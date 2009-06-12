Черномырдин снят с должности посла в Украине

Президент России Дмитрий Медведев освободил сегодня Виктора Черномырдина от должности посла РФ на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Медведев подписал указ, в котором назначил Черномырдина своим советником, возложив на него обязанности спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами – участниками СНГ. Тем же указом теперь бывший посол России в Украине был освобожден от занимаемой должности, сообщает k2kapital..

Приоритетным направлением для Российской Федерации является развитие отношений с государствами-участниками СНГ, в том числе и с Украиной, которая по-прежнему является стратегическим партнером РФ.

Об этом заявил экс-посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, выступая в четверг в Киеве на приеме в честь государственного праздника - Дня России (отмечается 12 июня).

"Украина по-прежнему является нашим стратегическим партнером. Подтверждением этого стало решение российского руководства о пролонгации основополагающего двустороннего документа - договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве", - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН, сообщает РИА «Новости».

Он констатировал, что в то же время есть моменты, которые усложняют российско-украинские отношения. "Скажу откровенно, что для России неприемлемы планы продвижения военной инфраструктуры Организации Североатлантического договора к нашим границам. Напряжение создают и попытки фальсификации совместной истории в ущерб интересам России", - сказал экс-посол.

Тем не менее, по словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, у российско-украинских отношений хорошие перспективы, и прежде всего, это касается экономической сферы. "Россия и Украина могут и должны совместно противодействовать кризисным явлениям. Нам нельзя допустить сокращения научно-технической и промышленной кооперации. Напротив, надо сделать все для поддержки наукоемких отраслей", - сказал он.

Как передает российский телеканал «Вести» В.ЧЕРНОМЫРДИН, уходя с поста посла России, поблагодарил Украину и выразил надежду, что эта страна найдет свой путь выхода из экономического кризиса.

"Мое пребывание здесь заканчивается, но я не жалею о проведенных в Украине годах. Спасибо вам за все», - сказал он.

В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что исполнилось 8 лет с момента его пребывания в Украине в ранге посла России. "30 мая этого года исполнилось ровно восемь лет, как я работаю в Украине. Я благодарен судьбе и руководству за то, что так случилось в моей жизни. Поэтому, заканчивая свое служение, я увожу с собой великое наследие: любовь и дружбу", - подчеркнул он.

Кроме того, экс-посол выразил надежду, что две страны найдут свой путь выхода из финансово-экономического кризиса. "Русские быстро запрягают и быстро едут... Но украинцы что-то долго едут. Я надеюсь, что как Россия, так и Украина найдут свой путь выхода из экономического кризиса", - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.