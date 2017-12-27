Количество вакансий в Украине выросло почти на треть - исследование

Количество вакансий на рынке труда Украины с начала 2017 года увеличилось по сравнению с 2016 годом на 28%, а количество резюме при этом выросло на четверть. Об этом сообщила специалист экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала "HeadHunter" Украина Екатерина Криворученко, ссылаясь на результаты исследования портала.

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"В 2017 году рынок труда имел свои подъёмы и спады, но в целом год оказался не сложнее, чем предыдущие несколько лет. На протяжении 2017 года наблюдался рост количества рабочих предложений практически во всех сферах", - отметила эксперт.

Криворученко сообщила, что, согласно исследованию, больше всего предложений работы в 2017 году было в столице. Тут наиболее активно искали IT-специалистов, маркетологов и специалистов по продажам. В регионах также в большей степени были востребованы работники сферы "Продажи" и "ИТ, телеком", но, кроме этого, предлагались вакансии для специалистов сфер "Производство" и "Рабочий персонал".

По ее словам, в структуре спроса и предложения уже не первый год в список наиболее востребованных сфер входят "ИТ, телеком", "Продажи", "Маркетинг", "Транспорт" и "Начало карьеры". В этих сферах активно ищут специалистов. Среди поисковиков наиболее активными остаются молодые специалисты, доля резюме которых в 2017 году составила 16%.

Согласно исследованию, конкуренция на рынке труда второй год подряд остается на уровне 3 человека на 1 вакантное место. Региональный фокус демонстрирует, что самая низкая конкуренция наблюдалась в западном регионе, тогда как самая высокая - в Киеве, Херсонской, Сумской и Запорожской областях.

Анализ рынка труда по отраслям показывает, что самая высокая конкуренция в последние годы остается в категории "Высший менеджмент" - около 13 человек на одно рабочее предложение. Минимальная конкуренция в таких сферах, как "Страхование", "Рабочий персонал", "Инсталляция и сервис", "Консультирование" и "Автомобильный бизнес".

"В 2017 году также произошло повышение заработных плат. В части компаний (36%) зарплаты повысили всем сотрудникам, еще в трети - повысили только тем, кто выполнил или перевыполнил план. По сравнению с предыдущим годом прослеживается тенденция привязки зарплат к эффективности работы сотрудника", - отметила Криворученко.

Она подчеркнула, что доля компаний с такой системой оплаты труда по сравнению с 2016 годом выросла на 15%. Подходы к материальной и нематериальной мотивации почти половины украинских компаний не изменились. Впрочем, есть часть предприятий, которые все же прибегают к использованию различных подходов и инструментов мотивации сотрудников, пытаясь выявить эффективные.

Как сообщал УНИАН, по данным ресурса Work.ua, количество вакансий на рынке труда в Украине за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем выросло на 34%.

По данным Государственной службы статистики, уровень безработицы в Украине в 3 квартале 2017 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2 процентных пункта, до 8,9% среди экономически активного населения, что в абсолютных цифрах составляет 1,6 миллиона человек.