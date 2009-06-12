Карасин наиболее вероятная кандидатура на должность посла РФ

Генеральный директор российского Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических вопросов на постсоветском пространстве Алексей ВЛАСОВ считает наиболее вероятным назначением на должность посла РФ в Украине заместителя министра иностранных дел России Григория КАРАСИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал журналистам в Москве.

«На мой взгляд, вопрос о том, кто будет представлять Россию в Украине, это вопрос не столько персоналий, а скорее вопрос политики российского руководства, которую новый посол будет ретранслировать по отношению к Украине», - сказал А.ВЛАСОВ.

По его мнению, это, вне всякого сомнения, будет человек статусный. «Скорее всего это будет статс-секретарь МИД РФ господин КАРАСИН», - предположил эксперт.

По его мнению, новый посол должен лояльно восприниматься большей частью украинской элиты и не быть известным по конфронтационной риторике в отношении Украины.

«Этот фактор работает в пользу того, что, скорее всего, будет назначен кто-то из кадровых работников МИД, которые в отличие от большинства действующих политиков никогда не прибегали к раздражающей или чрезмерно жесткой конфронтационной риторике», - сказал А.ВЛАСОВ.

А.ВЛАСОВ также не исключил, что перед стартом избирательной кампании в Украине новый посол должен России.

«В данном аспекте фигура КАРАСИНА мне кажется максимально приближенной к решению этой задачи», - сказал он.

«Суммируя эти факта, можно точно говорить, что это будет кто-то из кадровых сотрудников МИДа, но будет ли это КАРАСИН, утверждать сложно, но пока мне эта кандидатура кажется наиболее оптимальной», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ своим указом освободил Виктор ЧЕРНОМЫРДИНА с должности посла Российской Федерации в Украине.

Этим же указом В.ЧЕРНОМЫРДИН назначен советником Президента РФ, на него возложены обязанности специального представителя Президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами СНГ.