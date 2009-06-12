Виза для поездки в Беларусь не нужна
14:35, 12 июня 2009Разное
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Украина и Беларусь подписали соглашение
Украина и Беларусь подписали межправительственное соглашение о безвизовых поездках граждан.
Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали в Киеве премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ.
«С подписанием этого соглашения сняты ограничения и установлены новые параметры пребывания граждан Украины и Беларуси на территории стран», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Соглашение предусматривает увеличение с трех до 30 дней срока пребывания граждан Украины на территории Беларуси без регистрации.
Кроме того, сегодня же Украина и Беларусь подписали межгосударственный договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.
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