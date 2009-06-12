ГЛАВНОЕ на 12 июня (день)

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) определил принципы нормативного регулирования деятельности филиалов иностранных банков. Это предусмотрено в постановлении Нацбанка №270, обнародованном на сайте НБУ, которое вступило в силу с 10 июня 2009 года.

Документом предусмотрено, что филиалы иностранных банков, работающих в Украине, должны выполнять нормативы: адекватности регулятивного капитала; соотношения регулятивного капитала к совокупным активам; ликвидности; кредитного риска; инвестирования.

Расчет экономических нормативов и соблюдение их значения осуществляется с учетом порядка, установленного для украинских банков, при этом размер приписного капитала приравнивается к размеру уставного капитала банков Украины.

Национальный банк Украины имеет право с целью защиты интересов кредиторов вводить временную администрацию в филиале иностранного банка.

“Мероприятия по стабилизации деятельности филиала иностранного банка не могут предусматривать привлечения временным администратором средств инвесторов для увеличения его приписного капитала, продажи филиала или его реорганизации”, - говорится в документе.

В постановлении предусмотрено, что Нацбанк может инициировать процедуру ликвидации филиала в случае банкротства иностранного банка или отзыва у него банковской лицензии. Также НБУ имеет право инициировать процедуру ликвидации филиала, среди прочего, в случае предоставления недостоверной информации для аккредитации; нарушения банковского законодательства, нормативно-правовых актов Нацбанка или осуществления операций с высоким уровнем риска, который создает угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Отметим, открытие филиалов иностранных банков в Украине разрешено со дня вступления страны во Всемирную торговую организацию (Украина стала членом ВТО 16 мая 2008 года). На сегодня в стране пока не зарегистрирован ни один филиал иностранного банка.

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА опровергла слухи относительно возможных задержек с выплатой пенсий. "Сегодня пенсии в Украине выплачиваются в соответствии с установленным графиком", - сказала она во время брифинга в Донецке, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что нет никаких проблем с выплатами пенсий и сейчас уже профинансировано 56,9% месячной потребности за июнь. "Кроме того, мы не одолжили ни одной гривни, то есть выплаты сегодня проводятся за счет страховых взносов в Пенсионный фонд Украины”, - подчеркнула министр.

Комментируя информацию журналистов, будто в отделениях "Ощадбанка" Донецка пенсии выплачиваются лишь после того, как гражданин оплатит коммунальные услуги в этом банковском отделении, Л. ДЕНИСОВА сказала, что разберется лично в этом вопросе. „В случае если будут обнаружены нарушения, я приму безотлагательные меры”, – подчеркнула она.

„У нас работает call-центр Пенсионного фонда Украины, горячая телефонная линия Министерства труда и социальной политики Украины, но ни одного звонка по поводу задержки выплаты пенсий не поступало”, - сказала министр и призвала звонить на телефон бесплатной горячей линии 8-800-507-30-90 в случае возникновения любых проблемных вопросов, заверив, что все они будут решены с максимальной оперативностью.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6125/7,6315, к 11:00 сузился спрэд - 7,6155/7,6290, а к 12:00 цены выросли - 7,6360/7,6505 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в Российской Федерации празднуют День России, в связи с этим торги по рублю возможны только на ТОМ’е.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4066/1,4068, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6925/10,7260, к 11:00 цены ушли вверх - 10,7080/10,7365 и к 12:00 достигли значений 10,7240/10,7465.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,61 грн./долл., продают – по 7,66 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара почти не изменился по сравнению с 11 июня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,58-7,645 грн./долл., по продаже – 7,645-7,69 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно понизился по сравнению с 11 июня и составляет 10,61/10,79 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,70 грн./евро, по продаже – в пределах 10,73-10,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня немного повысился по сравнению с 11 июня и составляет в среднем 0,2342 грн./рубль, продажи – понизился на 0,6%, до 0,2508 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,242 грн./рубль, по продаже – 0,245-0,27 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. (курс почти не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,66 грн./евро, продажи – 10,81 грн./евро (курс незначительно изменился со вчерашнего дня).

Курс покупки российского рубля в киевских банках незначительно понизился по сравнению с 11 июня и составляет в среднем 0,2320 грн./рубль, продажи – понизился на 0,7% - до 0,2530 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,60/7,66 грн., евро – 10,60/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,55/7,70 грн., евро – 10,40/10,95 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.; «Укрэксимбанк»: доллар США – 7,61/7,65 грн., евро – 10,69/10,79 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 12 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6103, к евро – 10,630828, к российскому рублю – 0,24619.

Макроэкономика

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-апреле 2009 года составило 1 млрд. 938,5 млн. долл. против 7 млрд. 398,3 млн. долл. в январе-апреле 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-апреле т.г. экспорт товаров составил 11 млрд. 431,6 млн. долл., или 58,9% от показателя января-апреля 2008 года, импорт – 13 млрд. 370,1 млн. долл., или 49,9% объемов аналогичного периода 2008 года. Также сообщается, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,86 (в январе-апреле 2008 года – 0,72).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 196 стран мира.

По данным Госкомстата, на формирование отрицательного сальдо внешней торговли товарами повлияли отдельные товарные группы: энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки ("минус" 4 млрд. 255 млн. долл.), наземные транспортные средства, кроме железнодорожных ("минус" 558 млн. долл.), фармацевтическая продукция ("минус" 506,7 млн. долл.).

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем-апрелем 2008 года увеличилась доля зерновых культур – с 2% до 9,4%, механических машин – с 5,3% до 6,2%, изделий из черных металлов – с 5,2% до 5,7%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 3,4% до 4,7%, электрических машин – с 4,5% до 4,8%, шлаков и золы – с 2,7% до 3%, семян и плодов масличных растений – с 0,6% до 3,1%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 37,5% до 27,9%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 4,8% до 4,3%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4% до 2,1%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 28,3% до 35,5%, фармацевтической продукции – с 2,6% до 4,1%, бумаги и картона – 1,8% до 2,4%.

В то же время уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13,8% до 5,2%, механических машин – с 10,3% до 8%, электрических машин - 4,3% до 3,7%, полимерных материалов, пластмасс – с 3,9% до 3,7%, черных металлов – с 3,7% до 2,2%.

По данным Госкомстата, в апреле 2009 года экспорт товаров составил 3 млрд. 095,2 млн. долл., импорт – 3 млрд. 591,4 млн. долл., что составляет 55,5% и 45,2% соответствующих показателей апреля 2008 года. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам апреля текущего года составило 496,2 млн. долл. (в апреле 2008 года также отрицательное – 2 млрд. 370,3 млн. долл.).

Украина в январе-апреле 2009 года уменьшила экспорт давальческого сырья, по сравнению с январем-апрелем 2008 года, на 48,2% - до 12,3 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По информации Госкомстата, в январе-апреле в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 16,6 млн. долл. (спад против января-апреля 2008 года – на 33,5%).

Также в Госкомстате сообщили, что в январе-апреле в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 428,3 млн. долл., что в 2,2 раза меньше, чем в январе-апреле 2008 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, уменьшился против января-апреля прошлого года на 49,7% и составил 640,4 млн. долл.

ТЭК

Контракт о поставках украинской электроэнергии в Беларусь, подписанный 14 мая 2009 года между государственным концерном «Белэнерго» и компанией «Укринтерэнерго», вступает в силу с сегодняшнего дня. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ сегодня в Киеве во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Контракт подписан, цены согласованы и решение, которое приняли премьеры, что контракт начнет работать с сегодняшнего дня. Все вопросы сняты», - сказал С.СИДОРСКИЙ.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина заинтересована в осуществлении транзита электроэнергии, произведенной на атомных электростанциях.

«Наше сотрудничество в энергетической сфере касается как освоения дополнительных мощностей в Украине по производству атомной электроэнергии, строительства дополнительных линий электропередач, так и поставки электроэнергии, именно атомной электроэнергии, в Беларусь и дальше», - сказала она.

Премьер Беларуси также отметил заинтересованность белорусской стороны в достижении договоренностей об осуществлении транзита украинской электроэнергии через территорию Беларуси. «Мы посмотрим высказанные предложения в рамках нашей комиссии (межправительственной) и, безусловно, примем взвешенное решение, которое будет способствовать развитию наших торговых отношений», - добавил С.СИДОРСКИЙ.

Отметим, ранее министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН заявлял, что "Укринтерэнерго" и "Белэнерго" в конце мая договорились о поставках 100 млн. кВт/ч электроэнергии ежемесячно, начиная с 1 июня т.г. Мощность экспортных поставок в Беларусь планируется на уровне 200 МВт в месяц.

С 1 июля 2007 года Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь. В то же время, украинская и белорусская стороны продолжали переговоры о возможном возобновлении поставок электроэнергии из Украины в Беларусь.

Энергогенерирующая компания ОАО «Захидэнерго» и System Consulting ZRt. 10 июня подписали прямой контракт на организацию экспортных поставок электроэнергии в Венгрию. Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве топлива и энергетики.

По словам собеседника агентства, контракт предусматривает поставки в адрес System Consulting ZRt. электроэнергии ровным графиком мощностью до 250 МВт/ч ежемесячно. Контракт подписан до конца текущего года. Стоимость экспортируемой украинской электроэнергии составит 40 евро за МВт/ч.

Данная сделка является одним из шагов к демонополизации экспорта электроэнергии в соответствии с Законом "О внесении изменений в Закон «Об электроэнергетике», принятым 19 марта этого года 416 голосами парламентариев.

Напомним, что согласно вступившим в силу изменениям для осуществления экспорта электроэнергии поставщики должны закупать необходимый ее объем на оптовом рынке. При этом доступ к трансграничным мощностям Украины будет предоставляться на условиях аукциона.

Подобный договор в декабре прошлого года венгерский трейдер System Consulting ZRt заключил с ООО «DTEK Востокэнерго» (г. Донецк). «Востокэнерго» планировало ежемесячно поставлять мощность 350 МВт.

Ранее госпредприятие «Укринтерэнерго» на границе с Венгрией продавало электроэнергию двум компаниям – System Consulting ZRt венгерского предпринимателя Ласло КАПОИ и Energy Capital ZRt, являющейся дочерней компанией Korlea Invest A.S. С начала 2009 года «Укринтерэнерго» полностью прекратило поставки для System Consulting ZRt, что, очевидно, побудило венгерского предпринимателя искать в Украине новых поставщиков электроэнергии.

Поставки нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-мае сократились на 2,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 3827,6 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки украинской нефти в январе-мае на украинские НПЗ сократились на 7,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1097,0 тыс. тонн.

В январе-мае украинские НПЗ переработали 4162,7 тыс. тонн нефти, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

С 5 по 12 июня 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,4-2,7% (в среднем на 2,0%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 5 по 12 июня 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-76 – увеличились на 2,7% - с 5,28 грн./литр до 5,42 грн./лит; бензин А-92 – увеличились на 2,4% - с 5,76 грн./литр до 5,90 грн./литр, бензин А-95 – увеличились на 2,5% - с 5,99 грн./литр до 6,14 грн./литр, дизельное топливо – увеличились на 0,4% - с 5,20 грн./литр до 5,22 грн./литр.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Строительство

Национальный банк Украины готов выделить 1 млрд. грн. для начала реализации программы по завершению строительства жилищных объектов со степенью готовности более 70%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства со ссылкой на заместителя министра регионального развития и строительства Дмитрия ИСАЕНКО.

«У Национального банка появились монетарные возможности для выделения средств в размере 1 млрд. грн.», – сказал он.

По словам замминистра, Нацбанк уже перечислил «Ощадбанку» 50 млн. грн. Эти деньги не являются средствами от продажи облигаций Государственного ипотечного учреждения. При этом Д.ИСАЕНКО не уточнил, будет ли перечислена «Ощадбанку» вся сумма.

По данным замминистра, продажа облигаций ГИУ может состояться на следующей неделе, поскольку для этого необходимо получить разрешение от Кабинета Министров.

Д.ИСАЕНКО также сообщил, что остальные 950 млн. грн. для завершения строительства жилищных объектов НБУ выделит на следующей неделе.

«Необходимо продать облигации ГИУ «Ощадбанку» и получить рефинансирование из Нацбанка. В среду (17 июня – УНИАН) будет на Кабмин вынесен вопрос о разрешении (продажи – УНИАН) облигаций ГИУ, и в следующую пятницу будет очередная попытка продажи этих облигаций, чтобы Нацбанк мог дать этот миллиард («Ощадбанку» на кредитование завершения строительства жилья – УНИАН), – сказал Д.ИСАЕНКО.

Как сообщили в Минрегионстрое, сегодня, 12 июня, министерство планирует утвердить заявки застройщиков на участие в конкурсе с элементами аукциона по определению объектов, на завершение строительства которых будет предоставлена государственная помощь.

"Из 450 объектов, за исключением Киева и Киевской области, было отобрано 121, которые будут участвовать в конкурсе с элементами аукциона", – уточнил Д.ИСАЕНКО.

Он также добавил, что членов комиссии будут интересовать, в первую очередь, заемщики, способные взять кредит в «Ощадбанке».

При этом Минрегионстрой достиг определенных договоренностей с Министерством внутренних дел (МВД) в вопросе кредитования завершения строительства жилья.

Министерство регионального развития и строительства Украины предложило египетской строительной компании «Orascom Development Holding AG» ряд проектов по строительству доступного жилья в Киеве и регионах. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минрегионстроя.

Как указывается в сообщении, министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в Украине Ясиром АТЕФОМ и директором по развитию бизнеса египетской строительной компании «Orascom Development Holding AG» Мухамедом ХЕЙРИ предложил компании принять участие в реализации жилищных проектов. В частности, речь шла о строительстве доступного жилья в регионах Украины, под которое в каждом областном центре уже отведены земельные участки, и в Киеве, где под строительство доступного жилья выделено 20 га земли.

Среди предложенных проектов – строительство туристических городков на территории Ивано-Франковской и Львовской областей (их проекты уже разработаны), нового города на Арабатский стрелке (функциональный город для отдыха и лечения), нового района в Керчи. Последние два проекта, по словам В.КУЙБИДЫ, предусматривают использование возобновляемых источников энергии.

Стороны договорились, что египетская компания изучит каждый предложенный проект и в ближайшее время опять посетит Украину.

Транспорт

Государственная служба автомобильных дорог Украины совместно с управлениями МВД Украины, во исполнение требований законодательства, с целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог в период длительной знойной погоды, с 12 июня вводит по всей территории страны режим ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования. Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, в связи с резким повышением температуры воздуха до более чем 28 градусов по Цельсию на автомобильных дорогах общего пользования движение большегрузного транспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более чем 7 тонн приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них деформаций в виде выбоин и проседаний.

В период действия ограничений Укравтодор совместно с подразделениями Госавтоинспекции будет осуществлять постоянный габаритно-весовой контроль за движением большегрузных транспортных средств.

В частности, на автомобильных дорогах общего пользования определены места стоянок для отстоя большегрузных транспортных средств.

На участках дорог, где вводятся ограничения, установлены соответствующие ограничительные дорожные знаки и информационные щиты.

(УНИАН)