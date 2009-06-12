Литвин: запрет игорного бизнеса вступит в силу за подписью спикера

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает правильным сегодняшнее решение парламента относительно преодоления вето Президента на закон о запрете игорного бизнеса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Национальной радиокомпании Украины.

При этом спикер подчеркнул: ”Если Президент в 10-дневный срок не подпишет этот закон, то он вступит в силу за подписью председателя ВР”.

По убеждению В.ЛИТВИНА, если поставить “на чаши весов“ психологическое здоровье подростков, общества, то решение парламента является правильным.

На вопрос о возможных причинах применения Президентом вето к этому закону, В.ЛИТВИН ответил, что “когда дело дошло до этого закона, то появились определенные группы людей, причем мобильных, которые настойчиво пытались аргументировать свою позицию в разный способ относительно неприятия этого закона”.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня между Президентом и ВР наблюдается “своеобразный азарт”. По его словам, парламент принимает законы, а Президент применяет вето, а затем ВР, “иногда не вникая в суть замечаний Президента, сразу это вето преодолевает”.

В то же время В.ЛИТВИН подчеркнул, что “в последнее время Президент на себя начинает перебирать нормотворчество”. При этом спикер отметил, что функция Президента – определять, отвечает ли закон Конституции, а не писать, “какие нормы должны быть в данном законе”.