задолженности перед «Энергорынком». Компании обязаны внести гарантийный взнос денежный взнос в размере 10% для годового аукциона и 30% для месячного аукциона от начальной цены лота.

Начальная цена услуги по доступу рассчитывается по формуле с учетом тарифа на передачу электрической энергии магистральными и межгосударственными сетями, корректирующего коэффициента устанавливаемого Минтопэнерго, а также срока предоставления услуг.

Информация о наличии свободной мощности и о проведении аукционов ежемесячно обнародуется на официальном веб-сайте НКРЭ.

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в течение десяти дней сформировать свои предложения по поводу изменения системы налогообложения компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО в ходе совещания о финансовом состоянии компании, которое прошло сегодня в Киеве под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«В десятидневный срок мы предоставим уточненные предложения, каким образом выходить на оптимизацию модели уплаты и взимания налогов между «Нафтогазом Украины» и государством», - сказал И.ДИДЕНКО.

Он сообщил, что, по данным на 1 июня, в течение 2009 года потребители газа задолжали компании 5,1 млрд. грн. За этот же срок компания уплатила в госбюджет более 20 млрд. грн. и из этой суммы 10,9 млрд. грн. – НДС.

Аукционные торги по продаже 25,02%-ного государственного пакета акций ОАО "Прикарпатьеоблэнерго" на фондовой бирже ПФТС, а также по продаже 25% акций ОАО "Сумыоблэнерго" на Украинской межбанковской фондовой бирже, назначенные на пятницу, 12 июня, не состоятся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

В Фонде также уточнили, что следующие торги по этим пакетам акций состоятся, ориентировочно, через неделю.

Сельское хозяйство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО позитивно оценивает достижения сельского хозяйства в последние годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе открытия ХХІ международной выставки-ярмарки «Агро-2009».

«Я позитивно оцениваю то, что достигнуто в последние годы. Несмотря ни на что, все-таки больше позитивного, чем негативного», - отметил Президент. Он подчеркнул, что за последние месяцы сельское хозяйство Украины демонстрирует прирост, чему способствует конъюнктура внешнего и внутреннего рынков. «Мы идем к оптимизации аграрного рынка. Он становится более организованным и открытым», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что в 2008 году отрасль АПК стала лидером по привлечению иностранных инвестиций, опередив такие отрасли, как машиностроение и другие. При этом Президент подчеркнул, что в сельском хозяйстве необходимо провести ряд изменений, в частности необходимо работать над формированием рыночных отношений, открытого рынка земли и т. д. Государственная политика, сказал В.ЮЩЕНКО, должна быть направлена на развитие внешней торговли. По его словам, Украина должна постоянно присутствовать на мировых рынках. «Нам необходимо стимулировать экспорт. Украина должна оккупировать определенную часть внешнего рынка», - сказал Президент, добавив, что государство не должно совершать неправильные действия, которые позволяли бы сомневаться в надежности Украины как партнера на внешних рынках.

«Наша продукция, наше зерно – это украинская нефть», - сказал В.ЮЩЕНКО и добавил, что Украине необходимо показать, что одна из уникальных аграрных экономик (украинская) «встает с колен». Он отметил, что не должно быть никаких внутренних причин наложения эмбарго на внешнюю торговлю украинской сельхозпродукцией. По словам Президента, в прошлом году был безосновательно запрещен экспорт украинского зерна и подсолнечного масла. «Это не рынок, это административное управление», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что одним из приоритетов украинской государственной политики должно стать формирование зоны рынка украинской продукции на мировом рынке.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО негативно оценивает действия правительства на рынке мяса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе открытия ХХІ Международной выставки-ярмарки «Агро-2009».

По словам В.ЮЩЕНКО, в первом квартале текущего года Украина в 2,5 раза увеличила импорт мяса, что является ошибочной стратегией. По мнению Президента, если бы была соответствующая правительственная политика, то в течение 12 месяцев украинские производители готовы увеличить производство мяса на 200-300 тыс. тонн. Кроме того, это бы стимулировало прирост поголовья скота в Украине.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодняшний день действия правительства не стимулируют внутреннее производство мяса и не находят понимания у производителей. Как сообщал УНИАН, импорт мяса в Украину достиг критических объемов, только в мае было ввезено 42 тыс. тонн мяса, а за 5 месяцев текущего года – около 140 тыс. тонн.

По словам министра аграрной политики Ю.МЕЛЬНИКА, ввозится, как правило, низкосортная продукция. Кроме того, министр отметил, что производство этой продукции дотируется в странах-производителях, таким образом, украинский производитель не может с ней конкурировать.

По мнению Ю.МЕЛЬНИКА, Украине необходимо ввести стандарты на мясное сырье, которые уже разработаны, однако Госпотребстандарт не вводит их в действие, а также внедрить процедуру инспектирования импортеров на соответствие требованиям законодательства, как это делают другие страны. Кроме того, по его словам, следует отменить или откорректировать процедуру лицензирования импорта мяса.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО неоднократно критиковал ситуацию с ввозом в Украину дешевого мяса. По его словам, вся политика правительства, как нынешнего, так и предыдущего, по поддержке отечественного мясопроизводителя является непродуманной. По его мнению, чем больше импорт мяса, тем меньше поголовье скота в Украине. «Парадокс, мы в этом году имели самый большой урожай фуражного зерна и наименьшее количество поголовья», – сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, необходимо поддерживать не иностранного товаропроизводителя, а отечественного, предоставлять ему преференции и льготы.

В.ЮЩЕНКО назвал трагедией темпы роста импорта мяса в Украину, отметив, что если эта тенденция сохранится, то украинскому мясопроизводству будет угрожать исчезновение.

Металлургия

ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам января-апреля 2009 года произвело 1,765 млн. тонн готового проката, что на 40%, или на 1,179 млн. тонн меньше, чем за первые пять месяцев 2008 года, сообщили УНИАН в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-мае т.г. комбинат выплавил 1,893 млн. тонн стали, что на 42,5%, или на 1,402 млн. тонн меньше, чем по результатам января-мая 2008 года. За отчетный период «Арселор Миттал Кривой Рог» произвел 1,682 млн. тонн чугуна, что на 42,5%, или на 1,245 млн. тонн меньше показателя за январь-май 2008 года. По состоянию на 1 июня т.г. меткомбинат произвел 3,065 млн. тонн агломерата, что на 35,9%, или 1,72 млн. тонн, меньше, чем в январе-мае прошлого года.

Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакет акций ОАО КГМК «Криворожсталь». «Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-мая 2009 года произвел 1,091 млн. тонн готового проката, что на 51,8%, или на 1,175 млн. тонн меньше, чем за первые пять месяцев 2008 года.

По данным «Металлургпрома», в январе-мае т.г. комбинат выплавил 1,312 млн.. тонн чугуна, что на 44,1%, или на 1,037 млн. тонн меньше, чем по результатам января-мая 2008 года. За отчетный период ММК им. Ильича произвел 1,542 млн. тонн стали, что на 48,5%, или на 1,456 млн. тонн меньше показателя, за январь-май 2008 года. По состоянию на 1 июня т.г. меткомбинат произвел 2,98 млн. тонн агломерата, что на 48,3%, или на 2,788 млн. тонн меньше, чем за январь-май прошлого года.

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. 90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.

ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» по итогам января-мая 2009 года произвело 1,43 млн. тонн готового проката, что на 39,7%, или на 942 тыс. тонн меньше, чем за первые пять месяцев 2008 года.

По данным «Металлургпрома», в январе-мае т.г. комбинат выплавил 1,305 млн. тонн чугуна, что на 39,6%, или на 859 тыс. тонн меньше, чем по результатам за январь-май 2008 года. За отчетный период на «Азовстали» произведено 1,525 млн. тонн стали, что на 39,4%, или на 995 тыс. тонн меньше показателя за январь-май 2008 года. По состоянию на 1 июня т.г. меткомбинат произвел 801 тыс. тонн агломерата, что на 1,9%, или на 16 тыс. тонн меньше, чем в январе-мае прошлого года.

ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами группы «Метинвест» являются группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой «Метинвест» на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках «Метинвеста» началось в 2007 году и завершится в 2009 года. ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания группы «Метинвест».

ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» по итогам января-мая 2009 года произвело 1,12 млн. тонн готового проката, что на 26,9%, или на 413 тыс. тонн меньше, чем за первые пять месяцев 2008 года.

По данным «Металлургпрома», в январе-мае т.г. комбинат выплавил 1,117 млн. тонн чугуна, что на 25,9%, или на 392 тыс. тонн меньше, чем по результатам за январь-май 2008 года. За отчетный период на «Запорожстали» произведено 1,337 млн. тонн стали, что на 28,3%, или на 528 тыс. тонн меньше показателя за январь-май 2008 года. По состоянию на 1 июня т.г. металлургический комбинат произвел 1,997 млн. тонн агломерата, что на 16,8%, или на 404 тыс. тонн меньше, чем в январе-мае прошлого года.

ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" специализируется на производстве чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др.

ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А. Н. Кузьмина" в мае 2009 года сдало 17,278 тыс. тонн стали и произвело 9,932 тыс. тонн проката, что на 63,3% и 68,3%, соответственно, меньше, чем в мае прошлого года. Согласно сообщению предприятия, в мае т.г. производство стали составило 36,7% от объемов за аналогичный период 2008 года, проката – 31,7%. По сравнению с апрелем т.г. объемы производства стали в ОАО "Днепроспецсталь" существенно увеличились, а производства проката – незначительно сократились. "По сравнению с апрелем 2009 года стали сдано на 22,7% больше, проката – на 8,1% меньше", - сообщили в пресс-службе.

ОАО "Днепроспецсталь" – единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали. В 2008 году предприятие сократило производство проката и стали более чем на 10%.

ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД) по итогам января-мая 2009 года произвел 1,386 млн. тонн готового проката, что на 2,7%, или на 39 тыс. тонн меньше, чем за пять месяцев 2008 года.

По данным «Металлургпрома», в январе-мае т.г. комбинат выплавил 1,448 млн. тонн стали, что на 11,6%, или на 190 тыс. тонн меньше, чем по результатам января-мая 2008 года. За отчетный период на ДМКД произведено 1,356 млн. тонн чугуна, что на 10,6%, или на 161 тыс. тонн меньше показателя за январь-май 2008 года. По состоянию на 1 июня т.г. меткомбинат произвел 1,972 млн. тонн агломерата, что на 7%, или на 150 тыс. тонн меньше, чем в январе-мае прошлого года.

ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (Днепродзержинск) специализируется на производстве чугуна, проката и занимает монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и профилей. Свою продукцию предприятие поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока. 98,81% акций ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» с февраля 2004 года владеет корпорация «Индустриальный союз Донбасса».

Транспорт

Верховная Рада Украины не поддержала проект закона, внесенный народным депутатом Анатолием ГРИЦЕНКО, о внесении изменений в некоторые законы Украины по отмене государственного технического осмотра транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, за такую законодательную инициативу проголосовали всего 197 народных депутатов.

Как отметил А.ГРИЦЕНКО, этот законопроект касается девяти миллионов украинских водителей. Также он добавил, что против этого законопроекта выступает министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО и Госавтоинспекция.

Как объяснил А.ГРИЦЕНКО, главной целью законопроекта было лишение ГАИ функций проведения государственного технического осмотра транспорта, но с оставлением проверки технического состояния транспортных средств соответствующими структурами хозяйствования, которые имеют аккредитацию и контролируются Кабинетом Министров.

«Пусть работники ГАИ, которые задействованы в проведении государственного технического осмотра, идут на дороги и там работают», - объяснил свою позицию А.ГРИЦЕНКО, добавив, что технический осмотр в ГАИ в действительности является фиктивным, профанацией и провоцирующим поборы.

В свою очередь, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что отмеченную проблему необходимо решать. «Главное, чтобы мы перед выборами не отменили правила дорожного движения», - сказал В.ЛИТВИН.

Киевские новости

Верховная Рада Украины обратилась к Президенту УкраиныВиктору ЮЩЕНКО с предложением отстранить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения обязанностей председателя Киевской городской государственной администрации на период деятельности Временной следственной комиссии ВР по расследованию обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины, принятии противоправных решений должностными лицами Киевсовета и его исполнительного органа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня постановлении «Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятие противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа».

Постановление поддержали 228 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция Блока Литвина. Из фракции Партии регионов «за» проголосовал один народный депутат.

Фракции БЮТ и КПУ проголосовали в полном составе, а из фракции НУ-НС постановление поддержали 47 народных депутатов.

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О сохранении комплекса Киево-Печерской Лавры и дальнейшем развитии Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовал 221 (при необходимых 226 - УНИАН) из 428 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным проектом постановления предусматривалось рекомендовать Кабинету Министров Украины, Киевскому городскому совету, Киевской городской государственной администрации передать весь комплекс Киево-Печерской Лавры в государственную собственность и в сферу управления Министерства культуры и туризма Украины.

Кроме того, предлагалось пересмотреть целесообразность пребывания и отселить с территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника учреждения и заведения, деятельность которых непосредственно не связана с выполнением уставных задач Заповедника, а их существование на территории Киево-Печерской Лавры нельзя считать исторически обусловленным.

Также предполагалось рассмотреть возможность включения в структуру Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Музея книги и книгопечатания Украины, Государственной исторической библиотеки Украины и других музеев с целью создания единого музейного комплекса на территории Киево-Печерской Лавры, а также обновить персональный состав Наблюдательного совета Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, заменив государственных служащих специалистами в сфере охраны культурного наследия.

АК «Киевэнерго» остановила работу одного из двух работающих блоков ТЭЦ-5 мощностью 250 МВт из-за критической ситуации, которая сложилась с закупкой топочного мазута на теплоэлектроцентралях компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, по состоянию на 10 июня общий остаток мазута на ТЭЦ-5 составлял 13 558 т. С учетом суточного расхода этого топлива при работе на существующем составе оборудования около 1 500 т остаток мазута обеспечит работу ТЭЦ на протяжении 7 суток.

«Остановка одного блока ТЭЦ-5 позволит сэкономить топливо и выиграть немного времени для решения вопроса относительно поставок мазута или возобновления газоснабжения. Пока это никак не отразится на потребителях. Но в случае нерешения вопроса с поставками топлива в кратчайшие сроки, остановка последнего блока ТЭЦ-5 приведет к чрезвычайным последствиям с возможным развалом киевского энергоузла и обесточиванием большого количества потребителей», - цитирует пресс-служба председателя правления АК «Киевэнерго» Эдуарда СОКОЛОВСКОГО.

В пресс-службе отметили, что начиная с апреля текущего года, в связи с отправкой значительных объемов мазута для реализации на внешнем рынке, поставщики «Лукойл-Украина», «ТНК-ВР «Коммерс» и ЗАО «Укртатнафта», с которыми «Киевэнерго» имеет прямые договора, повышают цену топочного мазута.

«2300 грн. – это предельная стоимость мазута, который может использовать «Киевэнерго». При более высоких показателях производство электроэнергии становится убыточным. Сегодня цена одной тонны мазута составляет 3600 грн. По сравнению с январем рост составил более чем 50%. Закупка компанией мазута по таким ценам приведет к увеличению убытков, а также поставит под угрозу осуществление бесперебойного энергообеспечения города», - отмечает Э.СОКОЛОВСКИЙ.

Руководство «Киевэнерго» официально обратилось к министру топлива и энергетики Украины Юрию ПРОДАНУ с просьбой способствовать законодательному закреплению объема топочного мазута, который украинские нефтеперерабатывающие заводы должны ежемесячно направлять для реализации на внутреннем рынке.

По данным компании, с января 2009 года газоснабжающие организации принудительно сократили поставки природного газа на теплоэлектроцентрали АК «Киевэнерго». Природный газ в минимальных объемах используется исключительно для выработки тепловой энергии в горячем водоснабжении потребителей города. Лимиты газа для «Киевэнерго» не выделены. Согласно приказу Министерства топлива и энергетики Украины от 3 января 2009 года №3 «О замещении на электростанциях природного газа топочным мазутом», АК «Киевэнерго» заключила договоры с ПП «Лукойл-Украина», ООО «ТНК-ВР «Коммерс» и ЗАО ТФПНК «Укртатнафта» и по состоянию на 31 марта 2009 года приобрела 176,304 тыс. тонн топочного мазута.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в связи со взрывом возле станции метро «Лукьяновская» дал поручение провести тщательную проверку МАФов, которые реализуют продовольственные и непродовольственные товары населению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил: «Безответственность владельцев киосков, халатное отношение к своим обязанностям и коррупция в контролирующих органах районной власти приводит к ужасным последствиям. Отсутствие надлежащего контроля и несоблюдение правил безопасности приводят к тому, что в опасности оказываются жизни киевлян».

Мэр Киева подчеркнул, что данный случай будет тщательно расследован и виновные будут наказаны.

«Мы не оставим без внимания этот случай. Будет проведено тщательное расследование взрыва и все виновные в этом происшествии будут наказаны, невзирая на статусы и должности», – подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Киевский городской председатель отметил отсутствие надлежащего контроля со стороны районной власти над деятельностью и соблюдением техники безопасности в МАФах.

«Районным чиновникам всех уровней, прежде всего, следует думать о людях, их благополучии и безопасности, а не о собственном спокойствии или призрачных политических перспективах. Если бы их работа была направлена на это, то подобных трагических происшествий не было бы ни в Шевченковском районе, ни в любом другом районе столицы», – заявил мэр Киева.

Как сообщалось, 10 июня в 18.30 в киоске по продаже табачных изделий по улице Мельникова,1 возле станции метро «Лукьяновская» произошел взрыв баллона с пропан-бутановой смесью, который использовался для обогрева помещения киоска в холодное время года. В результате взрыва пострадали двое продавцов и трое прохожих.

Международные новости

Дефицит платежного баланса стран-членов Европейского Союза в первом квартале 2009 года составил, по предварительным оценкам, 50,9 млрд. евро, сообщили УНИАН в Евростате.

Согласно сообщении, в первом квартале прошлого года дефицит платежного баланса составлял 46,2 млрд. евро, а в четвертом – 57,3 млрд. евро.

В то же время, согласно статданным, положительное сальдо торговли услугами стран-членов ЕС за отчетный период составило 15,3 млрд. евро против 18,5 млрд. евро в первом квартале-2008 и 17,1 млрд. евро – в четвертом квартале-2008.

(УНИАН)