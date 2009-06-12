Кабмин обнародовал постановления о докапитализации банков

Правительство обнародовало на официальном веб-сайте постановления о докапитализации первых трех негосударственных банков, которые датированы 10 июня 2009 года.

Постановления предусматривают выпуск правительством облигаций внутреннего государственного займа с погашением в 2017-2019 гг. и доходностью 9,5% годовых на общую номинальную сумму 9 млрд. 473,81 млн. грн. и обмен их на акции допэмиссий "Укргазбанка", «Родовид Банка» и Банка "Киев".

Согласно постановлениям, размер докапитализации Укргазбанка составит 3,1 млрд. грн., что будет соответствовать доли государства в его уставном капитале 81,578947368%, «Родовид Банка» - 2 млрд. 808,515 млн. грн. и 99,972128268%, Банка "Киев" – 3 млрд. 565,294 млн. грн. и 99,936931402% соответственно.

Условием участия государства в докапитализации "Родовид Банка" является снижение его уставного капитала с 435 млн. грн. до 0,781 млн. грн., Банка «Киев» - с 225 млн. грн. до 2,25 млн. грн. Уставный капитал Укргазбанка не уменьшается (на сегодня он составляет 700 млн. грн).

Как сообщалось, в госбюджете Украины на 2009 год предусмотрено 44 млрд. грн. на рекапитализацию негосударственных коммерческих банков.