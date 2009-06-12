Экономические отношения Украины и Беларуси оптимизируются

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что украинско-белорусские торгово-экономические отношения выходят на оптимальный уровень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи с премьер-министром Республики Беларусь Сергеем СИДОРСКИМ.

В свою очередь, С.СИДОРСКИЙ отметил, что в прошлом году товарооборот между странами составил 5 млрд. долларов, добавив, что Беларусь вывозит из Украины больше товаров, чем ввозит.

В ответ В.ЮЩЕНКО сказал, что разница в несколько десятков миллионов долларов позволяет говорить о выходе на оптимальный уровень торгово-экономических отношений.

Стороны также отметили потенциал для углубления экономических связей.

В ходе встречи В.ЮЩЕНКО выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений между Украиной и Беларусью, как на региональном, так и международному уровнях. Он пообещал, что всячески будет стимулировать и украинское правительство, и украинский парламент к сотрудничеству с Беларусью.

«Это для нас чрезвычайно важные отношения», - сказал Президент.