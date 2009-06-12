ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Игорный бизнес запрещен окончательно», в котором говорится, что вчера народные депутаты похоронили надежды владельцев казино и залов игровых автоматов на спасение. Верховная Рада подавляющим большинством голосов (390) преодолела вето Президента на запрет игорного бизнеса в Украине. Теперь в течение трех месяцев парламентарии должны разработать новые правила для игорного бизнеса. По информации «Дела», наиболее жесткие дискуссии развернутся вокруг определения территорий для создания специальных игорных зон…

http://delo.ua/news/107796/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Как быстро проходят операции с текущими счетами» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/107785/

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Еще «Дело» в материале «Инвесторы забирают деньги из инвестфондов» пишет о том, что чистый отток средств из открытых инвестфондов в мае составил 1,43 миллиона гривень, в апреле отток был в 25 раз больше. Отечественный рынок совместного инвестирования не смог вернуть к себе доверие частных вкладчиков, несмотря на продолжительный рост украинского рынка акций…

http://delo.ua/news/107793/

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«Коммерсант» (Украина) публикует материал «Нафтогазу» вправили устав», в котором пишет, что Кабмин решил увеличить уставный фонд "Нафтогаза" в 4,4 раза за счет внесения в него ОВГЗ, которые компания направит на погашение кредитов Ощадбанка и Укрэксимбанка. В дальнейшем облигации будут проданы Нацбанку, который погасит их за счет необеспеченной эмиссии. Эксперты считают, что финансовое положение НАК операция все равно не улучшит. А необеспеченная эмиссия может способствовать увеличению темпов инфляции в стране...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1187056

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Также «Коммерсант» в материале «Брокеры доросли до бирж» пишет, что Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку пересмотрела правила работы на фондовом рынке. Клиенты одного брокера теперь смогут заключать сделки по ценным бумагам между собой, а биржи обязаны исключать из биржевого списка ценные бумаги, по которым сделки не проходили больше двух месяцев. По мнению участников рынка, эти решения являются необходимыми условиями для полноценной работы интернет-трейдинга…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1187064

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Издание «Экономические известия» в материале «Коломойский нацелился на облгазы Фирташа» пишет, что вопрос об очередной смене руководства в системе НАК «Нафтогаз Украины» не теряет актуальности. В правительстве анализируют возможность увольнения нескольких топ-менеджеров дочек госхолдинга, которые способствовали организации поставок газа на предприятия совладельца RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа, не исключая при этом ротацию в пользу ставленников Игоря Коломойского. Источник в Кабмине говорит, что информация об охлаждении отношений между днепропетровским бизнесменом и Юлией Тимошенко не соответствует действительности…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4179882

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Также «Экономические известия» в публикации «Завод плывет в Евросоюз» пишут о том, что очередной этап борьбы за энергетическую независимость страны может закончиться неожиданно - очень долгие колебания власти между выбором «ТВЭЛ» или Westinghouse в качестве партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива могут разрушить проект…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4179869

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«Газета по-киевски» в материале «Да не снимет никто Черновецкого!» пишет - Верховна Рада рекомендовала Президенту отстранить мэра Киева до ноября. Но будьте уверены – он вернется…

http://mycityua.com/articles/city/2009/06/12/081854.html

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Издание «Сегодня» в материале «Государство пустит ЦУМ с молотка» пишет о том, что Фонд госимущества собирается полностью отдать ЦУМ в частные руки. Почти 60% акций уже и так не принадлежат государству, теперь же оно расстанется с оставшимися 39,6%. По какой цене их отдадут в наше кризисное время — неизвестно. Все будет зависеть от предложений…

http://www.segodnya.ua/news/14057404.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Спрос на нефть вырастет» пишет о том, что Международное энергетическое агентство (IEA) повысило прогноз мирового спроса на нефть впервые за 10 месяцев. Агентство увеличило прогноз спроса на нефть в 2009 г. на 120 000 баррелей до 83,3 млн. баррелей в день. Пересмотр оценок в IEA объясняют изменением ситуации в США и Китае: чистый импорт сырой нефти в КНР вырос на 3,9 млн. баррелей в день, запасы нефти в США упали на 4,38 млн. баррелей за последнюю неделю…

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/06/11/786529

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Издание «Известия» в публикации «Лучше пусть по улицам ходят медведи, а не гаишники» подает исследование, что думают о России иностранцы, живущие в РФ…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3129498/

(УНИАН)