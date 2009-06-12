АНОНС на 12 июня 2009 г.

Президент Украины Виктора Ющенко проведет встречу с премьер-министром Республики Беларусь Сергеем Сидорским, который прибудет в Украину с рабочим визитом.

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Премьер-министр Юлия Тимошенко проведет встречу с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Проблемы донорства в Украине». Организатор - Союз общественных организаций «Всеукраинская ассоциация защиты прав пациентов «Здоровье нации». Участники: Народный артист Украины Богдан Бенюк, зам.директора "Национального института рака" Ирина Крячок, главный врач Киевского городского центра крови Людмила Заневская, председатель Правления «Всеукраинского общества гемофилии» Александр Шмило, виолончелистка квартета « Passion » Мирослава Цибка. Речь пойдет об основных проблемах заготовки донорской крови в Украине, ее переработки, инфекционной безопасности, контроля качества крови и ее хранения (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) . Регистрация на месте по редакционным удостоверениями.

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Круглый стол на тему: «Социальная помощь в условиях экономического кризиса». Организатор - Издательство «Экономика» совместно с представительством Всемирного Банка. Приглашены: Елена Гарячая, зам.министра труда и социальной политики; Владимир Матвийчук, зам.министра финансов; Михаил Папиев, народный депутат Украины и др..

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Круглый стол на тему: «Запрещение букмекерской деятельности: анализ ситуации, поиск путей выхода из кризиса, мировой опыт регулирования отрасли, экономические и имиджевые риски на фоне подготовки к Евро-2012» . Участники: Ольга Зинченко, президент Ассоциации букмекеров Украины; Леонид Кравчук, первый Президент Украины и др..

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Пресс-конференция на тему: “Производство биогаза в Украине”. Организаторы - ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса” совместно с проектом “Немецко-Украинский аграрный диалог”.

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Состоится брифинг на тему: «Прогноз курса евро/доллар на международном валютном рынке Forex, динамики мировых фондовых рынков, стоимости нефти и бензина в Украине до конца года».В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб».

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Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: «Об итогах проведения весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке г. Киева»; «О техническом состоянии проезжих частей улиц и тротуаров, которые находятся на балансе коммунальной корпорации «Киеватодор»; «О состоянии проведенных работ районными в г. Киеве государственными администрациями по подготовке к 100-му весенне-летнему сезону Киевского зоопарка»; «О ходе выполнения мероприятий Программы регулирования численности беспризорных животных в г. Киеве.

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Состоится проверка соблюдения законодательства о защите прав потребителей субъектами ведения хозяйства, которые реализуют непродовольственные товары. .

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Встреча председателя Верховной Рады Украины В.Литвина с Премьер-министром Республики Беларусь С.Сидорским .

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Пресс-конференция на тему: „Россия или Европа: кто станет спонсором украинского газового праздника?”. Приглашены: Богдан Соколовский, уполномоченный Президента Украина по международным вопросам энергетической безопасности; Владимир Огрызко, первый зам.Секретаря СНБО; Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» и др..

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