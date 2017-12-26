Россия вылетит из списка крупнейших экономик мира - прогноз

Британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR) в докладе World Economic League Table (WELT) прогнозирует, что к 2032 году Россия упадет с 11 на 17-е место в рейтинге крупнейших по объему ВВП стран. Согласно прогнозу, ВВП Китая в 2032 году превысит ВВП США и станет самым большим в мире, сообщает Коммерсант со ссылкой на доклад World Economic League Table.

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Эксперты ожидают, что в 2018 году Индия станет четвертой по величине экономикой мира, обогнав Великобританию и Францию. К 2027 году страна может переместиться на третье место, обойдя Германию и Японию, а во второй половине XXI века Индия может стать крупнейшей экономикой мира. Также экономисты CEBR прогнозируют, что через 25 лет в число десяти самых больших экономик мира войдут Южная Корея и Индонезия, вытеснив Италию и Канаду.

В докладе WELT рост экономики Китая называется "замечательным достижением". Согласно прогнозу, доля экономик стран Европы к 2032 году сократится до 13,8%, уменьшившись в два раза по сравнению с 2000 годом. В первую десятку войдут Южная Корея (с 12-го места в 2017 году поднимется на восьмое) и Индонезия (с 16 на 10-е), Бразилия поднимется с восьмого на шестое место, обойдя Францию и Британию.

На прошлой неделе стало известно, что объем ВВП Великобритании снизился до 2,565 триллиона гривень, и страна не вошла в число пяти самых крупных экономик мира. В рейтинге Международного валютного фонда Великобританию впервые с 2013 года опередила Франция. Объем ее ВВП в 2017 году составил 2,575 триллиона гривень. В пятерку самых крупных экономик также попали США (19,4 триллиона гривень), Китай (11,9 триллиона гривень), Япония (4,9 триллиона гривень) и Германия (3,7 триллиона гривень). Замедление экономического роста Великобритании связано с выходом из Европейского союза: фунт резко ослаб, потребительские расходы снизились, а цены выросли.