В Венесуэле продуктовая корзина подорожала за год в 20 раз‍

Стоимость продуктовой корзины в Венесуэле за год выросла в 20 раз: в ноябре набор продуктов стоил 13,88 млн боливаров.

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Об этом сообщает газета El Nacional со ссылкой на данные Центра документирования и социального анализа Федерации учителей Венесуэлы, передает Прайм.

Поясняется также, что за ноябрь потребительская корзина стала дороже на 150%, а за календарный год - с ноября 2016 года — на 2123%.

Для удовлетворения базовых потребностей в последний осенний месяц венесуэльцам было необходимо тратить свыше двух минимальных месячных зарплат в сутки.

Как сообщал УНИАН, кризис в Венесуэле усилился с тех пор, как правительство страны просрочило ряд выплат по долгу. В настоящее время по всей стране отмечается нехватка продуктов питания и продовольствия.