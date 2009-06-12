Украина и Беларусь будут вместе исследовать космос

Украина и Беларусь подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания меморандума состоялась сегодня в Киеве после завершения двусторонних переговоров между премьер-министрами Украины и Беларуси Юлией ТИМОШЕНКО и Сергеем СИДОРСКИМ.

«В Космической отрасли есть разработки, которые мы хотели бы делать вместе, и есть те направления нашего сотрудничества в космической сфере, которые могут даже создать принципиально новые решения, в том числе по зондированию земли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.