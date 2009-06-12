Казахстан приостановил переговорный процесс с ВТО

Казахстан приостановил переговорный процесс по вступлению республики в ВТО в связи с решением Москвы, Астаны и Минска вступать в организацию в составе единого таможенного союза, сообщил президент республики Нурсултан Назарбаев.

«Мы договорились, что мы приостанавливаем переговорные процессы по вступлению в ВТО с тем, чтобы ориентироваться на вступление туда совместно Таможенным союзом», - сказал Назарбаев в пятницу, выступая на заседании совета иностранных инвесторов в Костанае (Казахстан).

Решение о присоединении к ВТО в качестве единой таможенной территории было принято во вторник, 9 июня, по итогам переговоров глав правительств России, Белоруссии и Казахстана. В рамках «тройки» также был одобрен проект единого таможенного тарифа, что позволит создать Таможенный союз уже с 1 января 2010 года.

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов сообщил тогда, что Россия от лица Таможенного союза обратится к ВТО с просьбой прекратить переговорный процесс о вступлении в эту организацию на национальном уровне России, Белоруссии и Казахстана.

До этого Россия вела переговоры о вступлении в ВТО 16 лет, Казахстан - 13 лет.

По словам Назарбаева, формирование Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии открывает новые возможности для инвесторов в Казахстане.

«Мы объявили о том, что создаем единый рынок с суммарным ВВП почти в 2 триллиона долларов по итогам 2008 года и населением порядка 180 миллионов человек, и уже с 1 июля 2010 года будет отменено таможенное оформление товаров между тремя станами», - сказал президент Казахстана.

«Думаю, это неплохая новость для инвесторов, которые, строя в Казахстане, одновременно приобретают огромный рынок», - подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».